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Евросоюз обновил список стран, гражданам которых разрешен въезд на территорию ЕС. Украины в нем все еще нет

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Евросоюз обновил список стран, гражданам которых разрешен въезд на территорию ЕС. Украины в нем все еще нет

Европейский союз расширил список третьих стран, гражданам которых разрешен въезд на территорию стран-участниц ЕС в период пандемии COVID-19. Но Украины в нем до сих пор нет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссыклой на РБК-Украина, об этом говорится в сообщении на сайте Совета Европы.

Сообщается, что с 6 мая список пополнил Израиль. В перечень также входят Австралия, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея и Таиланд. Также в списке есть Китай, но границы для его граждан откроют после того, как сам Китай откроется доя европейцев.

Список этих стран будет пересматриваться каждые две недели и в случае необходимости может обновляться.

Резиденты Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикан считаются резидентами Евросоюза для посещения ЕС. Также эта рекомендация касается ассоциированных стран из Шенгенской зоны - Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.

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Напомним, ранее Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза разрешить въезд иностранным туристам, которые прошли вакцинацию от коронавируса. При этом необходимо привиться любой из четырех одобренных вакцин - AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, Johnson & Johnson или Moderna.

Также сообщалось, что ЕС запустит паспорта вакцинации от COVID в середине июня.

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Зеленский:
"Вы в Слуге Народа, Сватах и Папаньках - Евросоюз видели? Нет! Вот и нечего начинать!"
Евросоюз обновил список стран, гражданам которых разрешен въезд на территорию ЕС. Украины в нем все еще нет - Цензор.НЕТ 5949
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06.05.2021 14:30 Ответить
Евросоюз обновил список стран, гражданам которых разрешен въезд на территорию ЕС. Украины в нем все еще нет - Цензор.НЕТ 4893
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06.05.2021 14:36 Ответить
спасибі 73%, хужє ж та нє будєт, хоть паржьом
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06.05.2021 14:48 Ответить
«Безвиз бы и так дали « доказывал 73% клоунария ! «Лишь бы не Порошенко «, «хоть поржем « - так вам и надо , вы хуже Руанды

прошло только два года …
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06.05.2021 17:35 Ответить
Уважаемый Дмитрий Кулеба, Руанду пускают, когда до нас черед дойдет?
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06.05.2021 15:26 Ответить
Це пан Кулеба повинен відповідати за відсутність карантину , за дуже слабку та повільну вакцнацію ? Наскільки мені відомо він міністр інозм. справ
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06.05.2021 16:41 Ответить
,,Китай откроется доя европейцев,, может все таки поправить?
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06.05.2021 17:01 Ответить
 
 