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Новости Политика Украины
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Зеленский (16498) коррупция (8384) Нафтогаз (3099) реформы (3865) земельная реформа (292) Блинкен (745)

Реформаторские законы очень важны, но украинский народ хочет видеть не только их принятие, но и выполнение, - Блинкен

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Реформаторские законы очень важны, но украинский народ хочет видеть не только их принятие, но и выполнение, - Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен отметил, что Украина достигла определенного прогресса в принятии реформаторских законов, однако акцентировал на том, что украинский народ ждет их выполнения.

Об этом Блинкен заявил на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Как сказал Президент Зеленский, очень важно понимать, что (перед Украиной. - Ред.) остаются значительные вызовы, но есть и значительный прогресс. Земельная реформа - это очень важный вопрос, как и новый закон, касающийся незаконных доходов... Но хочу сказать, что законы очень важны, но не менее важно их выполнение. И то, что мы слышали, - украинский народ хочет видеть не только принятие законов, но и их выполнение, что включает и борьбу с коррупцией", - сказал Блинкен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия и олигархи выступают против реформирования Украины. Важно продолжать борьбу с коррупцией, - Блинкен

Он сообщил, что говорил с Президентом Зеленским о важности продолжениия работы в направлении корпоративного управления.

"Этот вопрос чрезвычайно важен, в частности, относительно "Нафтогаза" и не только его, но и других основных институтов. Мы говорили о важности сильных и независимых антикоррупционных институтов, о реформе судебной власти и о том, каким образом избираются судьи", - отметил госсекретарь США.
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Топ комментарии
+16
та Блинкен - явный порохобот! так цинично вколачивает гвозди в дупу бахвальства вовки-шмаркли..
Это Порошенко подкупил Блинкена.. не иначе Реформаторские законы очень важны, но украинский народ хочет видеть не только их принятие, но и выполнение, - Блинкен - Цензор.НЕТ 1847
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06.05.2021 15:48
+15
золотые слова!
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06.05.2021 15:43
+11
Це жорстоко! Це удар під диз! Не п-джкнтльменськи це - Бубочку і у власне лайно, як маленьке тримісячне кошеня, яке вперто не ходить у лоток! 😲
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06.05.2021 15:47
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золотые слова!
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06.05.2021 15:43 Ответить
та Блинкен - явный порохобот! так цинично вколачивает гвозди в дупу бахвальства вовки-шмаркли..
Это Порошенко подкупил Блинкена.. не иначе Реформаторские законы очень важны, но украинский народ хочет видеть не только их принятие, но и выполнение, - Блинкен - Цензор.НЕТ 1847
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06.05.2021 15:48 Ответить
А нет ли у них совместного оффшорчика где-нибудь на Мальдивах или Сейшелах? Реформаторські закони дуже важливі, але український народ хоче бачити не лише їхнє ухвалення, але і виконання, - Блінкен - Цензор.НЕТ 2638
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06.05.2021 16:09 Ответить
Это потом... Почему, Блинкен, в казне Украины мало денег?
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06.05.2021 15:44 Ответить
а почему? Реформаторские законы очень важны, но украинский народ хочет видеть не только их принятие, но и выполнение, - Блинкен - Цензор.НЕТ 9544
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06.05.2021 15:47 Ответить
А потому, что мы ещё не в НАТО. Реформаторские законы очень важны, но украинский народ хочет видеть не только их принятие, но и выполнение, - Блинкен - Цензор.НЕТ 9207
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06.05.2021 15:52 Ответить
Вот я и спрашиваю у Блинкена.
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06.05.2021 15:56 Ответить
Это 5!!!
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06.05.2021 16:10 Ответить
Реформаторські закони дуже важливі, але український народ хоче бачити не лише їхнє ухвалення, але і виконання, - Блінкен - Цензор.НЕТ 5451
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06.05.2021 16:02 Ответить
100 %
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06.05.2021 15:45 Ответить
Це жорстоко! Це удар під диз! Не п-джкнтльменськи це - Бубочку і у власне лайно, як маленьке тримісячне кошеня, яке вперто не ходить у лоток! 😲
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06.05.2021 15:47 Ответить
Реформаторские законы очень важны, но украинский народ хочет видеть не только их принятие, но и выполнение, - Блинкен - Цензор.НЕТ 4538 Реформаторские законы очень важны, но украинский народ хочет видеть не только их принятие, но и выполнение, - Блинкен - Цензор.НЕТ 530
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06.05.2021 15:50 Ответить
А 28% с Блинкеном не согласны! Им больше нравится, когда им сцут в глаза и готовы повторить на следующих выборах!
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06.05.2021 15:50 Ответить
Не верьте проплаченным рейтингам. За Володьку голосовать больше никто не будет, проблема в том, что значительная часть его электората поддержит Бойко, либо другого подобного персонажа..
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06.05.2021 15:56 Ответить
Блинкену насчёт коррупции надо было поговорить с Беней и Ахметкой, а не с их марионеткой. Реформаторские законы очень важны, но украинский народ хочет видеть не только их принятие, но и выполнение, - Блинкен - Цензор.НЕТ 6309
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06.05.2021 15:51 Ответить
...с беней американцы будут беседовать как-то так, скорее всего... Реформаторские законы очень важны, но украинский народ хочет видеть не только их принятие, но и выполнение, - Блинкен - Цензор.НЕТ 8494
Реформаторские законы очень важны, но украинский народ хочет видеть не только их принятие, но и выполнение, - Блинкен - Цензор.НЕТ 7551
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06.05.2021 15:55 Ответить
Блінкен приїхав не до зеленського, а до українського народу.

І погано, що туди не допустили адекватні ЗМІ. Тепер ми не дізнаємось всієї правди, бо зелені перебрешуть.
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06.05.2021 15:52 Ответить
Печально то что украинские Народные судьи при вынесении решения ссылаются на ссылки Кабмина, игнорируя Конституцию Украины.
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06.05.2021 15:53 Ответить
Ще на пленуми, судову практику, цитати відповідача...😂🤮🤡💩
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06.05.2021 15:57 Ответить
украинский народ хочет видеть не только принятие законов, но и их выполнение, что включает и борьбу с коррупцией", - сказал Блинкен.Источник: https://censor.net/ru/n3263876

Странно как-то...
Вова думал, что украинский народ ждет только очередной серии Сватов, а тут на тебе.
Такой пердимонокль...
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06.05.2021 15:54 Ответить
Какие вопросы...за 2 года невозможно всего добиться.Но видно же как он старается.
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06.05.2021 15:55 Ответить
Нужно еще один срок. Сделайте себя еще раз, зетипиллы!
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06.05.2021 15:58 Ответить
Ну да... Предыдущему тоже одного срока не хватило.
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06.05.2021 16:09 Ответить
Ну если люди умудрились Пороха боинга на ржавый зелёный велосипед поменять....то уже ничего не удивит.Но они способные, талантливые как жизнь показала......прямо лжехимики современности.Средневековые пытались из говна порох сделать,а зебилы вместо Пороха гавном обеспечили себя на 4 года минимум...могут продлить контракт.
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06.05.2021 16:21 Ответить
Реформаторські закони дуже важливі, але український народ хоче бачити не лише їхнє ухвалення, але і виконання, - Блінкен - Цензор.НЕТ 2073 Реформаторські закони дуже важливі, але український народ хоче бачити не лише їхнє ухвалення, але і виконання, - Блінкен - Цензор.НЕТ 1424
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06.05.2021 16:04 Ответить
у меня такое впечатление - Блинкен больше знает - чем клоун - о жизни и реалиях Украины - зебилы это ведь очевидно
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06.05.2021 16:00 Ответить
не только их принятие,но и выполнение, - Блинкен./ Кодлан Коломойского может только воровать и кукарекать. Ожидаем , - Шмыгаль/ позволит, - Шмыгаль/ Шмыгаль: произойдет / Шмыгаль : нацелен достичь/ имеют перспективы, - Шмыгаль/ Ждем, - Шмыгаль/ будут происходить, - Шмыгаль/ будет найден, - Шмыгаль / Шмыгаль рассчитывает / будет разделено, - Шмыгаль/ могут увеличить, - Шмыгаль/ Шмыгаль: станет /реально ввести, - Шмыгаль/ может появиться, - Шмыгаль. /Украина планирует к 2070 году отказаться от использования угля, - Шмыгаль/ Украина "колоссально увеличит добычу собственного газа", - Шмыгаль
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06.05.2021 16:03 Ответить
простым языком беню на нары
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06.05.2021 16:03 Ответить
Це в край вірні слова , бо ухвалити закон це не так складно , а от виробити механізм його виконання і особливо Контролю за виконанням, так це треба обирати до влади Державотворців , які мають на це відповідні Знання, Фах і Досвід! І саме про це і говорить Блінкен нашому "гаранту" який нічого ,на жаль, НЕ гарантує у відповідь !
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06.05.2021 16:09 Ответить
"Мне нравится", но с условием: ВКРАЙ и НАЖАЛЬ пишите, пожалуйста, слитно.
Простите Реформаторські закони дуже важливі, але український народ хоче бачити не лише їхнє ухвалення, але і виконання, - Блінкен - Цензор.НЕТ 913
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06.05.2021 16:13 Ответить
макают этого клоуна мордой в дерьмо, макают, а оно все гундосит и кривляется.
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06.05.2021 16:11 Ответить
Закройте офшоры полностью и это будет самая главная и полезная реформа. А так все остальное это дешманская косметика на фасаде дома.
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06.05.2021 16:16 Ответить
Борьба с коррупцией противоречит Конституции Украины, - решение Конституционного суда Украины.
Конституционный cуд Украины удовлетворил представление депутатов от пророссийской "Оппозиционной платформы "За жизнь" (ОПЗЖ) и "За будущее" об антиконституционности целого ряда норм антикоррупционного законодательства.
В частности, Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) было вынуждено закрыть декларации чиновников для широкого доступа граждан и теперь не может инициировать уголовное преследование судей за сокрытие их имущества и доходов.
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06.05.2021 16:28 Ответить
Реформаторські закони дуже важливі, але український народ хоче бачити не лише їхнє ухвалення, але і виконання, - Блінкен - Цензор.НЕТ 4490
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06.05.2021 16:55 Ответить
Реформаторські закони дуже важливі, але український народ хоче бачити не лише їхнє ухвалення, але і виконання, - Блінкен - Цензор.НЕТ 1723
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06.05.2021 16:56 Ответить
И не только украинский народ этого хочет. Важнее, что американский народ этого хочет. А тут уже не особо отвертишься.
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06.05.2021 18:27 Ответить
73% с ним не согласятся. Им главное что б зеленский снял красивый видосик и соврал там, что он победил всех олигархов, тарифы снижены в 2, нет в 3 раза, эпоха бедности закончилось и вообще масло теперь не по 70 грн, а по 20
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06.05.2021 20:56 Ответить
 
 