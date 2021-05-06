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Террористы "ЛНР" приговорили к 12 годам тюрьмы мужчину, вернувшегося по обмену в ОРЛО: Его обвиняют в "шпионаже"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Террористы

Так называемый верховный суд террористов "ЛНР" приговорил жителя Лисичанска к 12 годам лишения свободы по обвинению в якобы "шпионаже" в пользу Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса", об этом сообщили в "генпрокуратуре" террористов.

Мужчина попал на оккупированную часть Луганской области в ходе обмена пленными.

Утверждается, что он якобы был завербован сотрудниками СБУ в 2017 году во время нахождения в следственном изоляторе в Старобельске. Его обвиняют в "сборе и передаче сведений военного характера".

Отмечается, что мужчину включили в списки для обмена якобы взамен на освобождение от уголовной ответственности.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+12
Вернулся олень в родную говень
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06.05.2021 16:18
+7
Когда ты тройной агент, нужно трижды думать в какую сторону податься и где сидеть будет проще.
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06.05.2021 16:03
+7
Зря поменялся,у нас бы-меньше дали,если вообще дали.Штепа-до сих пор,не сидит. Террористы "ЛНР" приговорили к 12 годам тюрьмы мужчину, вернувшегося по обмену в ОРЛО: Его обвиняют в "шпионаже" - Цензор.НЕТ 942
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06.05.2021 16:18
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06.05.2021 16:00 Ответить
Когда ты тройной агент, нужно трижды думать в какую сторону податься и где сидеть будет проще.
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06.05.2021 16:03 Ответить
Вот это ценный кадр. Сколько раз его менять будут туда сюда?
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06.05.2021 16:08 Ответить
Предателям-всегда сложно,сам не знает,где он настоящий...
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06.05.2021 16:16 Ответить
теперь вошел новый термин-" интегрированные" Терористи "ЛНР" засудили до 12 років в'язниці чоловіка, який повернувся з обміну в ОРЛО: Його звинувачують у "шпигунстві" - Цензор.НЕТ 9863
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06.05.2021 16:50 Ответить
Уже как доллар по обмену Террористы "ЛНР" приговорили к 12 годам тюрьмы мужчину, вернувшегося по обмену в ОРЛО: Его обвиняют в "шпионаже" - Цензор.НЕТ 3159
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06.05.2021 16:16 Ответить
Вернулся олень в родную говень
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06.05.2021 16:18 Ответить
Зря поменялся,у нас бы-меньше дали,если вообще дали.Штепа-до сих пор,не сидит. Террористы "ЛНР" приговорили к 12 годам тюрьмы мужчину, вернувшегося по обмену в ОРЛО: Его обвиняют в "шпионаже" - Цензор.НЕТ 942
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06.05.2021 16:18 Ответить
Поставьте на КПП в ОРДЛО дверь-вертушку и привяжите к ней этого экземпляра. И обмен пленными пойдет гораздо быстрее.
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06.05.2021 16:36 Ответить
по обмену опытом своего рода...мда. Терористи "ЛНР" засудили до 12 років в'язниці чоловіка, який повернувся з обміну в ОРЛО: Його звинувачують у "шпигунстві" - Цензор.НЕТ 8417
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06.05.2021 16:51 Ответить
А міг би від обміну відмовитися і в депутати "намилитися" в умовах кадрової кризи.
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06.05.2021 17:09 Ответить
Молодці, лугандоносталінці: у них своїх полонених немає, у них є зрадники. Так робіть,курви, з усіма своїми "обмінниками"!
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06.05.2021 18:11 Ответить
Тот случай,когда полностью поддерживаю данное решение!!!
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07.05.2021 01:01 Ответить
 
 