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Зеленский обсудил с Блинкеном альянс Украины и США: Возможно, будет очень серьезное двустороннее соглашение
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсуждал вопрос альянса между двумя странами.
Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи, передает Цензор.НЕТ.
Зеленский поблагодарил США за двухпартийную поддержку и за увеличение военной и финансовой помощи.
"Отдельно мы проговорили фундаментальный формат поддержки. Мы говорили о вопросе альянса и возможного двустороннего очень серьезного соглашения. Но этот вопрос будущего, сейчас рано говорить о деталях", - отметил президент.
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