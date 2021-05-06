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Новости Политика Украины
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олигарх (1016) Устенко Алексей (7)

Закон о деолигархизации должен ударить по чиновникам, которые с помощью власти стали миллионерами, - Устенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Закон о деолигархизации должен ударить по чиновникам, которые с помощью власти стали миллионерами, - Устенко

Законом о статусе олигархов мы будем бороться с чиновниками, заработавшими миллионы долларов на политике и экономике страны.

  Об этом заявил представитель парламентскойн фракции "Слуга народа" Алексей Устенко в эфире телеканала "Украина 24".

"Мой хороший знакомый живет в Козине, это Конча-Заспа, там, где живут все украинские миллионеры, олигархи. Я был как-то у него в гостях. И вот мы ездим, он показывает. Слева – это дом бывшего министра энергетики. Справа – это дом таможенника. А вот тут дом главы бывшего Укравтодора. А тут Держспоживслужба живет. А вот тут живет бывший глава такой-то фракции. Вот это настоящие олигархи. Это те люди, из-за которых экономика Украины находится там, где она есть", - рассказал Устенко.

По словам депутата, принятие закона о статусе олигархов позволит бороться с людьми, заработавшими миллионы за счет разграбления страны. "Все же люди знают, кто это. Бывшие налоговики, бывшие таможенники, бывшие прокуроры. Да это же дворцы, они стоят миллионы долларов. И это миллионы долларов, которые вытянуты из карманов простых украинцев. И я надеюсь, что действительно этим законом мы поборем именно таких олигархов, которые сидят и зарабатывают на политике", - сказал он.

Напомним, 15 апреля во время заседания СНБО президент Владимир Зеленский предложил разработать законопроект о статусе олигарха, который позволит исключить влияние олигархов на политику и экономику страны.
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Топ комментарии
+8
"Мой хороший знакомый живет в Козине, это Конча-Заспа, там, где живут все украинские миллионеры, олигархи". Кто же твой хороший знакомый, если он живет в Козине? И наоборот: кто ты, если твой хороший знакомый - миллионер и олигарх? Зебобики, вопрос вам. И он не риторический
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06.05.2021 16:25
+7
Если Леша считает что бывают пчелы против меда, то он идиот. Если он пытается в этом убедить нас, то он идиот в квадрате.
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06.05.2021 16:30
+5
Но перед этим мы отслюнявим Бене 56 лярдов из кармана этих же налогоплательщиков
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06.05.2021 16:27
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"Мой хороший знакомый живет в Козине, это Конча-Заспа, там, где живут все украинские миллионеры, олигархи". Кто же твой хороший знакомый, если он живет в Козине? И наоборот: кто ты, если твой хороший знакомый - миллионер и олигарх? Зебобики, вопрос вам. И он не риторический
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06.05.2021 16:25 Ответить
Он агєнт пад прікритієм, їму можна...
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06.05.2021 16:27 Ответить
Поотменять поганцам субсидии и дело в шляпе...
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06.05.2021 16:25 Ответить
И 3 года не повышать размер пенсий.
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06.05.2021 16:27 Ответить
То не олігархи, а крадії.
Чи ви вже домовилися з владою, що олігархія переможена і тепер в країні є тільки "поважні бізнесмени", а крадіїв-держслужбовців ви тепер призначите олігархами і почнете з ними боротьбу? Бджоли проти меду?
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06.05.2021 16:26 Ответить
Но перед этим мы отслюнявим Бене 56 лярдов из кармана этих же налогоплательщиков
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06.05.2021 16:27 Ответить
и по ним тоже и по многим поцам еще, депутатам к примеру всех созывов, исполнительской вертикали всех первых морд(лиц)... Закон о деолигархизации должен ударить по чиновникам, которые с помощью власти стали миллионерами, - Устенко - Цензор.НЕТ 1337
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06.05.2021 16:27 Ответить
Он тоже много болтает, тоже хочет миллон.
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06.05.2021 16:27 Ответить
Если Леша считает что бывают пчелы против меда, то он идиот. Если он пытается в этом убедить нас, то он идиот в квадрате.
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06.05.2021 16:30 Ответить
Так уже, всем переоформить субсидии, пенсы уже тулят дию на кнопочные телефоны ....
К осени зажратые пенсы олигархи прозреют
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06.05.2021 16:36 Ответить
так в Украине других нет. все миллиардеры - олигархи, "бизнесмены" от бюджетного корыта, которые либо сами "политики", как рошен или православная ****, либо содержат стадо ручных "политиков", как гудок или беня.
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06.05.2021 16:49 Ответить
Невже до смерті "заб*ють" як Медведчука санкціями?
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06.05.2021 16:50 Ответить
Странное дело, чем больше у нас борются с олигархами, тем они богаче.
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06.05.2021 17:02 Ответить
Папа сунул в Зе команду. Сам ничего не представляет из себя. Полный ноль.
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06.05.2021 17:55 Ответить
При чому олігархи до чиновників - хабарників ???
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06.05.2021 18:25 Ответить
Чушь.. Пока у президента не будет воли пересажать всё это кодло нуворишей одним махом и в кратчайшие сроки - ни какие старые или новые "законы" ничего не изменят!
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06.05.2021 18:45 Ответить
Знову переключення уваги - в Україні усього чотири олігархи, яких треба знищити це пінчук коломойський ахмєтов та хвірташ. Саме їх треба загратувати на пожиттєві строки та відібрати їх майно рахунки, та майно їх родичів. Їхні імена мають бути затаврованими а їх згадування має бути виключено у контексті яку шкоду вони принесли Україні та українській нації. Щодо інших, чиновників, які нагріли руки треба приймати вже інший закон.
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06.05.2021 19:16 Ответить
Всё очень просто - в штатах если любой чел заработал за год 1 лям, то должен и обязан отдать в госказну 600 тыс.
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06.05.2021 23:55 Ответить
 
 