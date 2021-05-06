Зеленский обсудил с Блинкеном альянс Украины и США: Возможно, будет очень серьезное двустороннее соглашение

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсуждал вопрос альянса между двумя странами.

Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский поблагодарил США за двухпартийную поддержку и за увеличение военной и финансовой помощи.

"Отдельно мы проговорили фундаментальный формат поддержки. Мы говорили о вопросе альянса и возможного двустороннего очень серьезного соглашения. Но этот вопрос будущего, сейчас рано говорить о деталях", - отметил президент.

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