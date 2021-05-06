Россия и олигархи выступают против реформирования Украины. Важно продолжать борьбу с коррупцией, - Блинкен
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Борьба с коррупцией является одной из самых важным проблем для Украины.
Об этом сегодня на совместной с президентом Украины пресс-конференции заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы обсуждали вопросы реформ в искоренении коррупции...Мы говорили о реформировании институций, ведь есть очень много разных интересов, которые выступают против усилий Украины относительно реформирования и борьбы с коррупцией. К ним принадлежат внешние силы, такие как Россия, и внутренние, такие как олигархи и мощные личности, преследующие собственные узкие интересы нелегитимными средствами за счет народа Украины.", - отметил Блинкен.
"Потому борьба с коррупцией является одним из самых важных заданий для украинского народа и решающей для улучшения его жизни: от услуг, на которые народ полагается, до возможностей, которыми он пользуется", - сказал Блинкен.
Пожалуйста, подождите...
и остальных олигархов тоже на кол!
Это Ринат Ахметов - $7,6 млрд,
Виктор Пинчук - $2,5 млрд,
Константин Жеваго - $2,4 млрд,
Игорь Коломойский - $1,8 млрд,
Геннадий Боголюбов - $1,7 млрд,
Петр Порошенко - $1,6 млрд
Вадим Новинский - $1,4 млрд.
K0५EGAR
@_rage4oK
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Состояние украинского ворья за второй год мирового коронавирусного локдауна покращилось на 42%! Коломойский, находящийся в федеральном розыске США, поднялся на 4 место, обогнав Свиночолого Хетьмана. А теперь объясните, чем президент зеленский отличается от президента порошенка?
"Среди новых участников в списке Forbes оказался Виктор Медведчук - прокремлевский политик и кум президент РФ В.Путина. "
Конфіскувати потрібно крадене, як ось 13 річних бюджетів України.
"ФБР село на хвост Коломойскому. Подробноcти иска Приватбанка об отмывании
$470 миллиардов"
І спробуйте не лише заголовки читати, а й думати.
До речі ... З ким першим сьогодні зустрівся Блінкен?
Просто он дипломат, прямо в лоб нашего зевову не бьёт.
Що сьогодні найбільше болить українцям? Це війна, корупція і тотальне зубожіння нації. Але найстрашніше - непевність завтрашнього дня. Яке майбутнє чекає на наших дітей? Коли задумуєшся, чому так є, - розумієш: у всіх бід в Україні є одна-єдина причина - це олігархія.
Олігархія - основа системної корупції
Тепер хіба лінивий не "бореться" з корупцією. Проте вона чомусь тільки розпухає. Чому? Та тому, що ту "боротьбу" розвели тільки з окремими її проявами. Але системно це проблему ніяк не розв'язує. Бо з НАСЛІДКАМИ можна воювати вічно. А треба раз і назавжди знищити ПРИЧИНУ. Не вершки корупції стригти, а викорчувати її корінь. А корінь корупції - це і є олігархія. Тобто зрощення великого кримінального капіталу з державною владою. Саме олігархи є головними акціонерами влади в Україні впродовж чверті століття. Це вони корумпують увесь державний апарат, зверху й донизу. Це саме олігархи хочуть, щоби так тривало вічно. І тому вони інвестують у політичні проекти. Скуповують голоси в найвищому законодавчому органі. Утримують цілі фракції своєї прислуги з мандатами. Плодять "тушок" і створюють "ширки". Фінансують нові й нові кон'юнктурні політпроекти під кожні вибори й "розкручують" їх через власні кишенькові ЗМІ...
Єдиний шлях - це запровадити в життя Антиолігархічний пакет докорінних перетворень. Майже всі необхідні законопроекти вже навіть є - давно написані й зареєстровані у Верховній Раді. Чому ж "слуги народу" вигадують нові й нові безглузді "реформи", лиш би не торкнутися цих ґрунтовних рішень? Бо ці починання підривають самі основи олігархічного ладу в Україні. Це - системний план ліквідації олігархії як явища. Наше завдання - якнайшвидше запустити цей процес.
До речі. Хочете перевірити будь-який із теперішніх політпроектів, представлених у парламенті, будь-кого з нинішніх нардепів, всяке "нове обличчя", "антикорупціонера" чи "патріота" на вошивість? Хочете точно знати, чи є вони справді такими слугами народу, як розказують, а чи черговими служками олігархів? Подивіться, хто з цих діячів підтримає цей Антиолігархічний пакет. Отут і вилізе шило з мішка - істинна позиція кожного щодо деолігархізації.
Зрозуміло, що дні цього парламенту, цієї влади добігають кінця. І дуже скоро всі ці діячі знову вилізуть на телеекрани й "бігморди" з "новими обличчями", назвами, гаслами та обіцянками. Проте ми не маємо права знову на системну помилку - вікно можливостей для докорінних перетворень в Україні закривається. Кожен українець повинен усвідомлювати: ще раз віддати владу олігархам - це не тільки позбавити майбутнього власних дітей, це - втратити Державу.
Тому ми вимагаємо поставити на голосування Антиолігархічний пакет докорінних перетворень. Уже зараз. Тільки це витягне Україну з ями корупції, зубожіння, війни. Тільки це дасть українцям майбутнє. Хтось скаже, що це нереально, ніхто ніколи за це не проголосує? Треба добиватися й тиснути. Принаймні для "слуг народу" Антиолігархічний пакет докорінних перетворень стане лакмусовим папірцем, тестом на відданість Нації і Державі. А для українців - головною пам'яткою при наступному голосуванні. Аби вибрати нарешті ту владу, яка це втілить.
- Да, это как у Оруэлла - "мыслепреступление". Сегодня олигархи выводят деньги за границу, не платя налоги. Кипр, оффшоры и т.д. И когда жалуются, что не хватает денег на социальную защиту граждан, то надо просто заплатить налоги. Тот же Тигипко продал свой банк почти за миллиард долларов и не внес в бюджет ни копейки. А был министром социальной политики и жаловался, что не хватает денег. С другой стороны - монополизация, которая буквально душит украинскую экономику. То есть, когда Ахметов монополизировал энергетическую отрасль, Фирташ - газовую отрасль.
Иногда я встречаю в еврейских кругах такое понимание вашей позиции: "украинцы - главная нация, поэтому давайте всё имущество, ресурсы и активы отберем у евреев и отдадим украинцам".
Мохнык:
- Нет у нас такого. Мы на днях подаем проект закона о ликвидации частных монополий. Там есть добровольно-принудительные методы. Олигарху - монополисту в конкретной отрасли, дают определенное время избавиться от излишков своих активов. Но не связанным с ним структурам, а просто на рынке. Если он не делает этого, то государство уже принудительно продает эти активы, а ему возвращает по той номинальной цене, по которой он их раньше приобрел..
Но купил он их в 90-е годы за "три копейки"...
- Правильно! Но мы даем добровольные варианты. Потому что монополии душат экономику.