Кива, Мосейчук, Ляшко и другие известные драчуны стали героями роликов промо-кампании лиги кулачных боев "Mahatch"

В конце прошлого года в Киеве стартовала Лига кулачных боёв Mahatch – украинская площадка боев на голых кулаках. Сейчас, Mahatch – это сотни тысяч фанатов, сотни бойцов и амбиции стать главным промо страны — а после и мира. В поддержку своего позиционирования креативщики Лиги запустили хайповую SMM промо-кампанию на грани юмора, сатиры и фола.

Это серия ситуативных роликов, которые объединены одной идей "Mahatch есть в каждом". Их основная задача популяризировать файт среди широкой целевой аудитории, привлечь внимание к Лиге и создать комьюнити драйвового спортивного досуга, пишет mmr.ua.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MAHATCH (@mahatch.fc)

В основу ситуативов легли общедоступные видео из сети, которые как нельзя ярко визуализируют идею Mahatch. "Героями" стали журналист Дмитрий Гордон, политики Илья Кива, Игорь Мосейчук, Егор Соболев, Олег Ляшко и другие. Каждый из них в свое время попадал в ситуацию, исход которой решался кулаками, а видео таких поединков попадали в Интернет. Авторы роликов наложили на такие видео озвучку с боев и нарисовали фирменный файткард.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MAHATCH (@mahatch.fc)

Использовать резонансные видео "из народа" решили с посылом: эмоции присущи каждому, но только настоящие мужчины могут выйти в ринг и доказать свое превосходство благодаря спортивным навыкам, мастерству и опыту в боевых искусствах. Всего в сети будет 9 роликов.

Команда Mahatch раскрывает идею такого креатива: не стоит боятся кулачных боев, это очень популярный вид спорта в Америке, а в Украине культура файта активно развивается. В этом виде спорта, как и в любом другом, все подчинено правилам, за ходом поединка следят настоящие профи. Главный судья проекта Вячеслав Сенченко является 4‑кратный чемпионом мира по боксу (WBA) 2009‑2012. К бойцам также предъявляются высокие требования, они проходят суровый кастинг. Mahatch для зрителя – это драйв и адреналин.

Уже 19 июня поклонников кулачных боев ожидает яркое событие — яркое событие — бой между действующим интерконтинентальным чемпионом по версии WBO, серебряным Олимпийским призером и призером чемпионата мира и Украины боксером Денисом Беринчиком и самым узнаваемым бойцом кулачных боев, другом и спаринг-партнером Конора МакГркгора Артемом Лобовым.

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