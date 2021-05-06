РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8569 посетителей онлайн
Новости Общество Борьба с коронавирусом
643 6
вакцина (3815) COVID-19 (18599)

План вакцинации от COVID-19 за апрель недовыполнен почти в 4 раза, - KSE

Новости Цензор.НЕТ Общество

План вакцинации от COVID-19 за апрель недовыполнен почти в 4 раза, - KSE

Национальный план вакцинации от COVID-19 за апрель 2021 года недовыполнен почти в четыре раза.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

"Нацплан предусматривал проведение в апреле более 2,5 млн вакцинаций, однако в Украине ввели меньше 800 тыс. доз вакцины. При этом плановые поставки вакцин выполнены в полном объеме", - отметил он.

Ганиченко отметил, что план предусматривал поставку вдвое меньше вакцин, чем запланированное количество прививок.

"Такая тенденция сохраняется до конца года. В Нацплане предусмотрены поставки 22 млн доз вакцин, при этом до конца года планируется ввести 48 млн доз вакцин", - сказал он, добавив, что в план пока не внесены 20 млн доз вакцины Pfizer, которые законтрактовала страна.

В KSE ожидают, что недовыполненные в апреле объемы вакцинации распределят между следующими месяцами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из-за низких темпов вакцинации Украина рискует не преодолеть пандемию COVID-19 в 2022 году и обрести коллективный иммунитет только к 2023-му, - ученые

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Почему не написать прямо:
Из за халатности (ФИО), план вакцинации не выполнен в 4 раза, в результате чего умрет **** человек.
показать весь комментарий
06.05.2021 14:21 Ответить
Эй, мастера спорта по борьбе с коронавирусом, привет!
показать весь комментарий
06.05.2021 14:47 Ответить
Це вже геноцид українського народу, чи ще нє?
показать весь комментарий
06.05.2021 14:49 Ответить
План вакцинации от COVID-19 за апрель недовыполнен почти в 4 раза, - KSE - Цензор.НЕТ 939
показать весь комментарий
06.05.2021 15:32 Ответить
Я сьогодні самостійно звернулась за щепленням в Березанську лікарню - 70 км від Києва.В кабінет набилось як івасів у банку 6 бабів в білих халатах.Всі тріщали про своє,дівоче.Маски познімали -вони ж заважають..Якесь одне недолуге тільки працювало,збирало анкети,розмовляло тільки російською,бо в Березані ще не чули,що у нас обслуговування українською.Власне воно -чи то санітарка,чи то медсестра -відмовила мені в вакцинації,бо в моїй анкеті стояло слово"алергія".Я пробувала перекричати базар в кабінеті,щоб пояснити,що моя алергія - не медикаментозного характеру - але моя тема нікого не зацікавила -легше позбутися людини,ніж відриватися від цікавих розмов.Перепишіть анкету - сказали мені і тоді ми вас вакціонуємо!Тобто я повинна підробити документ,щоб з них зняли відповідальність,а що буде зі мною -фіолетово.Отже,рахуємо - мінус одне щеплення.
показать весь комментарий
06.05.2021 15:40 Ответить
Это все , что нужно знать о степанове - остальное от лукавого.
показать весь комментарий
06.05.2021 21:18 Ответить
 
 