Блинкен о возможности встречи Зеленского с президентом США: Передам Байдену приглашение, мы найдем соответствующее время

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что его встреча с президентом США Джо Байденом состоится в рамках визита американского лидера на саммит "Крымской платформы".

Об этом он заявил сегодня на совместной с Блинкеном пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что передал приглашение Байдену посетить саммит и выразил надежду, что тот приедет.

Зенеский уточнил, что пока не знает, в каком формате может состояться такая встреча.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен поблагодарил Зеленского за приглашение, не исключив при этом возможность такого визита.

"Я также благодарен за приглашение, которое я передам президенту Байдену, как только я вернусь. Чтобы посетить Украину, иметь возможность встретиться с вами, в частности после того, как у нас была очень хорошая дискуссия с вами. Мы найдем соответствующее время, когда мы сможем приехать в Украину и провести здесь время", - заявил Блинкен, отвечая на вопрос журналистов о возможности проведения личной встречи Зеленского с Байденом.

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Он также напомнил, что в настоящее время имеются вызовы в связи с COVID-19.

"Поэтому очень сложно с визитами приезжать. Когда президент (Байден. - Ред.) сделает свой первый визит, он уже 4 месяца в офисе, он возможно, в ближайшее время сможет въехать с визитом из страны", - добавил Блинкен.