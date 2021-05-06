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Новости Политика Украины
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Азовское море (1576) Зеленский (16498) НАТО (8915) Блинкен (745)

Зеленский надеется, что на саммите НАТО будут обсуждать перспективу ПДЧ для Украины: Просим содействия США

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский надеется, что на саммите НАТО будут обсуждать перспективу ПДЧ для Украины: Просим содействия США

Президент Украины Владимир Зеленский предложил государственному секретарю США Энтони Блинкену обсудить возможные совместные шаги по деоккупации Крымского полуострова.

Об этом Зеленский заявил сегодня в ходе пресс-конференции с Блинкеном, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Мы бы хотели, чтобы вы нам в этом помогли. Потому что нам одним будет сложно противостоять угрозе в Черноморско-Азовском регионе. Хотим, чтобы США были одним из основателей и лидеров Крымской платформы и приглашаем американскую сторону к участию в ее первом саммите", - сказал Зеленский.

Он также призвал страны НАТО усиливать военное присутствие в этом регионе, чтобы была возможность отвечать совместными действиями союзников на море.

Кроме того, Зеленский выразил надежду, что на саммите НАТО 14 июня начнется обсуждение перспективы получения Украиной Плана действий относительно членства в Альянсе.

"Просим содействия США в учреждении этого процесса", - добавил он.

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Президент отметил, что Украина продолжает проводить реформы, а также настроена на продолжение партнерского сотрудничества с МВФ и выполнение взятых на себя обязательств.

Кроме того, Зеленский отметил, что целью его политики является также системная деолигархизация страны.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+9
А якого ж ти закуповуєш росіске світло?
Корупцію розвів.... реформ не проводив ?
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06.05.2021 15:58
+5
Зеленський сподівається, що на саміті НАТО обговорюватимуть перспективу ПДЧ для України: Просимо сприяння США - Цензор.НЕТ 442
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06.05.2021 16:07
+3
Не виноватое оно. Он сам пришел.
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06.05.2021 16:03
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А якого ж ти закуповуєш росіске світло?
Корупцію розвів.... реформ не проводив ?
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06.05.2021 15:58 Ответить
Не виноватое оно. Он сам пришел.
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06.05.2021 16:03 Ответить
Підсумки візиту Блінкена в Україну...

а) Українське суспільство має бути задоволене послідовністю політики США при Байдені на зовнішню підтримку та вимогами внутрішньої модернізації України (боротьбу з корупцією), підтримку ПЦУ, повагу до Революції Гідності - на яких й акцентував увагу Блінкен. На питаннях, які встигли обговорити...

б) Особисто я НЕ задоволений швидкоплинністю візиту, в результаті чого залишилися поза увагою такі архіважливі питання як демонополізації економіки, питання репресій патріотів та політв'язнів в Україні, питання стратегічного партнерства зі США поза НАТО, питання кадрової політики ЗЕ та розширення торгівлі з росією та експорту е/енергії в збиток Україні...

в)ЗЕ, як завжди, грав дурика фразою: " Не розумію, що таке відкат назад, зазвичай я йду лише вперед" (стосовно"запевнення" Блінкена в активному впровадженні ЗЕ реформ в Україні) Тобто від самої присутності на переговорах, він нічого не зрозумів ( як иі Уряд) і надії на те, що вони прогресуватимуть як державотворці - відсутні повністю...

г)Стосовно позиції т.зв. парламентської опозиції... беззубої. Вона виявилась ялова власними ініціативами. Склалось враження, що вони думають в основному за себе, мов "ЗЕ, не чіпайте нас, а ми "нє будєм винасіть сор із ізби"... Могли б, наприклад, загострити увагу Блінкена на питаннях, які я згадав вище -на що не вистачило часу... Могли б виступити з ініціативою, щоб США підтримали ініціативу про укладання двосторонніх угод з кожною з країн НАТО, наприклад, з двох розділів... про: а)про посильну і самостійну допомогу кожної із країн НАТО у військово- технічній допомозі Україні б) про перелік тих питань, які має виконати Україна, для того, щоб кожна з цих країн проголосували за вступ України в НАТО? Про ешелонування ресурсів по гостроті викликів для України ( про пріорітети держзамовлень на потреби оборони та боротьбу з пандемією). Про справедливий розподіл Національного доходу ( на обмежені дивідендів та інших виплат олігархам, на встановлені справедливої шкали зарплат, на обмежені "апетитів" наближених до ЗЕ в окладах та преміях та ін. на "розрив" в рівні пенсій). На юридичній незахищеності пересічних громадян перед владою та монополіями... Про політику розширення робочих місць та багато ін.

д) Але, якщо президент України за підсумками візиту сказав, що "Окремо ми проговорили фундаментальний формат підтримки. Ми говорили про питання альянсу і можливої двосторонньої дуже серйозної угоди. Але це питання майбутнього, зараз рано говорити про деталі", - зазначив президент.... то терпіти такого президента суспільство немає права... якщо саме суспільство складається з Homo sapiens, а не просто з приматів..,

Що з того всього вийде? - Побачимо з часом...
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06.05.2021 18:33 Ответить
Петиція з вимогою звільнити Татарова з офісу Єрмака.
https://petition.president.gov.ua/petition/114822
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06.05.2021 15:58 Ответить
А ты на этот саммит ехать собираешься вообще?
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06.05.2021 16:01 Ответить
воно ще даже заявку не подало, як воно може туди їхати!!!!!!
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06.05.2021 18:48 Ответить
А воно і не буде її подавати.
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06.05.2021 19:40 Ответить
Ослу хочется хоть шо-то, окромя игры пуем на пианина, записать себе в заслуги. Освободи Остатки Довбаса от макшаней. Порошенко освободил две третьих - тебе осталось совсем малость.
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06.05.2021 16:02 Ответить
ПДЧ для Грузії - вже "справа вирішена". ПДЧ для України, після відмови команди Зе-білів приїхати на самміт НАТО в Лондоні восени 2019-го року - під великим питанням.
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06.05.2021 16:05 Ответить
Зеленський сподівається, що на саміті НАТО обговорюватимуть перспективу ПДЧ для України: Просимо сприяння США - Цензор.НЕТ 442
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06.05.2021 16:07 Ответить
Зеленський сподівається, що на саміті НАТО обговорюватимуть перспективу ПДЧ для України: Просимо сприяння США - Цензор.НЕТ 5316
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06.05.2021 16:11 Ответить
Так системний, чи деолігарх? 😁
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06.05.2021 16:14 Ответить
Увы ,но никто в ближайшие лет 20 Украину в НАТО не возьмёт и что следует в этом случае нам ,а очень просто ,надо развивать свой ВПК и вооружать свою армию ,при чём ни самовзрывающимися миномётами от Пашинского и ни катерами из фольги от Порошенко а вооружать ракетами хорошего радиуса действия , у нас ВСЁ для этого есть ,ПВО нужно иметь своё ,ну а вишенкой на торте должно стать ядерное оружие ,про которое ни надо говорить ,что оно у нас есть ,но и ни надо отрицать этого ...вот тогда можно будет решить и вопрос вступления в НАТО ,но для этого надо навести порядок в середине самой Украины .
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06.05.2021 16:17 Ответить
> а вооружать ракетами хорошего радиуса действия

Наприклад такі, як ПКР Нептун.

> у нас ВСЁ для этого есть

І справді є, навіть готові до виробництва зразки, але вони були зняті з оборонного заказу і не закупались ані у 20-му році, не будуть закупатись і у поточному 21-му
А знаєш хто зняв ? Зеленський )
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07.05.2021 00:47 Ответить

Дмитрий Корнейчук
 сейчас с
Dmitriy Korneychuk.
2 ч. ·

Как я и прогнозировал, визит Блинкена - это ритуальное мероприятие перед встречей Байдена и Путина. Задача была показать, что США якобы учли позицию Украины, которую без нас будут обсуждать.

Полная тишина в ответ на призывы Зеленского про вступление в НАТО, визит Байдена, поддержку «крымской платформы».

Зато чёткие слова Блинкена про коррупцию в Украине и сильное влияние олигархов.

Хотя вряд ли наша власть ждала иной результат...
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06.05.2021 17:24 Ответить
 
 