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С 11 мая в Славянске ослабляют карантин: школы и учреждения культуры возобновляют работу, соревнования будут проводить без зрителей

Новости Цензор.НЕТ Общество

С 11 мая в Славянске ослабляют карантин: школы и учреждения культуры возобновляют работу, соревнования будут проводить без зрителей

Госкомиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение об ослаблении карантина в Славянске с 11 мая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Славянского горсовет.

Так, с 11 мая полностью восстанавливают свою работу общеобразовательные школы, школы искусств и детско-юношеские спортивные школы.

Учреждения культуры тоже возобновят свою обычную работу за исключением культурно-массовых мероприятий.

Также будет разрешено проведение спортивных соревнований без зрителей, которые включены в календарные планы.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Навіщо ті школи відкривають на пару тижнів? Щоб перезаражались всі в тісних душних класах? Чи може всіх вчителів вакцинували вже?
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06.05.2021 14:23 Ответить
 
 