КПП "Дьяковцы" на границе с Румынией достроят до Дня Независимости, - Черновицкая ОГА

Строительство международного контрольно-пропускного пункта "Дьяковцы" завершают в Черновицкой области. Открыть новый КПП планируют до 24 августа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Черновицкая ОГА.

Отмечается, что объект уже передали на баланс Государственной таможенной службы Украины

По словам главы Черновицкой ОГА Сергея Осачука, объект длительное время был заморожен. КПП построили на 80%, но с 2016 года работы не велись.

Строительство КПП проходило в рамках президентской программы "Большая стройка". В ОГА надеятся, что новый КПП сможет оживить деловую, культурную, политическую активность в регионе, ведь через территорию Черновицкой области проходит 300 километров общей границы Украины и Румынии. Сейчас в области работает только один международный пункт пересечения границы.

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Глава ОГА подчеркнул, что отныне область будет иметь хорошее перспективное направление взаимодействия с Европейским Союзом.

"Маршинецкий мост и контрольно-пропускной пункт "Дьяковцы" сократят путь всем туристам, которые путешествуют в балканском направлении. Ведь теперь им не обязательно будет пересекать границу в "Порубном", - отметил Осачук.

Кроме КПП "Дьяковцы", который планируют достроить до Дня Независимости, в следующие 2 года местные власти также планируют открыть еще 3 пункта.

"Тогда гораздо больше буковинцев и украинцев смогут взаимодействовать с нашими партнерами из Европейского Союза - соседней Румынией, а также Болгарией и Грецией. Это направления, которыми люди активно пользуются для отдыха и бизнеса", - подытожил глава ОГА.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в приоритетах программы на 2021 год - развитие сети пригородных экспрессов и скоростных поездов между крупнейшими городами. Время в пути между крупными городами должно сократиться до 3-4 часов.

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