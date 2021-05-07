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Forbes (90) Ахметов (2002) Жеваго (103) олигарх (1016) Пинчук (294)

СМИ опубликовали рейтинг 100 богатейших украинцев: За год состояние Ахметова выросло почти в три раза

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

СМИ опубликовали рейтинг 100 богатейших украинцев: За год состояние Ахметова выросло почти в три раза

Журнал Forbes Украина опубликовал рейтинг ста самых богатых украинцев. Его возглавили Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и Константин Жеваго.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на рейтинг.

76 участников из первой сотни украинского списка за год увеличили свое состояние. Богатство первой сотни возросло на 42%, до $ 44,5 млрд. Как следствие - входной билет в сотню подорожал на треть, до $ 125 млн. За год список обновился на 21%: 14 участников попали в перечень впервые, семеро - вернулись после перерыва. Среди абсолютных новичков наибольшее представительство - в IT и энергетике.

На руку богатым украинцам сыграл рост котировок ключевых экспортных товаров - нефти, стали, пшеницы и кукурузы. Весной 2021-го рост цен на сырьевые товары только ускорился, создавая неплохую почву для увеличения состояния участников национальной сотни и в 2022 году. Впрочем, и для несырьевых активов имел место эффект низкой базы сравнения: прошлогодние оценки формировались на фоне неопределенности, смешанной с паникой.

В сравнении с прошлогодним рейтингом состояние Ахметова выросло в 2,7 раза с $2,8 млрд до $7,6 млрд. Активы Пинчука увеличились с $1,4 млрд до $2,5 млрд , а Жеваго – с $1,1 млрд до $2,4 млрд .

Состояние Игоря Коломойского оценили в $1,8 млрд (+0,8 млрд по сравнению с 2020 годом), Геннадия Боголюбова – в $1,7 млрд (+0,5 млрд ), Александра и Галины Герег – в $1,7 млрд  (+0,4 млрд).

Также читайте: Семь представителей Украины вошли в рейтинг миллиардеров Forbes

СМИ опубликовали рейтинг 100 богатейших украинцев: За год состояние Ахметова выросло почти в три раза 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+37
Я щитаю что это зе-перемога Forbes опубликовал рейтинг 100 богатейших украинцев: За год состояние Ахметова выросло почти в три раза - Цензор.НЕТ 8109
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06.05.2021 13:44
+28
Зеля , что ответишь на рояле ?
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06.05.2021 13:42
+23
Forbes опубликовал рейтинг 100 богатейших украинцев: За год состояние Ахметова выросло почти в три раза - Цензор.НЕТ 5624
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06.05.2021 14:06
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Страница 2 из 2
Які у нього власні ЗМІ??
Та й на олігарха він не тягне чисто по капіталах.
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06.05.2021 18:48 Ответить
Forbes опублікував рейтинг 100 найбагатших українців: За рік статки Ахметова зросли майже втричі - Цензор.НЕТ 9352 Квартал TV - украинский развлекательный телеканал, входящий в медиаконгломерат «1+1 Media». Телеканал начал своё вещание 4 августа 2016 года.
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06.05.2021 19:14 Ответить
Це не ЗМІ. На ньому немає ані новин, ані політичних шоу - геть нічого. Навіть якщо він належить Зелі.
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06.05.2021 19:47 Ответить
Forbes опублікував рейтинг 100 найбагатших українців: За рік статки Ахметова зросли майже втричі - Цензор.НЕТ 2078 Forbes опублікував рейтинг 100 найбагатших українців: За рік статки Ахметова зросли майже втричі - Цензор.НЕТ 7438
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06.05.2021 20:50 Ответить
ЗМІ - засоби масової ІНФОРМАЦІЇ.
Розважальше шоу не розповсюджує ІНФОРМАЦІЮ, а тому не є ЗМІ.
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07.05.2021 08:18 Ответить
ти це глядачам 95-квартала, и Голобородька , розповідай ЗМІ опублікували рейтинг 100 найбагатших українців: За рік статки Ахметова зросли майже втричі - Цензор.НЕТ 2559
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07.05.2021 18:10 Ответить
А ти занадто дурненьке, що це зрозуміти? ЗМІ опублікували рейтинг 100 найбагатших українців: За рік статки Ахметова зросли майже втричі - Цензор.НЕТ 864
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07.05.2021 18:56 Ответить
а що тут розуміти: ти кацаподрочер-зебилофил , відмазуеш зелене лайно та його хозяїв ЗМІ опублікували рейтинг 100 найбагатших українців: За рік статки Ахметова зросли майже втричі - Цензор.НЕТ 1252
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07.05.2021 20:47 Ответить
ЗМІ опублікували рейтинг 100 найбагатших українців: За рік статки Ахметова зросли майже втричі - Цензор.НЕТ 6771

Егеж, тупенькому простіше проштампувати опонента всіма ворогами, бо ж інтелекту немає зрозуміти аргументи.
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08.05.2021 22:37 Ответить
гостренький интелехтуал то підкресли що довподоби ЗМІ опублікували рейтинг 100 найбагатших українців: За рік статки Ахметова зросли майже втричі - Цензор.НЕТ 5163
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08.05.2021 23:05 Ответить
ну земелька у него в тов. колличествах. (не только та,что под ногтями) Forbes опублікував рейтинг 100 найбагатших українців: За рік статки Ахметова зросли майже втричі - Цензор.НЕТ 9661
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06.05.2021 16:59 Ответить
Кстати на счёт Бил Гейца в точку - порезал юних на дос, и продал.
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06.05.2021 18:00 Ответить
Конец эпохи бедности!!!
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06.05.2021 13:45 Ответить
Конфетки с 7-го места тоже подорожали по всему миру или запасы из закромов по новому переоценили? Forbes опубликовал рейтинг 100 богатейших украинцев: За год состояние Ахметова выросло почти в три раза - Цензор.НЕТ 1529
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06.05.2021 13:46 Ответить
Ты лучше про ***** думай, сколько еще замков построено по всей недоимперии
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06.05.2021 14:04 Ответить
Forbes опубликовал рейтинг 100 богатейших украинцев: За год состояние Ахметова выросло почти в три раза - Цензор.НЕТ 5624
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06.05.2021 14:06 Ответить
Как такое возможно?, мойша украл в Привате больше 5 миллиардов, а по "форбсу" имееет тоько 1,8 миллиарда.... это цена одного никопольского ферросплавного завода с продукцией... а куда деваются зароботки на воровстве електороэнергии, зароботки на нефтепродуктах... и т.д. и здесь надурил...
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06.05.2021 13:47 Ответить
Мойша ещё маленький чтоб красть
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06.05.2021 13:50 Ответить
В функции Форбса не входят следственные действия каким путем появляются активы у того , или другого олигарха! В отношении украинских олигархов такие вопросы вообще не возникают, Они чисты, как детская слеза!
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06.05.2021 15:27 Ответить
Forbes опублікував рейтинг 100 найбагатших українців: За рік статки Ахметова зросли майже втричі - Цензор.НЕТ 3788
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06.05.2021 17:05 Ответить
Зеля старался!
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06.05.2021 13:47 Ответить
Это наш зеленый победун всего и вся и в частности олигархов, - видел ? Ковырните там кто то его -живоЕ ли оно ?
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06.05.2021 13:51 Ответить
если состояние выросло в три раза, следовательно в три раза задрал тарифы для оббирания народа Украины
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06.05.2021 13:52 Ответить
Прямо аж неприємно що Петрусь в таку компанію потрапив!
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06.05.2021 13:52 Ответить
Ну логично жешь - нарід стрес солодкім заїдає )) Forbes опубликовал рейтинг 100 богатейших украинцев: За год состояние Ахметова выросло почти в три раза - Цензор.НЕТ 8999
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06.05.2021 13:54 Ответить
И заметьте -стресс заедает шоколадными конфетами, а не дешевыми леденцами.😊
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06.05.2021 17:26 Ответить
та не 73% смокчуть конхфету "зелений богатир" зі смаком лайна Forbes опублікував рейтинг 100 найбагатших українців: За рік статки Ахметова зросли майже втричі - Цензор.НЕТ 7236
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06.05.2021 20:55 Ответить
Велике пограбування країни триває.
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06.05.2021 13:53 Ответить
а шо Ренат доволен - квартал может и на канале Украина выступать - за такое не жалко - я так думаю))
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06.05.2021 13:53 Ответить
помню при хряке , у него за 20 млрд было...а хведорыч собирался его опередить..но что то пошло не так.. Forbes опублікував рейтинг 100 найбагатших українців: За рік статки Ахметова зросли майже втричі - Цензор.НЕТ 3148
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06.05.2021 17:08 Ответить
Олигархи платят деньги властям за законы, а судам за вынесенные решения, и всем другим гос органам платят и все они работают на олигархов. И олигархи обогащаются всеми незаконными способами или законы даже делают под себя и получается законно обогащаются в ущерб всему населению Украины. А народ последние отдает олигархам. В Украине развиваются только олигархи, все сделано для олигархов в Украине и ничего для народа.
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06.05.2021 13:55 Ответить
А что вы думаете про тех, кто работает на этих предприятиях , и про корпоративные интересы. И что вы думаете про Японию, у которых этих корпораций как собак нерезанных.
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06.05.2021 17:29 Ответить
Перед тем как Порошенко стал президентом, у него не было и миллиарда долларов.
Сейчас, он молодец, приближается к двум миллиардам...
Порошенко и совсем не олигарх
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06.05.2021 13:56 Ответить
Ты зачем врешь? Кацап чилишоли?
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06.05.2021 14:09 Ответить
Совокупный капитал Петра Порошенко за годы нахождения его на посту президента Украины снизился на 40% до $705 млн - агентство Bloomberg. В 2014 г. украинский Forbes подсчитывал, что Порошенко обладал $1,3 млрд.
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06.05.2021 14:13 Ответить
А сейчас резко с 700 млн вырос до 1,6 млрд? За 2 года? Так это при Зеленском так сильно украинские активы выросли или Порошенко более чем в 2 раза увеличил количество заводов и фабрик?
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06.05.2021 14:35 Ответить
я ЗЕбилам отвечаю цитатами.
"Порошенко основал Roshen в 1996 г., объединив производителей шоколада, печенья и тортов, взяв название из средних букв его фамилии. Он стал крупнейшим на Украине кондитером и крупным игроком в регионе, с фабриками в России, Литве и Венгрии. В 2012 г. объем производства Roshen превышал 400 000 т. В течение последующих двух лет он сократился на четверть вследствие общего экономического спада в стране и запрета продукции на территории России, отмечает Bloomberg."

12 Марта, 2019 "За пять лет действующий президент Украины Петр Порошенко потратил на благотворительность почти ₴ 1,5 миллиарда гривен, львиная доля от этой суммы пошла на помощь украинской армии и добровольцам."
01.06.2020 "ПОРОШЕНКО ЗА РІК ВИТРАТИВ 200 МІЛЬЙОНІВ НА БЛАГОДІЙНІСТЬ І ЩЕ 100 - НА БОРОТЬБУ З КОРОНАВІРУСОМ."
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06.05.2021 14:44 Ответить
Твои выборные цитаты из вылизанной официально-пропагандистской биографии твоего работодателя никак не отвечают на вопрос - каким образом за 2 года состояние олигарха Порошенко выросло с 700 миллионов до 1,6 миллиардов? Он прикупил еще один Рошен? Увеличил вдвое количество фабрик и заводов? Или что? Или методика подсчетов поменялась?
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06.05.2021 15:00 Ответить
ЗЕбилам отвечаю цитатами. все выглядит примерно так же:
"Стоимость однокомнатной квартиры в Киеве в начале 90-х стартовала от $7000 на окраине города и от $9000 ближе к центру. В крупных городах Украины ценники стартовали с $3000-4000. Финансовый кризис 1998 года и обвал национальной валюты в три раза - с 1,8 до 5,5 грн за доллар - сказался на всех сегментах рынка недвижимости. Цены на квартиры упали почти вдвое."

Киев, 08.07.19. 17:03. Жан-Клод Юнкер "...Подводя итоги пятилетнего сотрудничества между ЕС и Украиной, нельзя не вспомнить фигуру бывшего президента Порошенко, который внес огромный вклад в развитие наших отношений. Его деятельность позволила провести в стране преобразования, которых не было 28 лет. Только благодаря его титанической работе, Украина сегодня имеет Договор об экономической ассоциации и безвизовый режим, а это фундамент на котором мы можем строить дальше наш общий дом..."
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06.05.2021 15:16 Ответить
То, что вы, дебилы, способны только цитатами из методички отвечать, причем невпопад - это уже понятно.
Интересно, ты хоть сам догоняешь, что твои пропагандонские цитаты вообще никак не отвечают на поставенным вопрос?
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06.05.2021 15:36 Ответить
ты тупое насекомое ставишь мне вопросы? )))) в порядке дискуссии объясняю тебе лоху - я всегда голосую за блатных, за Викторы Федоровича Януковича например. тот пиз@..л в нагляк, раздевал скотов до нитки, и правильно делал, а вы ослы Пете в карман заглядываете.
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06.05.2021 16:41 Ответить
Потратил 1,5 миллиарда? Да это же меньше чем у него было! На что же он жил тогда, нищебродил? Forbes опублікував рейтинг 100 найбагатших українців: За рік статки Ахметова зросли майже втричі - Цензор.НЕТ 7650
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06.05.2021 16:07 Ответить
Нищеброд сергей андриенко 70b8365d с пятью копейками в кармане не может отличить полтора миллиарда Баксов от полтора миллиарда Гривен)))
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07.05.2021 00:27 Ответить
Перед тем, как стпть Президннтом у Порошенко было больше миллиарда. Потом он во время президентства вылетел из списка миллиардеров. И вот после того , как перестал быть Президентом и стал больше бизнесом заниматься, то опять вошел в десятку .
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06.05.2021 17:33 Ответить
Та понятно,личного холуя главой правительства имеет.
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06.05.2021 13:58 Ответить
доходы населения в 3 раза упали, а у Ахметова выросли в 3 раза. Совпадение??? не думаю...
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06.05.2021 13:58 Ответить
Конкретно наріду ніхто й не обіцяв "кінець епохи бідності" .
Він обіцяний спонсорам "вибори 2019", а не 73% виконавців.
Наріду .. ?
Forbes опубликовал рейтинг 100 богатейших украинцев: За год состояние Ахметова выросло почти в три раза - Цензор.НЕТ 9797
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06.05.2021 14:09 Ответить
Спросите у тех, кого вы выбрали : " Кто ворует наши налоги?"
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06.05.2021 17:35 Ответить
Так виглядає задекларований Кінець Епохи Бідності.
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06.05.2021 13:59 Ответить
Чого в цьому рейтингу відсутні Богя Колесніков, Фітраш та Злочевський? В них статки - явно більше за $800лмн.
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06.05.2021 14:00 Ответить
В принципе понятно... 1 квт. АЭС - 15 копеек... Экспортный НДС без задержек. (Мне не вернули с 2003 года).
Машина бюрократии работает на них. Они создают президентов, соглашают назначения...
И в принципе, олицетворяют Систему управления. Но...
Как можно уважать тех, которым выгодно, выгодно, что бы страна опустилась на дно третьего мира...
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06.05.2021 14:03 Ответить
Ну, по какому параметру страна опустилась? По количеству миллиардеров наоборот - поднимается. Да и минимальная зарплата тоже. По средней зарплате по- моему тоже?
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06.05.2021 17:38 Ответить
Чому б не опблікувати всі 100 найбагатших українців? Буде соромно, що Юля не входить в цю сотню?
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06.05.2021 14:04 Ответить
До Пороха, Украину одновременно сношали 3 мегаолигоса: Ахмет-хан, Коломой-ман, Фирташ-ипаш. Порох пришел и коломоя с фирташом оторвал прям с мясом, а ахмета заставил надеть контрацептив, отчего тело тут же пошло на поправку.
Но олигосы вложились в журнашлюх, журнашлюхи атаковали розжиженные г+г-контентом мозги быдла и вуаля - Украина опять порноактриса, да еще с очень херовым сутенером, который при первом кипише сольет ее.
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06.05.2021 14:10 Ответить
Forbes опубликовал рейтинг 100 богатейших украинцев: За год состояние Ахметова выросло почти в три раза - Цензор.НЕТ 6054
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06.05.2021 14:12 Ответить
а шо?. непогана така собі боротьба з алігархатом.. і це не кінець.. ще три роки.. (але не впевнений)..
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06.05.2021 14:15 Ответить
не так новость написана, правильно: "Ахметов награбил в три раза больше у украинцев", это правильнее, учитесь писатели.
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06.05.2021 14:15 Ответить
состояние Ахметова выросло в 2,7 раза с $2,8 млрд до $7,6 млрд
Лузер! в 2014г. было 14 млрд.
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06.05.2021 14:25 Ответить
Как я рада- как я рада что вы оба с Ленинграда!!!!
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06.05.2021 14:34 Ответить
А народу втирают вот-вот,Путин нападет,не раскачивайте лодку.... Forbes опублікував рейтинг 100 найбагатших українців: За рік статки Ахметова зросли майже втричі - Цензор.НЕТ 1991
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06.05.2021 15:05 Ответить
Ну во первых он уже напал,а во вторых что бы ты думал про не раскачивание лодку сидя под обстрелом 120 мм мин или града?
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06.05.2021 15:21 Ответить
А тарифы и цены растут и растут
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06.05.2021 15:08 Ответить
Ахметов уже опух от своих миллиардов - они ему вылезают боком.
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06.05.2021 15:12 Ответить
Оце так нарідний президент. Нарід останній х.. без солі доїв ще у 2019 році, на пів вареника явно не вистачає. Зато у олігарїів з'явилося у бідній, воюючій країні 42,5 млрд доларів за 2 останні роки. Звичайно і Зеля і Дермак також мільярдери, але поки що не показали свої грошенята. Через 3 роки скільки інтересного ми побачимо, якщо з такими маланцями доживемо.
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06.05.2021 15:20 Ответить
При Порошенку в Агмєтова доходи падала.
А тут ростуть як на дріжджях
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06.05.2021 15:43 Ответить
Forbes опублікував рейтинг 100 найбагатших українців: За рік статки Ахметова зросли майже втричі - Цензор.НЕТ 3906
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06.05.2021 15:44 Ответить
Дорогой Пётр Алексеевич! Как же, чёрт возьми, приятно, что Вы находитесь в этом списке среди уважаемых людей! Мы, читатели ЦензорНЕТ, просто счастливы - радуемся за Вас и от всей души желаем Вам в ближайшем будущем наконец- то возглавить этот почётнейший список! Удачи Вам и побольше денег в разной валюте! Мы с Вами солидарны! Каждый Ваш доллар это - и наш доллар! Так что, вместе разбогатеем - вместе и победим! Ура!
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06.05.2021 15:53 Ответить
Що цикаво: всього 2 Українця з 10 і бізнес продовольчий!!!!!!!
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06.05.2021 15:57 Ответить
а хто там українці? Forbes опублікував рейтинг 100 найбагатших українців: За рік статки Ахметова зросли майже втричі - Цензор.НЕТ 823
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06.05.2021 17:18 Ответить
Дышите глубже - проезжаем ДТЭК !
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06.05.2021 16:16 Ответить
У Ахметова не "СОСТОЯНИЕ", а количество награбленного.
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06.05.2021 16:22 Ответить
если где-то прибыло, значит где-то убыло..., а если бы ему никто не позволял доить целую страну, так ли быстро оно (состояние) увеличивалось...
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06.05.2021 17:04 Ответить
Если брать ВВП,то когда он увеличивается, то увеличивается у всех. А если брать в национальной валюте, то когда включается станок, то количество денег увеличивается, а все нищают.
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06.05.2021 18:02 Ответить
Ну,а чего б ему не рости?!Чувак поставил на пост шмыгать носом Шмыгаля.Потом, ловкими движениями напёрстков из бурной молодости,по отработанной схеме,разинул пасть на Нафтогаз поставив под угрозу не только корпоративное управление и реформф в Нафтогазе,а и вообще национальный вектор Украины.Классный парень,к которому приходят СМС о неоплаченные счетах из глубоких и мрачных потусторонних шурфов Forbes опублікував рейтинг 100 найбагатших українців: За рік статки Ахметова зросли майже втричі - Цензор.НЕТ 5870
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06.05.2021 18:49 Ответить
А где видосик от борцуна с олигархами Forbes опублікував рейтинг 100 найбагатших українців: За рік статки Ахметова зросли майже втричі - Цензор.НЕТ 2233
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06.05.2021 20:03 Ответить
Всё ж таки круто зеленский бореться с олигархами!!! Forbes опублікував рейтинг 100 найбагатших українців: За рік статки Ахметова зросли майже втричі - Цензор.НЕТ 2169
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06.05.2021 20:39 Ответить
Тепер хай Ахметов ділиться, хай якусь частину пустить на добре діло.
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06.05.2021 20:57 Ответить
Это не доходы, а размер активов. Как стоимость вашей квартиры: она меняется от ситуации на рынке, но какой доход принесла за год или убытки - оценочная стоимость не показывает.

Вот есть у богача, к примеру, 1 миллионов каких-то акций. Сегодня цена акции - $100, значит его состояние - $100 млн, завтра цена акции - $70, состояние - $70 млн, послезавтра - $150, состояние - $150 млн. Состояние меняется, но это виртуальные деньги. Реальные деньги от акций - это начисленные дивиденды. Сколько - неизвестно. Дивиденды могут быть начислены меньше при цене акций на росте или больше при цене на падении, зависит от решения совета акционеров по распределению прибыли. Или реальные деньги - если продать часть акций. То же самое, если во владении какой-то завод. Его рыночная цена может быть разная, но это виртуальные деньги. Реальные - какую зарплату владельцу выплатили, если он числится в штате, и какие дивиденды он получил, если это акционерное общество, на свои акции.

В этой статье такой информации нет, поэтому не сильно принимайте во внимание, когда читайте "Безос за сутки разбогател / обеднел на $50 млрд".
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06.05.2021 22:13 Ответить
PS К слову, борьба с олигархами во всем мире не означает отобрать у них деньги, она означает, лишить их влияния на политику: пусть делают бизнес (легально), но не лезут в политику.
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06.05.2021 22:15 Ответить
Трамп, по твоему, олигарх? Миллиардер и был Президентом? Если да, то как же выглядит тогда "борьба с олигархами во всем мире"?
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07.05.2021 00:31 Ответить
Трамп не олигарх в том плане, что его бизнес не является стратегическим. Он - миллиардер, но основа его активов - объекты недвижимости: строит здания и обслуживает их. Он не способен серьезно влиять на экономические процессы как бизнесмен. Поэтому он таки не олигарх. Ахметов, Коломойский ... - олигархи, потому что кроме сильного влияния на власть, они имеют сильное влияние на экономику - нефть, электроэнергия .... Вот такие люди - олигархи: могут значительно влиять как на политику, так и на экономику. А Трамп что, ну повысит аренду в своих офисных зданиях, ну ничего такого в экономике не случится.
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07.05.2021 13:12 Ответить
Тогда почему Порошенко называют олигархом? Основной бизнес у него переработка с-х продукции и кондитерка--от государства "плюшек" никаких, никак не нефть,не газ,не электричество---но ведь захлебываются от ненависти " олигарх"!
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07.05.2021 20:46 Ответить
У нас слово олигарх стало нарицательным, как скотч, ксерокс... Пока нет официального термина олигарх с определенными критериями, кого к ним причислять, бороться нужно не с олигархами, а с конкретными явлениями - коррупцией, отмыванием денег, неуплатой налогов... Не нужно бороться с Ахметовым, Порошенко... как с олигархами, когда не понятно, что делать, но красиво звучит. Нужно бороться за то, чтобы их (и не только) предприятия платили налоги, не скрывались в оффшорах, чтобы депутаты принимали адекватные законы и чтобы все, абсолютно все эти законы соблюдали. Нужно сделать так, чтобы депутат не имел возможности использовать мандат для преференций своему бизнесу, не брал деньги от других за свой голос. И тогда никто не пойдет в депутаты, как сейчас, ради этого, потому что это станет невозможно. Тогда в депутаты пойдет тот, кто реально хочет принимать законы и получать за это белую зарплату. Но это пока кажется фантастикой.
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08.05.2021 13:50 Ответить
Мы так рады за ахмета... шо ждем когда он падла сдохнет)))
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10.05.2021 22:06 Ответить
Нищие рабы юго-востока приедут на стадион на взятых в кредит ланосах под 70%,зальются дешевым пивом, похлопают в ладоши молодежной сборной Бразилии. Выспались и на работку вдыхать ароматы советского наследия! Стоимость 2х Абелардо= зафильтровать печку 1933 года выпуска. Над доменными в Украине уже скумбрию коптят и продают в Риксосы Куршавеля.
Там подается в качестве апперитива к белому полусладкому. Это всем известный факт! В загнивающих Альпах так вейпить нельзя. У нас все можно. Третий сорт..
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08.11.2021 10:03 Ответить
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