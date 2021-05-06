За Зеленского готовы проголосовать 28,3% украинцев, за Порошенко - 18,1%, за Бойко - 14,5%, - опрос "Центра Разумкова". ИНФОГРАФИКА

Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы действующий президент Владимир Зеленский.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, передает Цензор.НЕТ.

"Лишь 24% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, 61% придерживаются мнения, что события развиваются в неправильном направлении. Вместе с тем, эти оценки несколько лучше, чем в марте этого года, когда 18% опрошенных придерживались мнения, что события в стране развиваются в правильном направлении, а 66% - что они развиваются в неправильном направлении. 23% опрошенных считают, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет (в марте эту точку зрения разделяли 19%), 46% - что она способна преодолеть их в более отдаленной перспективе (в марте - 50,5%), а 20,5% - что не способна преодолеть (в марте - 19%)", - говорится в исследовании.

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"Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы В. Зеленский (20% всех опрошенных или 28% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать). Намерены проголосовать за П.Порошенко соответственно 12,5% и 18% опрошенных, за Ю. Бойко - соответственно 11% и 14,5%, за Ю.Тимошенко - соответственно 8% и 10,5%, за И. Смешко - соответственно 4% и 6%, за В. Гройсмана - соответственно 2% и 3%, за О. Ляшко - соответственно 2% и 3%, за Д. Разумкова - соответственно 2% и 2%, за А. Гриценко - соответственно 2 % и 2%, за Р. Кошулинского - соответственно 1% и 2%, за В. Кличко - соответственно 1% и 1%, за А. Вилкула - соответственно 1% и 1%", - отмечают социологи.

"В. Зеленский в случае электорального соперничества во втором туре с П. Порошенко получил бы 32% голосов всех опрошенных или 60,5% голосов тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать, П.Порошенко - соответственно 20% и 39,5%. В случае выхода во второй тур В. Зеленского и Ю.Бойко за В. Зеленского проголосовали бы 36% всех опрошенных или 71% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать, за Ю. Бойко - соответственно 15,5% и 29%", - говорится в исследовании.











Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 22 по 29 апреля 2021 методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Был опрошен 2021 респондент в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.