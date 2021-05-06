Рейтинг партий: "СН" - 28,2%, "ЕС" - 18,3%, ОПЗЖ - 15%, "Батькивщина" - 10,8%, "Сила и честь" - 6,4%, - опрос "Центра Разумкова". ИНФОГРАФИКА

Пять политических партий преодолели бы проходной 5%-ный электоральный барьер, если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, передает Цензор.НЕТ.

"Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду Украины, наибольшую поддержку избирателей получила бы политическая партия "Слуга народа" (за нее готовы отдать свой голос 19% всех опрошенных или 28% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать). За партию "Европейская Солидарность" готовы отдать свой голос соответственно 12% и 18% опрошенных, за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - соответственно 11% и 15%, за ВО "Батькивщина" - соответственно 8% и 11%, за партию "Сила и честь" - соответственно 4% и 6%, за партию "Украинская стратегия Гройсмана" - соответственно 2% и 3%, за партию "Голос" - соответственно 2% и 3%, за Радикальную партию Олега Ляшко - соответственно 2% и 2,5%, за ВО "Свобода" - соответственно 2% и 2%, за "Партию Шария" - соответственно 2% и 2%, за партию "Гражданская позиция" - соответственно 1% и 2%,за партию "Оппозиционный блок" - соответственно 1% и 1%, за партию "УДАР Виталия Кличко" - соответственно 1% и 1%", - говорится в исследовании.

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Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 22 по 29 апреля 2021 методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Был опрошен 2021 респондент в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.