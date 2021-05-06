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Будем вынуждены отвечать: Лукашенко поручил донести до Европы "перспективы" в случае новых санкций

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Беларусь может запретить транзит товаров по своей территории из Европы в Россию в случае ужесточения европейских санкций.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко.

"Они все (европейцы. - Ред.): санкции, санкции, мы введем санкции! Ну мы ответим. Сколько можно склонив голову ходить? Хотят они через Средиземное море товары возить туда на Восток - в Россию, Китай, - пусть возят", - сказал Лукашенко 5 мая на встрече с экс-президентом Молдовы Игорем Додоном. 

По его словам, правительству поручено проинформировать европейские страны о перспективах ответных санкций со стороны Беларуси.

"Я вот сегодня министру иностранных дел поручил, премьер-министру, спецслужбам: доведите до них реальные факты и перспективы, если вы возьметесь за оружие санкций (...) Европейцам (доведите - Ред.). Подчеркиваю: мы вынуждены будем отвечать, чтобы нашему народу не стыдно было, что у них есть такое руководство", - подчеркнул Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главы МИД стран "Большой семерки" призвали Беларусь провести новые выборы президента
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Топ комментарии
+21
Будем вынуждены отвечать: Лукашенко поручил донести до Европы "перспективы" в случае новых санкций - Цензор.НЕТ 4983
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06.05.2021 12:11
+21
как же обрадуется Прибалтика и Украина)) - а давай завтра
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06.05.2021 12:12
+21
давай бацька ! вводи немедленно - нам как раз транзитные потоки надо расширять
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06.05.2021 12:12
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Будем вынуждены отвечать: Лукашенко поручил донести до Европы "перспективы" в случае новых санкций - Цензор.НЕТ 4983
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06.05.2021 12:11 Ответить
Будем вынуждены отвечать: Лукашенко поручил донести до Европы "перспективы" в случае новых санкций - Цензор.НЕТ 597
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06.05.2021 12:23 Ответить
закукливается, таракан усатый Будем вынуждены отвечать: Лукашенко поручил донести до Европы "перспективы" в случае новых санкций - Цензор.НЕТ 3272
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06.05.2021 13:05 Ответить
А как же ж белорусские креветки и мидии?
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06.05.2021 13:50 Ответить
как же обрадуется Прибалтика и Украина)) - а давай завтра
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06.05.2021 12:12 Ответить
давай бацька ! вводи немедленно - нам как раз транзитные потоки надо расширять
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06.05.2021 12:12 Ответить
То есть лука кормить москалей перестанет....а вы сразу в тапочки?)От кацапской электроэнергии лампочки ведь не перегорают в доме. Ну да...кому войнушка кому кормушка.
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06.05.2021 12:45 Ответить
дак "на сердитых воду возят" Будем вынуждены отвечать: Лукашенко поручил донести до Европы "перспективы" в случае новых санкций - Цензор.НЕТ 9433
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06.05.2021 13:07 Ответить
Иди води хороводы. За белорусов всё решает прохожий с улицы, в усах. Ваш удел стоять в стойле и не мычать! Народонаселение мля... а когда-то там жили гордые люди, литвины!
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06.05.2021 13:13 Ответить
Это ты стоя на коленях у куйло в глазах увидел?) вы уже 2 года с зелёным болтом живешь и Рабиновичам ботинки чистишь...без всяких хороводов)
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06.05.2021 15:34 Ответить
кацапскую электроенергию покупают в Украине олигархи в частном порядке!
хотя согласен, ету олигархическую нечисть пора вычистить в Украине
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06.05.2021 14:17 Ответить
На горло своей пестни наступать будет? А как же норвежские креветки из минского моря и прочие гомельские ананасы?
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06.05.2021 12:14 Ответить
кацапо отвечатель номер 2.
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06.05.2021 12:14 Ответить
- сказал Лукашенко 5 мая на встрече с экс-президентом Молдовы Игорем Додоном.



Біба і Боба, два дов..ба.
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06.05.2021 12:15 Ответить
Похоже, что Путин накрутит уши Лукашенко, может даже разжалует до председателя колхоза "Беларусь".
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06.05.2021 12:15 Ответить
Kare Resa.сначала хотел тебя лайкнуть,а потом заметил что у тебя в слове путин-5 ошибок: надо писать <*******
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06.05.2021 14:19 Ответить
"Беларусь может запретить транзит товаров по своей территории из Европы в Россию"Будем вынуждены отвечать: Лукашенко поручил донести до Европы "перспективы" в случае новых санкций - Цензор.НЕТ 7539

"Пора!Пора!" (с) Иосиф Леанович, бургамистр Могилёва, 1661 год. (погуглите - там шикарно)
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06.05.2021 12:15 Ответить
Запор мыслей, понос слов... Шоб Ты Сдох! падла !!!
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06.05.2021 12:16 Ответить
Не видать кацапам больше знаменитых на весь мир белоруских креветок.
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06.05.2021 12:18 Ответить
ще одне найвеличніше)
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06.05.2021 12:19 Ответить
Беларусь может запретить транзит товаров по своей территории из Европы в Россию в случае ужесточения европейских санкций. Источник: https://censor.net/ru/n3263818

Неа. ***** не разрешит. Будем вынуждены отвечать: Лукашенко поручил донести до Европы "перспективы" в случае новых санкций - Цензор.НЕТ 9896 Хотя продолжайте строить новый железный занавес. Будем вынуждены отвечать: Лукашенко поручил донести до Европы "перспективы" в случае новых санкций - Цензор.НЕТ 7345
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06.05.2021 12:22 Ответить
Вот самое смешное что проболмотал прусак (тарган):
Подчеркиваю: мы вынуждены будем отвечать, чтобы "нашему народу" не стыдно было, что у них есть такое "руководство", - подчеркнул Лукашенко.
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06.05.2021 12:24 Ответить
согласен! если бы таракан заботился о том, чтоб Народу Беларуси было не стыдно-то подал бы в отставку
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06.05.2021 14:21 Ответить
будем пугать ежа голой задницей
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06.05.2021 12:26 Ответить
Так прямо х-ло стан и согласился с тобой ,бульбофюрер.Им дешевле тебя недоумка ,обратно в колохоз загнать.
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06.05.2021 12:26 Ответить
лед в бункере есть? - сражайтесь, ездуны по льду....
изначально у ***** уже 10 шайб в тебе колхозник ))
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06.05.2021 12:27 Ответить
Совсем бацька додонулся, а раньше. только ************* страдал!
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06.05.2021 12:31 Ответить
Читаю на пресервах - филе сельди -экспортер из белоруси !? Так что оттуда не только ********* и осетрина тоже. Что же узурпатор будет перепродавать ,ежели ж/д сообщение остановит? Орда завалена его "экзотами".
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06.05.2021 12:35 Ответить
Это просто праздник какой-то!

Можно подумать, что транзит из Европы на восток может идти только через Беларусь! Я думаю, что Украине стоит подключиться.
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06.05.2021 12:43 Ответить
Путин тебя раком поставит,трахнет без вазелина, и как шли туда товары,так и будут идти.
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06.05.2021 12:47 Ответить
если лукашеску таки осуществит свою угрозу, я думаю это сильно простимулирует белорусов перестать стоять раком и наконец-то взяться за покрышки.
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06.05.2021 12:51 Ответить
"Рождённый ползать..."
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06.05.2021 13:17 Ответить
Петушком держится.
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06.05.2021 12:51 Ответить
Как-то надо намекнуть бульбофюреру на историю про ежа и голую жепу.
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06.05.2021 13:00 Ответить
Ну, и кому это недоразумение хочет сделать хуже?
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06.05.2021 15:00 Ответить
Ещё один ПУП земли Будем вынуждены отвечать: Лукашенко поручил донести до Европы "перспективы" в случае новых санкций - Цензор.НЕТ 5325 Таракан до *издится до того что начнут вводить экономические ..против Беларуси Вот тогда начнет танцы на распеченных углях.
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06.05.2021 16:23 Ответить
 
 