Зеленский просит Раду запретить судам отменять решения СБУ о запрете въезда иностранцам
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Административные суды хотят лишить возможности останавливать решения Службы безопасности Украины, Государственной миграционной службы и Госпогранслужбы о запрете въезда иностранцам. Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде соответствующий законопроект №5410.
Глава государства обращает внимание, что Госмиграции, СБУ, орган охраны государственной границы, уполномоченное подразделение Национальной полиции сегодня объективно лишены возможности эффективно реализовывать предоставленные им полномочия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Довольно часто действие принятых ими решений о запрете въезда иностранцев и лиц без гражданства в Украину останавливается на основании постановлений административных судов, вынесенных в связи с принятием мер по обеспечению исков", - говорится в пояснительной записке.
Аргументом таких решений является то, что решение о запрете въезда не дает иностранцу или лицу без гражданства возможности прибыть в нашу страну и принять непосредственное участие в рассмотрении дела в суде.
Президент обращает внимание, что данные судебные решения могут привести к потере такого превентивного инструмента обеспечения национальной безопасности, как запрет въезда в Украину иностранцам и лицам без гражданства.
Это также может привести к созданию условий для беспрепятственного въезда в нашу страну и законного пребывания иностранцев, в отношении которых есть подозрения в причастности к:
- иностранным специальным службам, прежде всего России,
- международным террористическим, религиозно-экстремистским организациям,
- транснациональным преступным группировкам,
- к деятельности в ущерб Украине, в частности разведывательной, диверсионно-подрывной, информационно-пропагандистской, направленной на разжигание межрелигиозной и межэтнической розни, распространение сепаратизма.
Глава государства внес этот законопроект еще в конце апреля, но его текст отсутствовал на сайте Рады.
Пожалуйста, подождите...
А, вот, чтобы событие не попадало в юрисдикцию судов, то это можно так упорядочить.
В Европе тоже есть такая практика.
Например, при отказе на визу частному лицу решение принимает чиновник. И обжаловать в суде это нельзя - суд не уполномочен рассматривать жалобы на отказы по визам. Решил чиновник - и всё.
Но, если юридическое лицо пригласило гостя и был получен отказ, то суд готов рассмотреть обжалование. Тогда чиновник в суде должен предъявить основания. Суд может согласиться с чиновником, а может - нет.
Но в частном порядке - это игра в одни ворота.
Чи може згадати про акторів "Сватів", яким чомусь дозволили в'їзд до України після приходу ЗЕ до влади? (Прізвищ не знаю - не дивився той серіал, але про цей факт були публікації в інтернеті)
Покищо від найвеличнвшого та його "маладьіх ліц" тільки брехня майже в кожному слові, а всі дії підпадають під формулу "друзям - все, ворогам - закон", але той закон "на 100% свій", як і прокурор.
Ой! То ж Рябошапка був "на 100% свій", а ця, мабуть, на всі 200%!
Але це не заважає тролити свідків "кінця епохи бідності" з числа "ми всі презЕденти", що "зробили всіх разом"
Голова політичної партії, що має монобільшість у ВРУ, Голова держави, якому, відповідно до Конституції, надано право законодавчої ініціативи, людина, яка призначає на посади Голову РНБО, СБУ та відповідає за безпеку, недоторканість кордонів та незалежність країни (знову ж таки, відповідно до Конституції), всенародно обраний... І це все - одна людина. Але ні від нього, ні від його партії, ні від монобільшості такого не чутно. Зате є законопроект про кримінальну відповідальність за антисемитизм...
Я ні на що не натякаю, але буду спостерігати за цим з пивом та попкорном
Эти отказы (в частном порядке) не попадают в юрисдикцию судов. Решил чиновник - поставлена точка.
https://apostrophe.ua/article/lime/scandal/2020-01-05/zvezda-80-h-dr-alban-ugodil-pod-zapret-v-ukraine-iz-za-kryima-no-zelenskiy-i-kvartal-vse-poreshali/30163