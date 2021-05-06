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США с партнерами работают над тем, чтобы Украина могла защитить себя от агрессии России, - Блинкен

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

США с партнерами работают над тем, чтобы Украина могла защитить себя от агрессии России, - Блинкен

США с партнерами работают над тем, чтобы Украина могла защитить себя от агрессии со стороны РФ.

Об этом сегодня на совместной с президентом Украины пресс-конференции заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы говорили о тех угрозах, которые наблюдаются со стороны России, мы наблюдаем за этими событиями очень тщательно, и мы видим, что делает Украина, начиная с захвата Крыма и войны на Донбассе. И мы видим, что на границе с Украиной сейчас есть концентрация российских сил, самая большая с 2014 года. Господин президент, мы поддерживаем Вас, и наши партнеры, союзники также поддерживают Вас. И мы обращаемся к России, чтобы она перестала применять агрессию против Украины. Мы вместе с партнерами работаем над тем, чтобы Украина могла защитить себя от агрессии России", - сказал Блинкен.

Ранее он также отметил, что США выступают против действий России по дестабилизации в Украине.

Читайте также: Россия и олигархи выступают против реформирования Украины. Важно продолжать борьбу с коррупцией, - Блинкен

Автор: Ірина Дашківська
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А узеленські все розвалюють.
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06.05.2021 13:28 Ответить
Дякую. Хоча, можна лише здогадатися, як важко боротися за країну, яку її ж влада намагається здати ворогові.
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06.05.2021 13:31 Ответить
чтобы Украина могла защитить себя от агрессии России - Блинкен/ У правящего Украиной кодлана Коломойского интерес другой: продать всё что ещё в Украине не продано .У Зеленского поддержали торговлю с РФ. -Это делает нашу экономику сильнее, рассказал Герус / Путин умный человек, можно договориться, - Шефир/ Шефир: Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется./ Для последующей продажи. 800 госпредприятий готовят к продаже "с молотка". / "Зеленский подписал закон о продаже земли: "Исторический момент для всех(!) украинцев и для меня лично". При том что Более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли.
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06.05.2021 13:37 Ответить
контроль, контроль и еще раз контроль - а так ,как и писал - не отдадут нас русне и это радует
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06.05.2021 13:41 Ответить
Головне - не впускати росію у світ людей . Максимальна ізоляція і санкції , заборона в'їзду всюди .
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06.05.2021 13:59 Ответить
Пізно. Дєрьмакова шобла вже тут.
Або винищувати, або... здаватися!
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06.05.2021 14:28 Ответить
 
 