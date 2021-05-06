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Новости Происшествия
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Госпогранслужба (5395) Дейнеко Сергей (80)

Опрокидывание патрульной лодки на озере под Одессой: найдено тело пропавшего офицера Константина Коняева. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Пограничник, который исчез в результате опрокидывания патрульной лодки на озере Тудорово в Одесской области, был обнаружен мертвым. Погиб майор Константин Коняев.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава ГПСУ Сергей Дейнеко, передает Цензор.НЕТ.

"К большому сожалению, пограничника майора Константина Коняева, который исчез в результате опрокидывания лодки на озере Тудоров в Одесской области, нашли погибшим", - написал он.

По словам Дейнеко, коллектив ведомства до конца не хотел верить в худшее и продолжал надеяться на лучшее. Его поиски продолжались постоянно. К ним, кроме пограничников, присоединились и спасатели ГСЧС, и сотрудники водной полиции, и местные жители.

Опрокидывание патрульной лодки на озере под Одессой: найдено тело пропавшего офицера Константина Коняева 01

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким офицера, который с честью выполнял задачи по охране государственной границы. Своими поступками он заслужил уважение подчиненных и сослуживцев.

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Даже в этой трагической ситуации офицер успел скоординировать действия всех, кто находился с ним в лодке, что в дальнейшем помогло трем пограничникам спастись.Это невосполнимая потеря для охранников границы, это боль для его семьи.

Вечная память!" - написал Дейнеко.

Опрокидывание патрульной лодки на озере под Одессой: найдено тело пропавшего офицера Константина Коняева 02
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Топ комментарии
+21
Патруль без спасательного жилета ? Опрокидывание патрульной лодки на озере под Одессой: найдено тело пропавшего офицера Константина Коняева - Цензор.НЕТ 3853
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06.05.2021 14:00
+7
Аварія патрульного човна на озері під Одесою: знайдено тіло зниклого офіцера Костянтина Коняєва - Цензор.НЕТ 4350
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06.05.2021 14:50
+4
А то что там никакой границы нет -не удивляет. Жилет сети трусить мешает.
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06.05.2021 15:06
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Патруль без спасательного жилета ? Опрокидывание патрульной лодки на озере под Одессой: найдено тело пропавшего офицера Константина Коняева - Цензор.НЕТ 3853
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06.05.2021 14:00 Ответить
Какой жилет ? Там максимальная глубина 1 метр и до границы как до Китая. Мутная история.
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06.05.2021 14:30 Ответить
ну так на лодке может что-то взорваться и раненный без жилета усопнет. наверное положено хоть на Марианской впадине, хоть там - в жилетах быть.
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06.05.2021 14:42 Ответить
А то что там никакой границы нет -не удивляет. Жилет сети трусить мешает.
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06.05.2021 15:06 Ответить
А, то есть с ним в лодке еще 3 человека было? На озере? И не спасли сразу же? Они что - бухие в стельку были?
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06.05.2021 14:37 Ответить
Вопрос к тебе лично, сколько ты в воде протянешь перед тем как замёрзнешь?
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06.05.2021 15:31 Ответить
Смотря в какой воде.
При температуре воды 5 градусов озеро переплывал минут за 10 - не замерз. А там - лодка была. В общем много непонятного - каким образом умудрились перевернуть лодку, почему не спасли и тд.
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06.05.2021 15:40 Ответить
Глубина менее 1 метра. Даже плыть не надо.
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06.05.2021 16:29 Ответить
да да.. за 10 минут... в одежде и обуви. Расскажи это народу с мегаполиса.
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06.05.2021 16:47 Ответить
Аварія патрульного човна на озері під Одесою: знайдено тіло зниклого офіцера Костянтина Коняєва - Цензор.НЕТ 4350
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06.05.2021 14:50 Ответить
Наловили шо аж лодка опрокинулась ?
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06.05.2021 15:22 Ответить
Там де на контрабасі крутяться міліони євро там погранці щось дуже часто гинуть ... Аварія патрульного човна на озері під Одесою: знайдено тіло зниклого офіцера Костянтина Коняєва - Цензор.НЕТ 3996
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06.05.2021 15:56 Ответить
Какой контрабас????? Это озеро внутри Украины. Его МАКСИМАЛЬНАЯ глубина 1 МЕТР. Из википедии: "там отличная рыбалка " В тот день было ветрено.
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06.05.2021 16:27 Ответить
А ну поправ мене вумник - там менше 2 км до кордону з Молдовою (Придністрів ям)

Аварія патрульного човна на озері під Одесою: знайдено тіло зниклого офіцера Костянтина Коняєва - Цензор.НЕТ 8007
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06.05.2021 22:54 Ответить
Алкоголь і вода несумісні поняття.
Розслідування дасть відповідь про причину, але... ми цього не будемо знати
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06.05.2021 18:18 Ответить
И возможно сеть слишком тяжелой оказалась...шо скорее всего и произошло...
Ну не поверю я в диверсию кацапов, даже если и граница недалеко от пмр
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06.05.2021 18:22 Ответить
Подбраконьеривали
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06.05.2021 21:01 Ответить
ну и несколько нестыковок
1.майор в патруле ...а почему не сержант (это как майор ГАИ с полосатой палкой после праздника)
2.майор в патруле на внутреннем озере приграничном, но не с совместной границей.
3. мотор явно не совместим с лодкой...мощность явно завышена...
4.Лодка явно не для задержания...
5.?????????????...???????
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06.05.2021 21:10 Ответить
Навряд чи прикордонники звітуватимуть суспільству про подробиці інциденту.
Хоча дійсно, є цікаві та конкретні питання у добре обізнаних громадян.
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06.05.2021 21:30 Ответить
А в різницю цін між цигарками в Україні і у ЄС ?
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06.05.2021 22:56 Ответить
Впервые слышу о таком пограничном плавсредстве как патрульная лодка. Может они на рыбалку ходили и все пошло не так?
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06.05.2021 20:39 Ответить
что они там делали?
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06.05.2021 21:55 Ответить
 
 