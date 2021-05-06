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Еще две смерти от COVID-19 зафиксировано в ВСУ, за сутки - 35 новых случаев, четыре человека госпитализированы

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Еще две смерти от COVID-19 зафиксировано в ВСУ, за сутки - 35 новых случаев, четыре человека госпитализированы

По состоянию на 10:00 6 мая в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 1150 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сообщает Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.

Всего за время пандемии выздоровели 23 569 человек.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 212 человек.

"К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано еще 2 летальных случая от осложнений вызванных острой респираторной болезнью COVID-19.

Работники Вооруженных Сил Украины находились на лечении в учреждениях здравоохранения (Военно-медицинский клинический центр Южного региона и Киевская городская больница). Несмотря на проводимую терапию состояние здоровья больных ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали.

Выражаем соболезнования близким и родным ...", - сказано в сообщении.

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Вместе с тем, за прошедшие сутки зарегистрировано 35 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 4 человека.

Также сообщается, что с начала прививочной кампании в Вооруженных Силах Украины 47 279 человек получили 1 дозу вакцины. Из них 3 200 военных медиков.
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Еще две смерти от COVID-19 зафиксировано в ВСУ, за сутки - 35 новых случаев, четыре человека госпитализированы - Цензор.НЕТ 4525
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06.05.2021 13:37 Ответить
Швидкого одужання нашим захиснким.
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06.05.2021 13:38 Ответить
 
 