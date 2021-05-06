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Встреча советников Нормандской четверки запланирована на май, но дата пока не определена, - Ермак

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Встреча советников Нормандской четверки запланирована на май, но дата пока не определена, - Ермак

Очередной раунд переговоров между политическими советниками Нормандской четверки относительно достижения договоренности о продлении режима прекращения огня на Донбассе запланирован на май

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Встреча политических советников Нормандской четверки пройдет на протяжении текущего месяца. Пока нет точной даты. Возможно, это будет даже не одна встреча. Вполне возможно, что на этот раз встреча будет очной, а не в режиме видеоконференции. Это позиция всех участников Нормандского формата", - рассказал Ермак.

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Топ комментарии
+5
А чо так? Блінкен по кривих руках влупив? 😁
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06.05.2021 15:09
+5
А яке відношення до всього цього має дєрьмак?
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06.05.2021 15:15
+4
Встреча советников Нормандской четверки запланирована на май, но дата пока не определена, - Ермак - Цензор.НЕТ 3235
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06.05.2021 15:09
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О чём переговариваться будете? О клистерах и сдаче Украины? Нужно наконец таки выйти из минских соглашений чтобы там не кукарекала Россия! А вы всё в очко путину заглядываете!
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06.05.2021 15:08 Ответить
Встреча советников Нормандской четверки запланирована на май, но дата пока не определена, - Ермак - Цензор.НЕТ 3235
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06.05.2021 15:09 Ответить
А чо так? Блінкен по кривих руках влупив? 😁
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06.05.2021 15:09 Ответить
Ослу видимо лично Блинкин объяснил , что не хер агентуру врага держать рядом с собой . И в ближайшее время , мы услышим про новые выюоры в ВР.
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06.05.2021 15:14 Ответить
А яке відношення до всього цього має дєрьмак?
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06.05.2021 15:15 Ответить
Як це яке відношення, бо він начальник ЗЩе і все вирішує якраз він і портнов з татаровим.
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06.05.2021 15:42 Ответить
он визитки печатает и стулья расставляет
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06.05.2021 15:43 Ответить
Зустріч радників Нормандської четвірки запланована на травень, але дата поки не визначена, - Єрмак - Цензор.НЕТ 9172
-Так кровавый фашист мордвин )(уйло и его верный ...резидент еврей-иудей
ЗЕ...капитулянт, они уже давным-давно порешали судьбу Украинской державы.
Будет она уже как кацапская колония малороссия с вяликороссией навеки разом.
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06.05.2021 15:43 Ответить
неа...не будет Зустріч радників Нормандської четвірки запланована на травень, але дата поки не визначена, - Єрмак - Цензор.НЕТ 6194.кацапские рукожопы как всегда все испортят
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06.05.2021 15:44 Ответить
це чого він вирішив про себе нагадати в день перебування Блінкіна в Україні? Великий дипломат, ***?
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06.05.2021 16:30 Ответить
Керівник Офісу президента України Володимира Зеленського і член РНБО Андрій Єрмак намагався заблокувати зустріч Предстоятеля ПЦУ Митрополита Епіфанія та державного секретаря США Ентоні Блінкена, який прибув з офіційним візитом до Києва у четвер, 6 травня.
Цю інформацію "Релігійній правді" підтвердили одразу три незалежні один від одного джерела, які так чи інакше пов'язані з підготовкою та самим перебування держсекретаря США в Україні.
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06.05.2021 17:55 Ответить
Голова Офісу президента Андрій Єрмак намагався буцімто заблокувати сьогоднішню зустріч державного секретаря США Ентоні Блінкена та предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія.
Про це повідомляє видання "Релігійна правда" із посиланням одразу на три незалежні один від одного джерела.
Уточнюється, що Єрмак має бізнес-партнера на Росії, який володіє банком, де основний акціонер - член партії "Єдина Росія". При цьому в раді директорів фінустанови був нібито навіть однокурсник президента РФ Володимира Путіна.
При цьому в 2001 році в Україні зареєстрували компанію "Медійна група європейського партнерства", яка займалася виробництвом фільмів.
Кілька років тому її бенефіціарами були Єрмак та громадянин РФ Емануїлов Рахамім Яшаєвич.
Наголошується, що Єрмак досі є бізнес-партнером Емануїлова, але в інших компаніях: ЗАТ "Інтерпромфінанс Україна", що займається комерційним консультуванням, та ТОВ "М.Є.П".
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06.05.2021 18:39 Ответить
 
 