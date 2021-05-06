Опрокидывание патрульной лодки на озере под Одессой: найдено тело пропавшего офицера Константина Коняева. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Пограничник, который исчез в результате опрокидывания патрульной лодки на озере Тудорово в Одесской области, был обнаружен мертвым. Погиб майор Константин Коняев.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава ГПСУ Сергей Дейнеко, передает Цензор.НЕТ.
"К большому сожалению, пограничника майора Константина Коняева, который исчез в результате опрокидывания лодки на озере Тудоров в Одесской области, нашли погибшим", - написал он.
По словам Дейнеко, коллектив ведомства до конца не хотел верить в худшее и продолжал надеяться на лучшее. Его поиски продолжались постоянно. К ним, кроме пограничников, присоединились и спасатели ГСЧС, и сотрудники водной полиции, и местные жители.
"Выражаю искренние соболезнования родным и близким офицера, который с честью выполнял задачи по охране государственной границы. Своими поступками он заслужил уважение подчиненных и сослуживцев.
Даже в этой трагической ситуации офицер успел скоординировать действия всех, кто находился с ним в лодке, что в дальнейшем помогло трем пограничникам спастись.Это невосполнимая потеря для охранников границы, это боль для его семьи.
Вечная память!" - написал Дейнеко.
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При температуре воды 5 градусов озеро переплывал минут за 10 - не замерз. А там - лодка была. В общем много непонятного - каким образом умудрились перевернуть лодку, почему не спасли и тд.
Розслідування дасть відповідь про причину, але... ми цього не будемо знати
Ну не поверю я в диверсию кацапов, даже если и граница недалеко от пмр
1.майор в патруле ...а почему не сержант (это как майор ГАИ с полосатой палкой после праздника)
2.майор в патруле на внутреннем озере приграничном, но не с совместной границей.
3. мотор явно не совместим с лодкой...мощность явно завышена...
4.Лодка явно не для задержания...
5.?????????????...???????
Хоча дійсно, є цікаві та конкретні питання у добре обізнаних громадян.