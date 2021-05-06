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Новости ОбществоЗа рубежом Агрессия России против Украины
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Войск РФ у границ Украины больше, чем при первой эскалации. Альянс должен оставаться бдительным, - генсек НАТО Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Войск РФ у границ Украины больше, чем при первой эскалации. Альянс должен оставаться бдительным, - генсек НАТО Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в настоящее время на границе с Украиной и на оккупированных территориях Россия сконцентрировала больше войск, чем было изначально во время недавней эскалации, что заставляет альянс пристально следить за развитием ситуации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Столтенберг заявил перед участием в заседании министров обороны стран-членов ЕС, которое пройдет в Брюсселе под председательством высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля.

"Мы видели незначительное уменьшение скопления российских подразделений, но десятки тысяч (военных. - Ред.) остаются. Мы также видим, что Россия оставила много оружия, заранее расположенного оборудования. Они также ввели ограничения в Черном море, включая ограниченный заход в Азовское море через Керченский пролив. Поэтому НАТО должно оставаться бдительным и пристально отслеживать развитие ситуации. Есть значительное российское присутствие, есть больше российских подразделений в и вокруг Украины, чем до недавнего увеличения напряжения", - сказал генсек НАТО.

Столтенберг отметил, что вопрос "агрессивного российского поведения, начиная от опасных шпионских операций в Болгарии и Чехии, а также значительного наращивания военного присутствия в и вокруг Украины" будет предметом обсуждения на этом заседании.

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Автор: Богдан Гуньковський
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они лишь одну бригаду второстепенную отвели, 2-3 тыс. чел.,.... около 100 тыс. еще в засаде.. Войск РФ у границ Украины больше, чем при первой эскалации. Альянс должен оставаться бдительным, - генсек НАТО Столтенберг - Цензор.НЕТ 9047
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06.05.2021 14:45 Ответить
Только "величайшему" миротворцу об этом не говорите.

Войск РФ у границ Украины больше, чем при первой эскалации. Альянс должен оставаться бдительным, - генсек НАТО Столтенберг - Цензор.НЕТ 9259
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06.05.2021 14:47 Ответить
Причём с обеих сторон границы.
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06.05.2021 14:49 Ответить
Войск РФ у границ Украины больше, чем при первой эскалации. Альянс должен оставаться бдительным, - генсек НАТО Столтенберг - Цензор.НЕТ 4039
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06.05.2021 15:04 Ответить
Поэтому НАТО должно оставаться бдительным Источник: https://censor.net/ru/n3263863

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Должно очко быть не "жим-жим".
А НАТО "должна", ибо это О - организация североатлантического договора
А то выходит как в одном из видосиков Буткевича "МВФ денег не дало"
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06.05.2021 15:31 Ответить
 
 