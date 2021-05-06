Будем вынуждены отвечать: Лукашенко поручил донести до Европы "перспективы" в случае новых санкций
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Беларусь может запретить транзит товаров по своей территории из Европы в Россию в случае ужесточения европейских санкций.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко.
"Они все (европейцы. - Ред.): санкции, санкции, мы введем санкции! Ну мы ответим. Сколько можно склонив голову ходить? Хотят они через Средиземное море товары возить туда на Восток - в Россию, Китай, - пусть возят", - сказал Лукашенко 5 мая на встрече с экс-президентом Молдовы Игорем Додоном.
По его словам, правительству поручено проинформировать европейские страны о перспективах ответных санкций со стороны Беларуси.
"Я вот сегодня министру иностранных дел поручил, премьер-министру, спецслужбам: доведите до них реальные факты и перспективы, если вы возьметесь за оружие санкций (...) Европейцам (доведите - Ред.). Подчеркиваю: мы вынуждены будем отвечать, чтобы нашему народу не стыдно было, что у них есть такое руководство", - подчеркнул Лукашенко.
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хотя согласен, ету олигархическую нечисть пора вычистить в Украине
Біба і Боба, два дов..ба.
"Пора!Пора!" (с) Иосиф Леанович, бургамистр Могилёва, 1661 год. (погуглите - там шикарно)
Неа. ***** не разрешит. Хотя продолжайте строить новый железный занавес.
Подчеркиваю: мы вынуждены будем отвечать, чтобы "нашему народу" не стыдно было, что у них есть такое "руководство", - подчеркнул Лукашенко.
изначально у ***** уже 10 шайб в тебе колхозник ))
Можно подумать, что транзит из Европы на восток может идти только через Беларусь! Я думаю, что Украине стоит подключиться.