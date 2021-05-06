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Россия и олигархи выступают против реформирования Украины. Важно продолжать борьбу с коррупцией, - Блинкен

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Россия и олигархи выступают против реформирования Украины. Важно продолжать борьбу с коррупцией, - Блинкен

Борьба с коррупцией является одной из самых важным проблем для Украины.

Об этом сегодня на совместной с президентом Украины пресс-конференции заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы обсуждали вопросы реформ в искоренении коррупции...Мы говорили о реформировании институций, ведь есть очень много разных интересов, которые выступают против усилий Украины относительно реформирования и борьбы с коррупцией. К ним принадлежат внешние силы, такие как Россия, и внутренние, такие как олигархи и мощные личности, преследующие собственные узкие интересы нелегитимными средствами за счет народа Украины.", - отметил Блинкен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы против действий России по дестабилизации в Украине, - Блинкен

"Потому борьба с коррупцией является одним из самых важных заданий для украинского народа и решающей для улучшения его жизни: от услуг, на которые народ полагается, до возможностей, которыми он пользуется", - сказал Блинкен.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+24
Судя по космическому росту доходов наших олигархов за прошедший год, преЗедент продолжает продолжать эту борьбу и даже пытается её возглавить !
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06.05.2021 13:23
+19
Бабушка беня будет против
Россия и олигархи выступают против реформирования Украины. Важно продолжать борьбу с коррупцией, - Блинкен - Цензор.НЕТ 8724
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06.05.2021 13:36
+18
не при зели
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06.05.2021 13:19
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не при зели
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06.05.2021 13:19 Ответить
Так она уже в государстве,легально.почти
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06.05.2021 13:25 Ответить
Бабушка беня будет против
Россия и олигархи выступают против реформирования Украины. Важно продолжать борьбу с коррупцией, - Блинкен - Цензор.НЕТ 8724
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06.05.2021 13:36 Ответить
Бреше піндос? Он Порошенко олігарх, але він же не корупціонер і не проти реформувань в Україні. Чи як? )))
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06.05.2021 13:32 Ответить
без Бурбона не поймешь - наливай))
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06.05.2021 13:42 Ответить
Скушай шоколадку поРОШЕНко. )))
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06.05.2021 13:43 Ответить
ну я же не знал - шо ты водку полюблаешь - а я таки бурбон и не иначе))
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06.05.2021 13:57 Ответить
ты тот бурбон где берешь, аристократ прыщавый?))))посмотри хоть цену...))) Росія й олігархи виступають проти реформування України. Важливо продовжувати боротьбу з корупцією, - Блінкен - Цензор.НЕТ 3672
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06.05.2021 15:21 Ответить
шлемаЗЕл минимум 4 раза прокукарекал про папиредника.
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06.05.2021 13:20 Ответить
Судя по космическому росту доходов наших олигархов за прошедший год, преЗедент продолжает продолжать эту борьбу и даже пытается её возглавить !
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06.05.2021 13:23 Ответить
Вони його посадовили на табуретку і дали бабла. Як він може з ними боротись?
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06.05.2021 13:26 Ответить
Росія й олігархи виступають проти реформування України. Важливо продовжувати боротьбу з корупцією, - Блінкен - Цензор.НЕТ 1359
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06.05.2021 21:06 Ответить
Важно продолжать борьбу с коррупцией/ Таки да, нужно бороться, соглашается Кауфман. Кауфман проиграл суд государству на 3,4 миллиарда, но не платит в бюджет благодаря связям с ОП, СБУ, МВД и КМ. И получил от Зеленского под контроль Одесскую область и завод "Антонов".
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06.05.2021 13:23 Ответить
Ярославского на кол!.. это он обещал кетайцам "порешать вопросы" по "Мотор Сич"..
и остальных олигархов тоже на кол!
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06.05.2021 13:25 Ответить
За год группа украинских олигархов, в отличие от большинства граждан и самого государства, существенно увеличили свое состояние...В этом году в списке Forbes оказались семь граждан Украины, состояния которых существенно выросли.
Это Ринат Ахметов - $7,6 млрд,
Виктор Пинчук - $2,5 млрд,
Константин Жеваго - $2,4 млрд,
Игорь Коломойский - $1,8 млрд,
Геннадий Боголюбов - $1,7 млрд,
Петр Порошенко - $1,6 млрд
Вадим Новинский - $1,4 млрд.
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06.05.2021 13:30 Ответить
Росія й олігархи виступають проти реформування України. Важливо продовжувати боротьбу з корупцією, - Блінкен - Цензор.НЕТ 5391 Среди новых участников в списке Forbes оказался Виктор Медведчук - прокремлевский политик и кум президент РФ В.Путина. Его состояние журнал оценил в $620 млн.
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06.05.2021 13:42 Ответить
Форбс делает из Коломойского бомжа и нищету с какими то жалким 1,7 миллиардом долларов. Ещё полтора года назад: Коломойский оценил свои активы в $8 миллиардов. 05.07.19
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06.05.2021 13:44 Ответить
Оце і є та сама мерзота, котра тягне Україну в прірву.
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06.05.2021 14:17 Ответить
Треба мафію називати мафією. Бо наші олігархи не що інше як мафіозі. Але в наших "сором'язливих" ЗМІ що їм належать язик не повертається своїх "благодєтелей" називати всесвітньо відомим та загальновизнаним словом.
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06.05.2021 21:08 Ответить
Пане Ентоне! Вашими б вустами да мед пити! Тільки наш Зєля думає не Україною, а власною кишенею. Помилились українці. Вчергове помилились... Россия и олигархи выступают против реформирования Украины. Важно продолжать борьбу с коррупцией, - Блинкен - Цензор.НЕТ 5624
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06.05.2021 13:35 Ответить
С бабой Юлей был бы порядок, ага?
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06.05.2021 13:37 Ответить
А де Юля у списку Форбс? Є, хочаб у першій Тисячі?
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06.05.2021 13:57 Ответить
Та звідки?
Росія й олігархи виступають проти реформування України. Важливо продовжувати боротьбу з корупцією, - Блінкен - Цензор.НЕТ 4410
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06.05.2021 14:21 Ответить
Заїздженна фотка з рекламного буклету
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06.05.2021 15:13 Ответить
Росія й олігархи виступають проти реформування України. Важливо продовжувати боротьбу з корупцією, - Блінкен - Цензор.НЕТ 763 Як і ця

Росія й олігархи виступають проти реформування України. Важливо продовжувати боротьбу з корупцією, - Блінкен - Цензор.НЕТ 7039
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06.05.2021 15:20 Ответить
баб юлина хавирка никак и на маму поди записана?)) Росія й олігархи виступають проти реформування України. Важливо продовжувати боротьбу з корупцією, - Блінкен - Цензор.НЕТ 1986
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06.05.2021 15:23 Ответить
шо вам *** баба юля зробила недоумки.баба юля відминила бартер закрила каруселі з електро а газ підписала під тиском прищавого і гейропейців бо ті замерзали а ***** шантажував
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06.05.2021 17:47 Ответить
ахаха, коні невинні, то не Жуля, а кляті гейропейці все!
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06.05.2021 18:02 Ответить
Просто у нас традиційно зневажають жінок які просунулись значно вище простого обивателя. Як би вона була чоловічої статі, то пустих балачок про неї було б не більше ніж про інших "обранців".
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06.05.2021 21:28 Ответить








K0५EGAR

@_rage4oK

·1 ч

Состояние украинского ворья за второй год мирового коронавирусного локдауна покращилось на 42%! Коломойский, находящийся в федеральном розыске США, поднялся на 4 место, обогнав Свиночолого Хетьмана. А теперь объясните, чем президент зеленский отличается от президента порошенка?
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06.05.2021 13:36 Ответить
Наприклад тим, що при Порошенкові статки всіх олігархів падали, а при ВАЗеленському зростають. І ще цим ...
"Среди новых участников в списке Forbes оказался Виктор Медведчук - прокремлевский политик и кум президент РФ В.Путина. "
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06.05.2021 13:45 Ответить
Не кажіть дурниць. Вибрати олігарха президентом, щоб він покінчив с олігархічною системою - така собі логіка. Порошенко просто очолив цю систему. Зло не в конкретному президентові, а в його бажанні, чи в змозі змінити систему. Без зміни системи розвиток неможливий. А поки, що одні розмови про зміни та реформи.
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06.05.2021 16:25 Ответить
Фактами підтвердите те, що стверджуєте? Бо на відміну від вас. я можу підтвердити, що ви брешите і маніпулюєте.
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06.05.2021 17:30 Ответить
О, прихильник членіна. "Отнять и поделить". Завдяки вам до влади прийшо те злочинне. зелене, що ви привели.
Конфіскувати потрібно крадене, як ось 13 річних бюджетів України.
"ФБР село на хвост Коломойскому. Подробноcти иска Приватбанка об отмывании
$470 миллиардов"
І спробуйте не лише заголовки читати, а й думати.
До речі ... З ким першим сьогодні зустрівся Блінкен? Росія й олігархи виступають проти реформування України. Важливо продовжувати боротьбу з корупцією, - Блінкен - Цензор.НЕТ 6945
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06.05.2021 17:36 Ответить
При чому тут членін? Якщо законно, чесно зароблені гроші, то немає проблем, якщо крадені або набуті незаконним шляхом - конфіскація і тюрьма. Але це не про Україну а про європейські правові держави. Блінкен зустрічався з головами фракцій, не тільки з Порошенко.
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06.05.2021 18:12 Ответить
так Америка сама и виновата, напечатала баблосов на триллионы, вот у всех комоды и выросли.....
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06.05.2021 14:38 Ответить
П'ять антикорупційних органів практично нічого не роблять при чому отримують величезну зарплату.
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06.05.2021 14:04 Ответить
Интересно, Блинкен догадывается, на чьей стороне Зеленский - Украины или России с олигархами.
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06.05.2021 14:10 Ответить
Думаю, догадывается. В США дураков на таких должностях не держат.
Просто он дипломат, прямо в лоб нашего зевову не бьёт.
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06.05.2021 14:51 Ответить
Не зважаючи на 14 тис. загиблих, мільйони поламаних доль, економічних втрат Ахметов у співпраці з Новінським виступив у 2014 проти України, поставив ряд ультиматумів уряди України та на сьогодні висмоктує усі заощадження у бідних верств населення за рахунок енергетичної отраслі. За рік пандемії олігархи на чолі з Ахметовим збагатилися більш ніж на 10 млрд. Питання дуже просте: або Україна знешкодить алігархат, або Ахметов знищить Україну як державу. Актуальне як ніколи "Нам не так страшні російськи воші, як "українські" ГНИДИ". Виживуть або "гнида" або Україна....
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06.05.2021 14:25 Ответить
этих давно пора под мыкыткы брать.... Росія й олігархи виступають проти реформування України. Важливо продовжувати боротьбу з корупцією, - Блінкен - Цензор.НЕТ 7745
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06.05.2021 15:25 Ответить
Посоветовали продолжать борьбу с коррупцией - так её никто и не начинал!
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06.05.2021 14:32 Ответить
Партия СН удовлетворяет любого олигарха в Украине и Московии.
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06.05.2021 14:39 Ответить
Хоч хтось правду скаже бидлонаріту.
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06.05.2021 15:12 Ответить
бесполезно, он тиливизир смотрит и слушает..))) Росія й олігархи виступають проти реформування України. Важливо продовжувати боротьбу з корупцією, - Блінкен - Цензор.НЕТ 4667
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06.05.2021 15:26 Ответить
Олигархия сделала эволюционный скачок, и теперь вместо паршивых оффшорных банков у нее есть целый оффшорный президент.
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06.05.2021 15:26 Ответить
Росія й олігархи виступають проти реформування України. Важливо продовжувати боротьбу з корупцією, - Блінкен - Цензор.НЕТ 1730
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06.05.2021 15:27 Ответить
Реформы - это закамуфлированное разрушение. Пример - медреформа вражеского агента, гражданина США Ульяны Супрун.
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06.05.2021 16:08 Ответить
Ярослав Стецько

Що сьогодні найбільше болить українцям? Це війна, корупція і тотальне зубожіння нації. Але найстрашніше - непевність завтрашнього дня. Яке майбутнє чекає на наших дітей? Коли задумуєшся, чому так є, - розумієш: у всіх бід в Україні є одна-єдина причина - це олігархія.

Олігархія - основа системної корупції

Тепер хіба лінивий не "бореться" з корупцією. Проте вона чомусь тільки розпухає. Чому? Та тому, що ту "боротьбу" розвели тільки з окремими її проявами. Але системно це проблему ніяк не розв'язує. Бо з НАСЛІДКАМИ можна воювати вічно. А треба раз і назавжди знищити ПРИЧИНУ. Не вершки корупції стригти, а викорчувати її корінь. А корінь корупції - це і є олігархія. Тобто зрощення великого кримінального капіталу з державною владою. Саме олігархи є головними акціонерами влади в Україні впродовж чверті століття. Це вони корумпують увесь державний апарат, зверху й донизу. Це саме олігархи хочуть, щоби так тривало вічно. І тому вони інвестують у політичні проекти. Скуповують голоси в найвищому законодавчому органі. Утримують цілі фракції своєї прислуги з мандатами. Плодять "тушок" і створюють "ширки". Фінансують нові й нові кон'юнктурні політпроекти під кожні вибори й "розкручують" їх через власні кишенькові ЗМІ...
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06.05.2021 16:13 Ответить
Як позбутися олігархії та повернути Україну в українські руки?

Єдиний шлях - це запровадити в життя Антиолігархічний пакет докорінних перетворень. Майже всі необхідні законопроекти вже навіть є - давно написані й зареєстровані у Верховній Раді. Чому ж "слуги народу" вигадують нові й нові безглузді "реформи", лиш би не торкнутися цих ґрунтовних рішень? Бо ці починання підривають самі основи олігархічного ладу в Україні. Це - системний план ліквідації олігархії як явища. Наше завдання - якнайшвидше запустити цей процес.

До речі. Хочете перевірити будь-який із теперішніх політпроектів, представлених у парламенті, будь-кого з нинішніх нардепів, всяке "нове обличчя", "антикорупціонера" чи "патріота" на вошивість? Хочете точно знати, чи є вони справді такими слугами народу, як розказують, а чи черговими служками олігархів? Подивіться, хто з цих діячів підтримає цей Антиолігархічний пакет. Отут і вилізе шило з мішка - істинна позиція кожного щодо деолігархізації.

Зрозуміло, що дні цього парламенту, цієї влади добігають кінця. І дуже скоро всі ці діячі знову вилізуть на телеекрани й "бігморди" з "новими обличчями", назвами, гаслами та обіцянками. Проте ми не маємо права знову на системну помилку - вікно можливостей для докорінних перетворень в Україні закривається. Кожен українець повинен усвідомлювати: ще раз віддати владу олігархам - це не тільки позбавити майбутнього власних дітей, це - втратити Державу.

Тому ми вимагаємо поставити на голосування Антиолігархічний пакет докорінних перетворень. Уже зараз. Тільки це витягне Україну з ями корупції, зубожіння, війни. Тільки це дасть українцям майбутнє. Хтось скаже, що це нереально, ніхто ніколи за це не проголосує? Треба добиватися й тиснути. Принаймні для "слуг народу" Антиолігархічний пакет докорінних перетворень стане лакмусовим папірцем, тестом на відданість Нації і Державі. А для українців - головною пам'яткою при наступному голосуванні. Аби вибрати нарешті ту владу, яка це втілить.
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06.05.2021 16:18 Ответить
Ефремов открыто заявлял что спонсировал сепаратистов Ахметов тоже. Где посадки ? Нет и не будет Ворон ворону глаз не выбьет. А всё что на публику делает власть ...Всё это популизм, око замыливание . Пора бы понять простую вещь .Все что у власти взаимно повязаны.. Это одно кодло. Так всегда было , так есть и ещё долго так будет.
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06.05.2021 16:19 Ответить
Мохнык:

- Да, это как у Оруэлла - "мыслепреступление". Сегодня олигархи выводят деньги за границу, не платя налоги. Кипр, оффшоры и т.д. И когда жалуются, что не хватает денег на социальную защиту граждан, то надо просто заплатить налоги. Тот же Тигипко продал свой банк почти за миллиард долларов и не внес в бюджет ни копейки. А был министром социальной политики и жаловался, что не хватает денег. С другой стороны - монополизация, которая буквально душит украинскую экономику. То есть, когда Ахметов монополизировал энергетическую отрасль, Фирташ - газовую отрасль.

Иногда я встречаю в еврейских кругах такое понимание вашей позиции: "украинцы - главная нация, поэтому давайте всё имущество, ресурсы и активы отберем у евреев и отдадим украинцам".

Мохнык:

- Нет у нас такого. Мы на днях подаем проект закона о ликвидации частных монополий. Там есть добровольно-принудительные методы. Олигарху - монополисту в конкретной отрасли, дают определенное время избавиться от излишков своих активов. Но не связанным с ним структурам, а просто на рынке. Если он не делает этого, то государство уже принудительно продает эти активы, а ему возвращает по той номинальной цене, по которой он их раньше приобрел..

Но купил он их в 90-е годы за "три копейки"...

- Правильно! Но мы даем добровольные варианты. Потому что монополии душат экономику.
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06.05.2021 17:12 Ответить
 
 