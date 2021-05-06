Немчинов о медленных темпах вакцинации в Украине: Нас сдерживает физическое отсутствие необходимого количества вакцин
Новости Цензор.НЕТ Общество
Министр Кабинета Министров Олег Немчинов прокомментировал темпы вакцинации от COVID-19 в Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире "Украина 24".
"Стратегия правительства заключается в том, чтобы проводить максимальную вакцинацию всего имеющегося населения. Мы имеем достаточно амбициозные планы по вакцинации ко Дню Независимости, чтобы осенью иметь меньше опасностей во время учебного сезона, большой коммуникации после периода отпусков и тому подобное. Фактически то, что сейчас сдерживает - это физическое отсутствие необходимого количества вакцин. Потому что в случае развертывания всех пунктов вакцинации, кабинетов вакцинации, мобильных бригад мы сможем достаточно большое количество людей провакцинировать быстро. Только отсутствие вакцин, в частности, уже проконтрактованных и оплаченных, сдерживает этот процесс", - отметил министр.
По словам Немчинова, не только в Украине происходят задержки с поставками вакцин.
"Мы не уникальны в мире - ЕС, Северная Америка также страдают от невыполнения контрактных обязательств. Но мы надеемся, что уже в этом квартале часть вакцин прибудет хотя бы по планам, предусмотренными в контрактах, а также будут выполнены требования по индийской вакцине, экспорт которой был приостановлен в результате вспышки эпидемии там", - добавил министр.
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https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2807396776177347
Цитата:Євросоюз - це про рівність. Не декларативну, а справжню. А для рівноправності щирість обов'язкова.Коли весь світ без малого - захопила пандемія COVID-19, Україна була серед тих, хто не просив, а, навпаки, подавав руку допомоги. Наші медики їздили в різні країни Євросоюзу, щоб разом з місцевими виснаженими лікарями рятувати хворих. Україна давала літаки, щоб привозити засоби захисту і собі, й іншим. Тоді ми були рівними. Такими маємо бути й тепер, коли майбутнє світу залежить від крихітного, але життєво важливого щеплення. Розподіл вакцин у світі несправедливий. Це факт. І світ не повинен забувати про рівність, коли допомога необхідна всім. Україна отримала надто мало з обіцяних вакцин, і я нагадав усім, що рівність - це про конкретну підтримку тоді, коли це найбільше потрібно.
Теперь мне интересно - он когда такое выкладывает в фейсбук, то вспоминает свои выступления со сравнениями Украины или уже забыл?
В низьких темпах вакцинування винен нарід, який не бажає вакцинуватись вакциною, якої пліснява влада не закупила.
Идет человек. Видит, как работают двое: один копает яму, а другой идет и закапывает эту яму. Человек останавливается около первого рабочего и задает естественный вопрос: "Почему Вы копаете яму, а второй сразу закапывает? Первый рабочий, смахивая пот от лица, отвечает: "Во-первых, он не второй, а третий, а во-вторых, наш второй заболел и не вышел на работу. Он должен был ставить в лунку саженец"