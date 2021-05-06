Зеленский надеется, что на саммите НАТО будут обсуждать перспективу ПДЧ для Украины: Просим содействия США
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил государственному секретарю США Энтони Блинкену обсудить возможные совместные шаги по деоккупации Крымского полуострова.
Об этом Зеленский заявил сегодня в ходе пресс-конференции с Блинкеном, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Мы бы хотели, чтобы вы нам в этом помогли. Потому что нам одним будет сложно противостоять угрозе в Черноморско-Азовском регионе. Хотим, чтобы США были одним из основателей и лидеров Крымской платформы и приглашаем американскую сторону к участию в ее первом саммите", - сказал Зеленский.
Он также призвал страны НАТО усиливать военное присутствие в этом регионе, чтобы была возможность отвечать совместными действиями союзников на море.
Кроме того, Зеленский выразил надежду, что на саммите НАТО 14 июня начнется обсуждение перспективы получения Украиной Плана действий относительно членства в Альянсе.
"Просим содействия США в учреждении этого процесса", - добавил он.
Президент отметил, что Украина продолжает проводить реформы, а также настроена на продолжение партнерского сотрудничества с МВФ и выполнение взятых на себя обязательств.
Кроме того, Зеленский отметил, что целью его политики является также системная деолигархизация страны.
Пожалуйста, подождите...
Корупцію розвів.... реформ не проводив ?
а) Українське суспільство має бути задоволене послідовністю політики США при Байдені на зовнішню підтримку та вимогами внутрішньої модернізації України (боротьбу з корупцією), підтримку ПЦУ, повагу до Революції Гідності - на яких й акцентував увагу Блінкен. На питаннях, які встигли обговорити...
б) Особисто я НЕ задоволений швидкоплинністю візиту, в результаті чого залишилися поза увагою такі архіважливі питання як демонополізації економіки, питання репресій патріотів та політв'язнів в Україні, питання стратегічного партнерства зі США поза НАТО, питання кадрової політики ЗЕ та розширення торгівлі з росією та експорту е/енергії в збиток Україні...
в)ЗЕ, як завжди, грав дурика фразою: " Не розумію, що таке відкат назад, зазвичай я йду лише вперед" (стосовно"запевнення" Блінкена в активному впровадженні ЗЕ реформ в Україні) Тобто від самої присутності на переговорах, він нічого не зрозумів ( як иі Уряд) і надії на те, що вони прогресуватимуть як державотворці - відсутні повністю...
г)Стосовно позиції т.зв. парламентської опозиції... беззубої. Вона виявилась ялова власними ініціативами. Склалось враження, що вони думають в основному за себе, мов "ЗЕ, не чіпайте нас, а ми "нє будєм винасіть сор із ізби"... Могли б, наприклад, загострити увагу Блінкена на питаннях, які я згадав вище -на що не вистачило часу... Могли б виступити з ініціативою, щоб США підтримали ініціативу про укладання двосторонніх угод з кожною з країн НАТО, наприклад, з двох розділів... про: а)про посильну і самостійну допомогу кожної із країн НАТО у військово- технічній допомозі Україні б) про перелік тих питань, які має виконати Україна, для того, щоб кожна з цих країн проголосували за вступ України в НАТО? Про ешелонування ресурсів по гостроті викликів для України ( про пріорітети держзамовлень на потреби оборони та боротьбу з пандемією). Про справедливий розподіл Національного доходу ( на обмежені дивідендів та інших виплат олігархам, на встановлені справедливої шкали зарплат, на обмежені "апетитів" наближених до ЗЕ в окладах та преміях та ін. на "розрив" в рівні пенсій). На юридичній незахищеності пересічних громадян перед владою та монополіями... Про політику розширення робочих місць та багато ін.
д) Але, якщо президент України за підсумками візиту сказав, що "Окремо ми проговорили фундаментальний формат підтримки. Ми говорили про питання альянсу і можливої двосторонньої дуже серйозної угоди. Але це питання майбутнього, зараз рано говорити про деталі", - зазначив президент.... то терпіти такого президента суспільство немає права... якщо саме суспільство складається з Homo sapiens, а не просто з приматів..,
Що з того всього вийде? - Побачимо з часом...
https://petition.president.gov.ua/petition/114822
Наприклад такі, як ПКР Нептун.
> у нас ВСЁ для этого есть
І справді є, навіть готові до виробництва зразки, але вони були зняті з оборонного заказу і не закупались ані у 20-му році, не будуть закупатись і у поточному 21-му
А знаєш хто зняв ? Зеленський )
Дмитрий Корнейчук
сейчас с
Dmitriy Korneychuk.
2 ч. ·
Как я и прогнозировал, визит Блинкена - это ритуальное мероприятие перед встречей Байдена и Путина. Задача была показать, что США якобы учли позицию Украины, которую без нас будут обсуждать.
Полная тишина в ответ на призывы Зеленского про вступление в НАТО, визит Байдена, поддержку «крымской платформы».
Зато чёткие слова Блинкена про коррупцию в Украине и сильное влияние олигархов.
Хотя вряд ли наша власть ждала иной результат...