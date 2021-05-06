Блинкен о возможности встречи Зеленского с президентом США: Передам Байдену приглашение, мы найдем соответствующее время
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что его встреча с президентом США Джо Байденом состоится в рамках визита американского лидера на саммит "Крымской платформы".
Об этом он заявил сегодня на совместной с Блинкеном пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что передал приглашение Байдену посетить саммит и выразил надежду, что тот приедет.
Зенеский уточнил, что пока не знает, в каком формате может состояться такая встреча.
В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен поблагодарил Зеленского за приглашение, не исключив при этом возможность такого визита.
"Я также благодарен за приглашение, которое я передам президенту Байдену, как только я вернусь. Чтобы посетить Украину, иметь возможность встретиться с вами, в частности после того, как у нас была очень хорошая дискуссия с вами. Мы найдем соответствующее время, когда мы сможем приехать в Украину и провести здесь время", - заявил Блинкен, отвечая на вопрос журналистов о возможности проведения личной встречи Зеленского с Байденом.
Он также напомнил, что в настоящее время имеются вызовы в связи с COVID-19.
"Поэтому очень сложно с визитами приезжать. Когда президент (Байден. - Ред.) сделает свой первый визит, он уже 4 месяца в офисе, он возможно, в ближайшее время сможет въехать с визитом из страны", - добавил Блинкен.
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Пойми, недалекое, все основное произошло еще до того, как бубочка спинжачок надела для встречи с Блинкеном. Главное то, что Блинкен встретился с Порохом сначала, а потом кинулся в протокольные заморочки. И уж вовсе похер, как твоя бубочка "держится отлично".
Хотя одно в самом деле неплохо: что это чудо не накачалось наркотой "для храбрости"