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Новости Политика Украины
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Байден (2373) Зеленский (16498) Блинкен (745)

Блинкен о возможности встречи Зеленского с президентом США: Передам Байдену приглашение, мы найдем соответствующее время

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Блинкен о возможности встречи Зеленского с президентом США: Передам Байдену приглашение, мы найдем соответствующее время

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что его встреча с президентом США Джо Байденом состоится в рамках визита американского лидера на саммит "Крымской платформы".

Об этом он заявил сегодня на совместной с Блинкеном пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что передал приглашение Байдену посетить саммит и выразил надежду, что тот приедет.

Зенеский уточнил, что пока не знает, в каком формате может состояться такая встреча.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен поблагодарил Зеленского за приглашение, не исключив при этом возможность такого визита.

"Я также благодарен за приглашение, которое я передам президенту Байдену, как только я вернусь. Чтобы посетить Украину, иметь возможность встретиться с вами, в частности после того, как у нас была очень хорошая дискуссия с вами. Мы найдем соответствующее время, когда мы сможем приехать в Украину и провести здесь время", - заявил Блинкен, отвечая на вопрос журналистов о возможности проведения личной встречи Зеленского с Байденом.

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Он также напомнил, что в настоящее время имеются вызовы в связи с COVID-19.

"Поэтому очень сложно с визитами приезжать. Когда президент (Байден. - Ред.) сделает свой первый визит, он уже 4 месяца в офисе, он возможно, в ближайшее время сможет въехать с визитом из страны", - добавил Блинкен.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+8
в общем вове пояснили что он лох 43х лет Блинкен о возможности встречи Зеленского с президентом США: Передам Байдену приглашение, мы найдем соответствующее время - Цензор.НЕТ 2774
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06.05.2021 13:47
+4
Блинкен передаст Байдену следующее: "с этим бестолковым идиотом всречатся - безсмысленно"
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06.05.2021 13:54
+3
Как-то особенно стыдно за украинского преЗЕдента сегодня. Боже, дацй нам нормального лидера! Если не гениального, то хотя бы просто нормального!
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06.05.2021 13:58
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в общем вове пояснили что он лох 43х лет Блинкен о возможности встречи Зеленского с президентом США: Передам Байдену приглашение, мы найдем соответствующее время - Цензор.НЕТ 2774
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06.05.2021 13:47 Ответить
Байден приколется .
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06.05.2021 13:51 Ответить
Представляю, что в реале будет передано Байдену...
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06.05.2021 13:59 Ответить
А на самальоті покатають?
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06.05.2021 13:51 Ответить
Блинкен передаст Байдену следующее: "с этим бестолковым идиотом всречатся - безсмысленно"
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06.05.2021 13:54 Ответить
Как-то особенно стыдно за украинского преЗЕдента сегодня. Боже, дацй нам нормального лидера! Если не гениального, то хотя бы просто нормального!
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06.05.2021 13:58 Ответить
Коли будуть нормальні виборці, а не корисні ідійоти, тоді і буде нормальний Президент.
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06.05.2021 14:09 Ответить
Капець,я думала,что уже все обговорено,зесрань...
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06.05.2021 14:08 Ответить
Браво Зеленский! И не обращай внимания на тех, кто тебя поносит. Для человека, имеющего не большой опыт международного общения, держися отлично, выступаешь толково ! И только злопыхатель или дурак не моожет, а скорее не хочет принять, что мелкие огрехи в поведении из за большой ответственности и волнения! Вперед президент! Так держать!
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06.05.2021 14:11 Ответить
😂🤡🤮
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06.05.2021 14:22 Ответить
мєньдєль, ти шолє?
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06.05.2021 14:23 Ответить
103. Это телефон скорой.
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06.05.2021 14:31 Ответить
вава до останнього сподівався що Блінкен і Нуланд повірять побрехенькам недорогенькін і не приїдуть?він ГЕТЬ НЕ ГОТУВАВСЯ до зустрічі прес-конференція вави - доведений факт, що він не готувався, це навіть не бе-ме-еее---оооо....аааа це прокисле олів'є між вухами Блінкен про можливість зустрічі Зеленського з президентом США: Передам Байдену запрошення, ми знайдемо відповідний час - Цензор.НЕТ 3146
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06.05.2021 14:27 Ответить
Опять ты, недетёпа "такдержать"?
Пойми, недалекое, все основное произошло еще до того, как бубочка спинжачок надела для встречи с Блинкеном. Главное то, что Блинкен встретился с Порохом сначала, а потом кинулся в протокольные заморочки. И уж вовсе похер, как твоя бубочка "держится отлично".
Хотя одно в самом деле неплохо: что это чудо не накачалось наркотой "для храбрости"
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06.05.2021 14:52 Ответить
Тебя спецом под визит Блинкена на цензор мобилизовали, создавать впечатление народной поддержки Нелоху? Блінкен про можливість зустрічі Зеленського з президентом США: Передам Байдену запрошення, ми знайдемо відповідний час - Цензор.НЕТ 5343
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06.05.2021 15:18 Ответить
1 час - встреча с Порохом, 1.5 часа - встреча с Кулебой, 30 минут - перерыв на концерт, еще 30 минут разговор с Емифанием.
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06.05.2021 14:33 Ответить
Пысы: Епифанием, конечно
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06.05.2021 14:34 Ответить
Концерт, я надеюсь, не фортепианный? Не в исполении преЗЕдента?
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06.05.2021 14:53 Ответить
Его. Но обошлось без музыки. Это был скорее монолог студента кулинарного техникума, от которого хотелось сбежать куда подальше.
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06.05.2021 15:03 Ответить
 
 