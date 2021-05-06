Войск РФ у границ Украины больше, чем при первой эскалации. Альянс должен оставаться бдительным, - генсек НАТО Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в настоящее время на границе с Украиной и на оккупированных территориях Россия сконцентрировала больше войск, чем было изначально во время недавней эскалации, что заставляет альянс пристально следить за развитием ситуации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Столтенберг заявил перед участием в заседании министров обороны стран-членов ЕС, которое пройдет в Брюсселе под председательством высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля.

"Мы видели незначительное уменьшение скопления российских подразделений, но десятки тысяч (военных. - Ред.) остаются. Мы также видим, что Россия оставила много оружия, заранее расположенного оборудования. Они также ввели ограничения в Черном море, включая ограниченный заход в Азовское море через Керченский пролив. Поэтому НАТО должно оставаться бдительным и пристально отслеживать развитие ситуации. Есть значительное российское присутствие, есть больше российских подразделений в и вокруг Украины, чем до недавнего увеличения напряжения", - сказал генсек НАТО.

Столтенберг отметил, что вопрос "агрессивного российского поведения, начиная от опасных шпионских операций в Болгарии и Чехии, а также значительного наращивания военного присутствия в и вокруг Украины" будет предметом обсуждения на этом заседании.

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