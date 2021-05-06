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Кива, Мосейчук, Ляшко и другие известные драчуны стали героями роликов промо-кампании лиги кулачных боев "Mahatch"

Новости Цензор.НЕТ Общество

В конце прошлого года в Киеве стартовала Лига кулачных боёв Mahatch – украинская площадка боев на голых кулаках. Сейчас, Mahatch – это сотни тысяч фанатов, сотни бойцов и амбиции стать главным промо страны — а после и мира. В поддержку своего позиционирования креативщики Лиги запустили хайповую SMM промо-кампанию на грани юмора, сатиры и фола.

Это серия ситуативных роликов, которые объединены одной идей "Mahatch есть в каждом". Их основная задача популяризировать файт среди широкой целевой аудитории, привлечь внимание к Лиге и создать комьюнити драйвового спортивного досуга, пишет mmr.ua.

 
 
 
 
 
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Публикация от MAHATCH (@mahatch.fc)

В основу ситуативов легли общедоступные видео из сети, которые как нельзя ярко визуализируют идею Mahatch. "Героями" стали журналист Дмитрий Гордон, политики Илья Кива, Игорь Мосейчук, Егор Соболев, Олег Ляшко и другие. Каждый из них в свое время попадал в ситуацию, исход которой решался кулаками, а видео таких поединков попадали в Интернет. Авторы роликов наложили на такие видео озвучку с боев и нарисовали фирменный файткард.

 
 
 
 
 
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Публикация от MAHATCH (@mahatch.fc)

Использовать резонансные видео "из народа" решили с посылом: эмоции присущи каждому, но только настоящие мужчины могут выйти в ринг и доказать свое превосходство благодаря спортивным навыкам, мастерству и опыту в боевых искусствах. Всего в сети будет 9 роликов.

Команда Mahatch раскрывает идею такого креатива: не стоит боятся кулачных боев, это очень популярный вид спорта в Америке, а в Украине культура файта активно развивается. В этом виде спорта, как и в любом другом, все подчинено правилам, за ходом поединка следят настоящие профи. Главный судья проекта Вячеслав Сенченко является 4‑кратный чемпионом мира по боксу (WBA) 2009‑2012. К бойцам также предъявляются высокие требования, они проходят суровый кастинг. Mahatch для зрителя – это драйв и адреналин.

Уже 19 июня поклонников кулачных боев ожидает яркое событие — яркое событие — бой между действующим интерконтинентальным чемпионом по версии WBO, серебряным Олимпийским призером и призером чемпионата мира и Украины боксером Денисом Беринчиком и самым узнаваемым бойцом кулачных боев, другом и спаринг-партнером Конора МакГркгора Артемом Лобовым.

Новость публикуется на правах рекламы.
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Топ комментарии
+4
Кива, Мосейчук, Ляшко и другие известные драчуны стали героями роликов промо-кампании лиги кулачных боев "Mahatch" - Цензор.НЕТ 412
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06.05.2021 18:35
+3
Не дрА, а дрО! Кива, Мосейчук, Ляшко и другие известные драчуны стали героями роликов промо-кампании лиги кулачных боев "Mahatch" - Цензор.НЕТ 8902
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06.05.2021 18:56
+2
а шуфрич?
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06.05.2021 18:40
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шуфрич вне очереди!
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06.05.2021 19:08 Ответить
Зато веселий!
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06.05.2021 22:49 Ответить
мы бывшие спортсмены- теперь мы ....
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06.05.2021 18:32 Ответить
Кива, Мосейчук, Ляшко и другие известные драчуны стали героями роликов промо-кампании лиги кулачных боев "Mahatch" - Цензор.НЕТ 412
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06.05.2021 18:35 Ответить
Кива, Мосейчук, Ляшко и другие известные драчуны стали героями роликов промо-кампании лиги кулачных боев "Mahatch" - Цензор.НЕТ 661
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06.05.2021 19:27 Ответить
а шуфрич?
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06.05.2021 18:40 Ответить
Таки да,с кулаками и с куиями,дрочены...
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06.05.2021 18:42 Ответить
зараз контактом кулаків користаються всі - коронавірус
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06.05.2021 18:42 Ответить
Яка гидота!
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06.05.2021 18:45 Ответить
https://youtu.be/CKDlGOUi8cY

Кива, Мосейчук, Ляшко и другие известные драчуны стали героями роликов промо-кампании лиги кулачных боев "Mahatch" - Цензор.НЕТ 762

...
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06.05.2021 18:46 Ответить
Это всё коррупционеры и казнокрады, а за это срока давности не будет. Придёт власть-государственников, примет закон приравнивающий коррупцию к измене Родины и расстреляет негодяев под аплодисметы украинского народа!
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06.05.2021 18:53 Ответить
Кива, Мосейчук, Ляшко и другие известные драчуны стали героями роликов промо-кампании лиги кулачных боев "Mahatch" - Цензор.НЕТ 6605
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06.05.2021 19:08 Ответить
Шо до кивы..
Тот реально драчун.
Передёргивал прямо на рабочем месте.
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06.05.2021 18:54 Ответить
Не дрА, а дрО! Кива, Мосейчук, Ляшко и другие известные драчуны стали героями роликов промо-кампании лиги кулачных боев "Mahatch" - Цензор.НЕТ 8902
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06.05.2021 18:56 Ответить
"Бесславные ублюдки", как правильно определил сам Квентин Тарантино.
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06.05.2021 18:58 Ответить
Кыва не драчун, він ДРОЧУН Кива, Мосейчук, Ляшко и другие известные драчуны стали героями роликов промо-кампании лиги кулачных боев "Mahatch" - Цензор.НЕТ 6998
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06.05.2021 18:58 Ответить
не только драчуны, но и дрочеры !
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06.05.2021 19:00 Ответить
Может все-таки дрОчуны?
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06.05.2021 19:38 Ответить
 
 