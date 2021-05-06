Зеленский об обеспечении безопасности в Черноморском и Азовском регионах: "Есть фундаментальная идея"
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Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с государственным секретарем США Энтони Блинкеном вопрос безопасности в Черноморском и Азовском регионах.
"Мы также обсудили вопрос безопасности в Черноморском и Азовском регионах, и тут мы видим также совместные действия", - сказал президент Украины Владимир Зеленский на совместной с госсекретарем США Энтони Блинкеном пресс-конференции в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ.
Он также сообщил, что существует идея относительно этого сотрудничества, однако ее надо еще согласовать, а затем о ней объявить.
"Я считаю, есть фундаментальная идея - пока тоже не буду говорить об этом публично. Нужно, чтобы все стороны согласовали эту идею и тогда мы все расскажем общественности", - отметил президент.
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она держит его бо там прописаны наши обязанности, а на свои она болт забила
Її результати ми бачимо, тарифи ростуть далі.
- А шо такое?
- Та шо-то идей новых нет
- Так это мы мигом
... ну и далее по тексту статьи
корабли турции неравно корабли нато
но по факту смысла в них нет, чм насквозь простреливается гиперзвуковыми крылатыми ракетами, которые пустят на дно всю эту красоту в течении десяти минут, так что амеры не дураки и отправляют в чм дешевые эсминцы для надувания щек
А вони у когось є ?
Надо менять КУ.
Зеленский об обеспечении безопасности в Черноморском и Азовском регионах: "Есть фундаментальная идея".
у клована сегодня все слова ассоциируются с понятием "фундамент" - новый дом семье начал стоить что-ли?
Практично на валізах.