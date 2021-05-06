Зеленский об обеспечении безопасности в Черноморском и Азовском регионах: "Есть фундаментальная идея".

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с государственным секретарем США Энтони Блинкеном вопрос безопасности в Черноморском и Азовском регионах.

"Мы также обсудили вопрос безопасности в Черноморском и Азовском регионах, и тут мы видим также совместные действия", - сказал президент Украины Владимир Зеленский на совместной с госсекретарем США Энтони Блинкеном пресс-конференции в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

Он также сообщил, что существует идея относительно этого сотрудничества, однако ее надо еще согласовать, а затем о ней объявить.

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"Я считаю, есть фундаментальная идея - пока тоже не буду говорить об этом публично. Нужно, чтобы все стороны согласовали эту идею и тогда мы все расскажем общественности", - отметил президент.