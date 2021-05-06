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Новости Политика Украины
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Бойко (935) Зеленский (16493) Порошенко (19359) рейтинг (1617) Центр Разумкова (204)

За Зеленского готовы проголосовать 28,3% украинцев, за Порошенко - 18,1%, за Бойко - 14,5%, - опрос "Центра Разумкова". ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

За Зеленского готовы проголосовать 28,3% украинцев, за Порошенко - 18,1%, за Бойко - 14,5%, - опрос

Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы действующий президент Владимир Зеленский.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, передает Цензор.НЕТ.

"Лишь 24% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, 61% придерживаются мнения, что события развиваются в неправильном направлении. Вместе с тем, эти оценки несколько лучше, чем в марте этого года, когда 18% опрошенных придерживались мнения, что события в стране развиваются в правильном направлении, а 66% - что они развиваются в неправильном направлении. 23% опрошенных считают, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет (в марте эту точку зрения разделяли 19%), 46% - что она способна преодолеть их в более отдаленной перспективе (в марте - 50,5%), а 20,5% - что не способна преодолеть (в марте - 19%)", - говорится в исследовании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За Зеленского готовы проголосовать 31,4% украинцев, за Порошенко - 18,1%, за Тимошенко - 11,9%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

"Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы В. Зеленский (20% всех опрошенных или 28% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать). Намерены проголосовать за П.Порошенко соответственно 12,5% и 18% опрошенных, за Ю. Бойко - соответственно 11% и 14,5%, за Ю.Тимошенко - соответственно 8% и 10,5%, за И. Смешко - соответственно 4% и 6%, за В. Гройсмана - соответственно 2% и 3%, за О. Ляшко - соответственно 2% и 3%, за Д. Разумкова - соответственно 2% и 2%, за А. Гриценко - соответственно 2 % и 2%, за Р. Кошулинского - соответственно 1% и 2%, за В. Кличко - соответственно 1% и 1%, за А. Вилкула - соответственно 1% и 1%", - отмечают социологи.

"В. Зеленский в случае электорального соперничества во втором туре с П. Порошенко получил бы 32% голосов всех опрошенных или 60,5% голосов тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать, П.Порошенко - соответственно 20% и 39,5%. В случае выхода во второй тур В. Зеленского и Ю.Бойко за В. Зеленского проголосовали бы 36% всех опрошенных или 71% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать, за Ю. Бойко - соответственно 15,5% и 29%", - говорится в исследовании.

За Зеленского готовы проголосовать 28,3% украинцев, за Порошенко - 18,1%, за Бойко - 14,5%, - опрос Центра Разумкова 01
За Зеленского готовы проголосовать 28,3% украинцев, за Порошенко - 18,1%, за Бойко - 14,5%, - опрос Центра Разумкова 02
За Зеленского готовы проголосовать 28,3% украинцев, за Порошенко - 18,1%, за Бойко - 14,5%, - опрос Центра Разумкова 03
За Зеленского готовы проголосовать 28,3% украинцев, за Порошенко - 18,1%, за Бойко - 14,5%, - опрос Центра Разумкова 04
За Зеленского готовы проголосовать 28,3% украинцев, за Порошенко - 18,1%, за Бойко - 14,5%, - опрос Центра Разумкова 05

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 22 по 29 апреля 2021 методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Был опрошен 2021 респондент в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
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Топ комментарии
+16
оооооо ну если сам РАЗУМКОВ провел опрос!!!!!
За Зеленского готовы проголосовать 28,3% украинцев, за Порошенко - 18,1%, за Бойко - 14,5%, - опрос "Центра Разумкова" - Цензор.НЕТ 9818
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06.05.2021 12:35
+15
За Зеленского готовы проголосовать 28,3% украинцев, за Порошенко - 18,1%, за Бойко - 14,5%, - опрос "Центра Разумкова" - Цензор.НЕТ 5247
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06.05.2021 12:41
+14
так єто Порох дает указание "своим 100% прокурорам" открывать 100500 дел на вислюка оманського или - наоборот? Или то на самом деле вовке-шмаркле настолько муляе Порох, что вовка-шмаркля НИ ОДНОГО видосика не снялО без упоминания Порошенко За Зеленского готовы проголосовать 28,3% украинцев, за Порошенко - 18,1%, за Бойко - 14,5%, - опрос "Центра Разумкова" - Цензор.НЕТ 4463
Но у 73% зебилов, как и у 87% ватников рашки - только и умеют перекручивать все наоборот За Зеленского готовы проголосовать 28,3% украинцев, за Порошенко - 18,1%, за Бойко - 14,5%, - опрос "Центра Разумкова" - Цензор.НЕТ 2000
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06.05.2021 12:44
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БЛА БЛА БЛА
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06.05.2021 12:34 Ответить
Вчера за клоуна 21% , сегодня 28 % - БРЕХНЯ ! 3-4 % реально
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06.05.2021 12:55 Ответить
це був перть? в повітря чи прямо у землю?
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06.05.2021 14:38 Ответить
оооооо ну если сам РАЗУМКОВ провел опрос!!!!!
За Зеленского готовы проголосовать 28,3% украинцев, за Порошенко - 18,1%, за Бойко - 14,5%, - опрос "Центра Разумкова" - Цензор.НЕТ 9818
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06.05.2021 12:35 Ответить
За олигархат проголосуют все 100%.
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06.05.2021 12:37 Ответить
А ти за кого будеш голосувати?
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06.05.2021 12:38 Ответить
Порошенко единственный настоящий олигарх, который доказал это совмещением государственных постов и личного бизнеса на протяжении почти 30 лет.
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06.05.2021 12:46 Ответить
эк у зебилов ватный идиотизм рулит.. а что еще тебе сказали писать в ботоферме вислюка оманського? За Зеленского готовы проголосовать 28,3% украинцев, за Порошенко - 18,1%, за Бойко - 14,5%, - опрос "Центра Разумкова" - Цензор.НЕТ 2575
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06.05.2021 12:46 Ответить
На пряме питання - крива відповідь.
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06.05.2021 12:50 Ответить
ви кого имеете ввиду? не слухайте ворожу пропаганду - олигархи есть везде ,со времен древней Греции ))
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06.05.2021 12:42 Ответить
вот потому вислюк оманский и окропляет таких как ты идиотов в видосиках, рассказывая о "борьбе с олигархами", при том что именно при клоуне олигархи стали в 2-3 раза богаче.. скажи спасибо коруну и своим ватным мозгам За Зеленского готовы проголосовать 28,3% украинцев, за Порошенко - 18,1%, за Бойко - 14,5%, - опрос "Центра Разумкова" - Цензор.НЕТ 3140
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06.05.2021 12:48 Ответить
чурка кацапская, мало того что ты само себе лайкаешь, так и еще транслейтор тебя идиотом высьтавляет))
в мови е слово ЗАЙВЕ, но нет "лишне".. За Зеленського готові проголосувати 28,3% українців, за Порошенка - 18,1%, за Бойка - 14,5%, - опитування "Центру Разумкова" - Цензор.НЕТ 5496
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06.05.2021 13:05 Ответить
Зараз при владі простий парєнь - чого вам ще не вистачає?
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06.05.2021 12:48 Ответить
чурка кацапская, ти хоч само себе не лайкай, идиоту))
За Зеленського готові проголосувати 28,3% українців, за Порошенка - 18,1%, за Бойка - 14,5%, - опитування "Центру Разумкова" - Цензор.НЕТ 1445
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06.05.2021 13:03 Ответить
))))это вы так зелю успокаиваете?да ***** у того бойка больше чем у ушлепка -вот где гадость...
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06.05.2021 12:38 Ответить
Голосуй, не голосуй! Всё равно получишь х...!
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06.05.2021 12:39 Ответить
Приблизно ті ж самі результати, які були і в першому турі 2019-го. Зрозуміло чому Порошенку так муляє Зеленський. З Бойком як основним опонентом на виборах він міг би отримати необмежену владу на довгі роки, тим паче домовлятись з ригами Петя вміє.
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06.05.2021 12:40 Ответить
так єто Порох дает указание "своим 100% прокурорам" открывать 100500 дел на вислюка оманського или - наоборот? Или то на самом деле вовке-шмаркле настолько муляе Порох, что вовка-шмаркля НИ ОДНОГО видосика не снялО без упоминания Порошенко За Зеленского готовы проголосовать 28,3% украинцев, за Порошенко - 18,1%, за Бойко - 14,5%, - опрос "Центра Разумкова" - Цензор.НЕТ 4463
Но у 73% зебилов, как и у 87% ватников рашки - только и умеют перекручивать все наоборот За Зеленского готовы проголосовать 28,3% украинцев, за Порошенко - 18,1%, за Бойко - 14,5%, - опрос "Центра Разумкова" - Цензор.НЕТ 2000
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06.05.2021 12:44 Ответить
За Зеленского готовы проголосовать 28,3% украинцев, за Порошенко - 18,1%, за Бойко - 14,5%, - опрос "Центра Разумкова" - Цензор.НЕТ 5247
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06.05.2021 12:41 Ответить
лохторату отключить телевизоры.
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06.05.2021 12:42 Ответить
Быдло лохторат во всей красе! СН и Жопаблок уничтожают Украину. Рабство и разруха - мечта быдла... и шо б в говне!
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06.05.2021 12:43 Ответить
эти 28 процентов точно не индейцы - индеец за клоуна голосовать не будет - однозначно))
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06.05.2021 12:44 Ответить
Бо у індійці дебілів не беруть. Навіть погратися. За Зеленского готовы проголосовать 28,3% украинцев, за Порошенко - 18,1%, за Бойко - 14,5%, - опрос "Центра Разумкова" - Цензор.НЕТ 2929
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06.05.2021 12:47 Ответить
Особо наглядно показывает цифра рейтинга Пидалика - 1% Напишите ему эту цифру на лбу. Что бы он разучивая по пол дня свое утреннее выступление по ковиду перед зеркалом видел это " внушительную" цифру.
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06.05.2021 12:45 Ответить
У него президентские рейтинги никогда выше пары процентов и не поднимались. С другой стороны, "мудрий нарід" (с) сумел выбрать клоуна, который отростком по клавишам рояля только умеет стучать, так почему бы Кличко не мечтать стать президентом? Он явно поумнее клоуна будет.
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06.05.2021 15:26 Ответить
Лохторат України живіше за всіх живих,це Чахлик Невмирущий!!! Вибори 1991 р.,Кравчук-понад 60%,В.Чорновол-23% !!! 0 років минуло і жодних змін ,ні в якісному ,ні в кількістному сенсі !!! "Мудрий нарід" продовжує швендяти по граблях !!!)))
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06.05.2021 12:47 Ответить
слідуючі граблі ,молодий кандидат наук )))))))
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06.05.2021 14:50 Ответить
Шансов на избрание не имеют ни Порошенко , ни Бойко . Хорошая новость !
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06.05.2021 12:48 Ответить
Б Р Е Х Н Я
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06.05.2021 12:49 Ответить
Ты погоди, у нас ещё и Конституцию менять начнут, чтобы "обнуление" сделать. А "мудрий нарід" ещё и рукоплесать будет.
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06.05.2021 15:28 Ответить
За Зеленського готові проголосувати 28,3% українців, за Порошенка - 18,1%, за Бойка - 14,5%, - опитування "Центру Разумкова" - Цензор.НЕТ 9936
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06.05.2021 12:53 Ответить
Вот пытаюсь хотя бы среди себя взрастить рейтинг светоча украинской демократии Петра Алексеевича Порошенка - не растёть проклятый, хоть ты тресни.
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06.05.2021 12:53 Ответить
За Зеленського готові проголосувати 28,3% українців, за Порошенка - 18,1%, за Бойка - 14,5%, - опитування "Центру Разумкова" - Цензор.НЕТ 4062
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06.05.2021 12:57 Ответить
жах
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06.05.2021 14:52 Ответить
А це тому, що святий Петро оплатив "рейтинг" не тобі, а "Центру Разумкова".
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06.05.2021 12:58 Ответить
в тебе щось росте?
апевне, що падає, разом з зе.
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06.05.2021 13:26 Ответить
Точнісінько такі ж "рейтинги" малювали для сивочолого гетьмана, як то нині бубочці, а в результаті він пролетів. Але настирливо оплачує "рейтинги", разом з попоблоком, щоб їх, тих, хто вже на смітнику історії, не забували.
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06.05.2021 12:56 Ответить
ВСЕ - це й ти у тому числі.
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06.05.2021 13:08 Ответить
100% стадо проголосует за зебила,к гадалке не ходи,потом еще 5 лет стагнации и безнадеги,надо валить короче
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06.05.2021 13:09 Ответить
куда валить ? тут уже навалилось , все понаехавшие голосовали за зеленского :- "ну хоть щоб щось змінилося " теперь видимо тут сидят и ждут что, что то дома изменится .
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06.05.2021 14:56 Ответить
Граждане шкидцы! Дорогие избиратели, я вас не обижу, кореши! Старшему отделению... горбушки! Младшему - тоже по справедливости. Рыбий жир - на стол! Тюлений - побоку! Жратва от пуза!... (с) Республика ШКИД
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06.05.2021 13:09 Ответить
Центр Разумкова не правильно опросы проводит. Надо было спросить "за Коломойского, Ермака (типа, за Зеленского)". Так было бы честно и правильно.
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06.05.2021 13:12 Ответить
За Смешка!
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06.05.2021 13:16 Ответить
дима , мы тебя узнали ))))
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06.05.2021 14:57 Ответить
Якщо є 28% за зеленського значить Україна ще недоросла до держави. Бо тільки клоуни можуть керувати територією
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06.05.2021 13:19 Ответить
Що за хня?
Навіть з цього "опитування" видно, що надзвичайно мало лохторату (тут - 23,6%) вважають, що "події в Україні розвиваються у правильному напрямі", інші, як мінімум понад 66% - що у неправильному! І на фоні цього - у цих "опитуваннях" 33% (28,5 за клована, 2,5 за разумкова, 1% за вілкула) готові продовжити владу для зелених дебілів?
Брехня!
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06.05.2021 13:22 Ответить
Скільки ще потрібно зашкварів, щоб люди перестали вірити в брехню зе
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06.05.2021 13:49 Ответить
В Украине Выборов нет. Нормальных людей ЦИК не зарегистрирует - только отпетых мерзавцев в который раз. Выбирать среди оттенков дерьма - явно плохо. В подтверждение выборы 95-го зелебобика. Но Шоколадный был бы еще хуже, что доказала его первая каденция. Эволюционным путем Система меняться не будет: принятые под олигархов законы и судьи на страже бесправия меняются только вооруженным путем. Пока люди безоружны перед вооруженными до зубов убийцами в погонах на страже режима олигархов.
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06.05.2021 14:42 Ответить
был бы еще хуже ....... а если не был бы ? в общем понятно голосовавшие за зе потихоньку включают заднюю .
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06.05.2021 15:00 Ответить
Нифига они не включают. Признавать собственные ошибки? Да ты смеешься. Да, былого блеска в глазах и задора уже давно не видно, но всё равно "клоун лучше пороха". А чем лучше, уже даже сами себе сказать не могут, потому что "ни дня без зашквара" - девиз зеленой власти. Что-то на фоне нынешней власти скандалы прошлой выглядят как-то слабо и неинтересно. Да вот только все пламенные борцы за справедливость куда-то подевались (не куда-то, а все при денежных должностях), да и телевизор скоро залижет анус Зеленского до блеска.
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06.05.2021 15:36 Ответить
ЦИК зарегистрирует всех, кто подаст документы, не надо ля-ля. Но вот только нормальные люди документов в ЦИК не подают, потому что понимают, что у них нет шансов против телевизора. А в телевизоре нормальных людей не показывают, потому что это скучно и неинтересно, телевизору нужны скандалы, шок и сенсация. Как раз по профилю мерзавцев. И пока у нас население(именно население, до народа это население пока не доросло) будет думать телевизором, у нас нет шансов стать нормальной страной.
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06.05.2021 15:40 Ответить
Ну не можу я повірити, що у нас стільки придурків (28,3%).
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06.05.2021 15:58 Ответить
Вы думаете 18?
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06.05.2021 18:30 Ответить
Допишуться цими тестами, що на них ніхто не буде звертати увагу. Як може отруйник смішко мати більше відсотків за Гройсмана, який провів нормальні реформи? Чи мало вже гордонівських зеленськиїх і пальчевських? Чи наприклад порівнювати Кличко і Вілкула. Кличко хоч нормальний спортсмен і знаний у світі, непогано управляє Києвом, хос не заважає, а хто такий вілкул? Криворізька шпана, яка з батянею обкрадала криворізців? Який у свій час коли керував Дніпропетровською областю, то заборонив українську мову і діловодство на державній.
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06.05.2021 16:56 Ответить
Це наочна демонстрація прислів'я: коли людина дурна, то це надовго.
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06.05.2021 18:14 Ответить
Зебобикам...За Зеленського готові проголосувати 28,3% українців, за Порошенка - 18,1%, за Бойка - 14,5%, - опитування "Центру Разумкова" - Цензор.НЕТ 1732
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07.05.2021 00:55 Ответить
 
 