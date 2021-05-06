План вакцинации от COVID-19 за апрель недовыполнен почти в 4 раза, - KSE
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Национальный план вакцинации от COVID-19 за апрель 2021 года недовыполнен почти в четыре раза.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.
"Нацплан предусматривал проведение в апреле более 2,5 млн вакцинаций, однако в Украине ввели меньше 800 тыс. доз вакцины. При этом плановые поставки вакцин выполнены в полном объеме", - отметил он.
Ганиченко отметил, что план предусматривал поставку вдвое меньше вакцин, чем запланированное количество прививок.
"Такая тенденция сохраняется до конца года. В Нацплане предусмотрены поставки 22 млн доз вакцин, при этом до конца года планируется ввести 48 млн доз вакцин", - сказал он, добавив, что в план пока не внесены 20 млн доз вакцины Pfizer, которые законтрактовала страна.
В KSE ожидают, что недовыполненные в апреле объемы вакцинации распределят между следующими месяцами.
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Из за халатности (ФИО), план вакцинации не выполнен в 4 раза, в результате чего умрет **** человек.