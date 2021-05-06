С 11 мая в Славянске ослабляют карантин: школы и учреждения культуры возобновляют работу, соревнования будут проводить без зрителей
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Госкомиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение об ослаблении карантина в Славянске с 11 мая.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Славянского горсовет.
Так, с 11 мая полностью восстанавливают свою работу общеобразовательные школы, школы искусств и детско-юношеские спортивные школы.
Учреждения культуры тоже возобновят свою обычную работу за исключением культурно-массовых мероприятий.
Также будет разрешено проведение спортивных соревнований без зрителей, которые включены в календарные планы.
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tom peter
показать весь комментарий06.05.2021 14:23 Ответить Мне нравится 0
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