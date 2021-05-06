Зеленский заверил Блинкена в активном внедрении реформ в Украине: Не понимаю, что такое откат назад, обычно я иду только вперед

Президент Владимир Зеленский заявил, что в вопросе реформ Украина идет только вперед и отката назад нет.

Об этом глава Украинского государства сказал во время пресс-конференции с Блинкеном в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я не знаю, насколько вы ориентируетесь по поводу того, сколько было до нашей команды сделано и сколько сейчас сделано... Много разных наработок, много важных законов, которых ждала наша страна. Это и закон о водном транспорте, фундаментальный, это и банковский закон - фундаментальная реформа. Много всего сделано, поэтому я не понимаю, что такое откат назад, обычно я иду только вперед", — сказал Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.

Он напомнил, что именно после того, как он стал президентом, в Украине начал работать Антикоррупционный суд, воплощается земельная реформа, проходит конкурс на руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, происходит перезагрузка Конституционного Суда Украины.

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