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Новости Политика Украины
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Зеленский заверил Блинкена в активном внедрении реформ в Украине: Не понимаю, что такое откат назад, обычно я иду только вперед

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский заверил Блинкена в активном внедрении реформ в Украине: Не понимаю, что такое откат назад, обычно я иду только вперед

Президент Владимир Зеленский заявил, что в вопросе реформ Украина идет только вперед и отката назад нет.

Об этом глава Украинского государства сказал во время пресс-конференции с Блинкеном в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я не знаю, насколько вы ориентируетесь по поводу того, сколько было до нашей команды сделано и сколько сейчас сделано... Много разных наработок, много важных законов, которых ждала наша страна. Это и закон о водном транспорте, фундаментальный, это и банковский закон - фундаментальная реформа. Много всего сделано, поэтому я не понимаю, что такое откат назад, обычно я иду только вперед", — сказал Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.

Он напомнил, что именно после того, как он стал президентом, в Украине начал работать Антикоррупционный суд, воплощается земельная реформа, проходит конкурс на руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, происходит перезагрузка Конституционного Суда Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия и олигархи выступают против реформирования Украины. Важно продолжать борьбу с коррупцией, - Блинкен

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
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Янелох думает, шо Блинкен лох?
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06.05.2021 15:16
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Зеленский заверил Блинкена в активном внедрении реформ в Украине: Не понимаю, что такое откат назад, обычно я иду только вперед - Цензор.НЕТ 7606 Зеленский заверил Блинкена в активном внедрении реформ в Украине: Не понимаю, что такое откат назад, обычно я иду только вперед - Цензор.НЕТ 635
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06.05.2021 15:24
+65
Зеленский заверил Блинкена в активном внедрении реформ в Украине: Не понимаю, что такое откат назад, обычно я иду только вперед - Цензор.НЕТ 9315 Зеленский заверил Блинкена в активном внедрении реформ в Украине: Не понимаю, что такое откат назад, обычно я иду только вперед - Цензор.НЕТ 6572
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06.05.2021 15:22
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Песиголовець бєня знав кого нам підсунуть:недалеке,абсолютно безграмонтне і не компетентне створіння ......і що б увесь світ знав,що з Україною не треба мати діло.....але ж песиголовцям нема що мародерити:МВФ не дає під псевдореформи,заробітчани не везуть,кремлівська мафія погрожує...що ж песиголовцю вішатись?
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08.05.2021 15:58 Ответить
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