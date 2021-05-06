Реформаторские законы очень важны, но украинский народ хочет видеть не только их принятие, но и выполнение, - Блинкен
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Государственный секретарь США Энтони Блинкен отметил, что Украина достигла определенного прогресса в принятии реформаторских законов, однако акцентировал на том, что украинский народ ждет их выполнения.
Об этом Блинкен заявил на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Как сказал Президент Зеленский, очень важно понимать, что (перед Украиной. - Ред.) остаются значительные вызовы, но есть и значительный прогресс. Земельная реформа - это очень важный вопрос, как и новый закон, касающийся незаконных доходов... Но хочу сказать, что законы очень важны, но не менее важно их выполнение. И то, что мы слышали, - украинский народ хочет видеть не только принятие законов, но и их выполнение, что включает и борьбу с коррупцией", - сказал Блинкен.
Он сообщил, что говорил с Президентом Зеленским о важности продолжениия работы в направлении корпоративного управления.
"Этот вопрос чрезвычайно важен, в частности, относительно "Нафтогаза" и не только его, но и других основных институтов. Мы говорили о важности сильных и независимых антикоррупционных институтов, о реформе судебной власти и о том, каким образом избираются судьи", - отметил госсекретарь США.
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Это Порошенко подкупил Блинкена.. не иначе
І погано, що туди не допустили адекватні ЗМІ. Тепер ми не дізнаємось всієї правди, бо зелені перебрешуть.
- Ха-ха,какая пощёчина ЗЕлёному ублюдку: ГосСекретарь Блинкен первым встретился с Порохом, а не с ним
- В нашей стране - два президента. Один боевой, а второй учебный
- Мертвечук, кум Путлєра, саме при ЗЕленому ублюдку потрапив у список "Форбс"
- За фейк - до суду!
.......
Странно как-то...
Вова думал, что украинский народ ждет только очередной серии Сватов, а тут на тебе.
Такой пердимонокль...
https://youtu.be/hycVWVOTRZM
Простите
Конституционный cуд Украины удовлетворил представление депутатов от пророссийской "Оппозиционной платформы "За жизнь" (ОПЗЖ) и "За будущее" об антиконституционности целого ряда норм антикоррупционного законодательства.
В частности, Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) было вынуждено закрыть декларации чиновников для широкого доступа граждан и теперь не может инициировать уголовное преследование судей за сокрытие их имущества и доходов.