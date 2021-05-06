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Блинкен о минском процессе: Пытаемся найти возможность способствовать дипломатии. В первую очередь нужно восстановить контроль на границе

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Блинкен о минском процессе: Пытаемся найти возможность способствовать дипломатии. В первую очередь нужно восстановить контроль на границе

США привержены мнению, что в рамках переговорного процесса по Донбассу в первую очередь необходимо восстановить контроль на границе, суверенитет и территориальную целостность Украины в рамках международно признанных границ.

Об этом сегодня на совместной с президентом Украины пресс-конференции заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, информирует Цензор.НЕТ.

 "Мы также обсудили вопросы дипломатии, минский процесс и обязательства, в рамках данного соглашения. Пытаемся найти возможность, каким образом можно способствовать дипломатии. Однако Россия продолжает действовать не в рамках доброй воли. Это касается и Крыма, и Донбасса. Важно в первую очередь восстановить границу, суверенитет и территориальную целостность в рамках законных границ Украины", - отметил Блинкен.

Читайте также: РФ очень быстро может начать агрессивные действия. Рассматриваем возможность укрепления сотрудничества с Украиной в вопросах безопасности, - Блинкен

Ранее он также отметил, что США выступают против действий России по дестабилизации в Украине, а также заявил, что США с партнерами работают над тем, чтобы Украина могла защитить себя от агрессии России.

Автор: Ірина Дашківська
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Все адекватные люди понимаю, что главное - это контроль границы. Проблема в том, что и путин это хорошо понимает. Поэтому надо обсуждать не то, что 2Х2=4, а что делать с тем кто с этим не согласен.
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06.05.2021 14:30 Ответить
Контроль границы сам по себе представляет только передачу наших пограничников в заложники ( в окружении врагов). Границу можно взять под контроль только тогда когда территория за спиной пограничников уже находится под полным военно- политическим контролем. Украины. И полностью освобождена от оккупанта и их пособников, выведена вся рашен техника, боеприпасы, вооружение, а у населения изъято все оружие включая не нарезное.
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06.05.2021 17:04 Ответить
 
 