Россия и олигархи выступают против реформирования Украины. Важно продолжать борьбу с коррупцией, - Блинкен

Борьба с коррупцией является одной из самых важным проблем для Украины.

Об этом сегодня на совместной с президентом Украины пресс-конференции заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы обсуждали вопросы реформ в искоренении коррупции...Мы говорили о реформировании институций, ведь есть очень много разных интересов, которые выступают против усилий Украины относительно реформирования и борьбы с коррупцией. К ним принадлежат внешние силы, такие как Россия, и внутренние, такие как олигархи и мощные личности, преследующие собственные узкие интересы нелегитимными средствами за счет народа Украины.", - отметил Блинкен.

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"Потому борьба с коррупцией является одним из самых важных заданий для украинского народа и решающей для улучшения его жизни: от услуг, на которые народ полагается, до возможностей, которыми он пользуется", - сказал Блинкен.