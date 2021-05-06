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Зеленский просит Раду запретить судам отменять решения СБУ о запрете въезда иностранцам

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский просит Раду запретить судам отменять решения СБУ о запрете въезда иностранцам

Административные суды хотят лишить возможности останавливать решения Службы безопасности Украины, Государственной миграционной службы и Госпогранслужбы о запрете въезда иностранцам. Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде соответствующий законопроект №5410.

Глава государства обращает внимание, что Госмиграции, СБУ, орган охраны государственной границы, уполномоченное подразделение Национальной полиции сегодня объективно лишены возможности эффективно реализовывать предоставленные им полномочия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Довольно часто действие принятых ими решений о запрете въезда иностранцев и лиц без гражданства в Украину останавливается на основании постановлений административных судов, вынесенных в связи с принятием мер по обеспечению исков", - говорится в пояснительной записке.

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Аргументом таких решений является то, что решение о запрете въезда не дает иностранцу или лицу без гражданства возможности прибыть в нашу страну и принять непосредственное участие в рассмотрении дела в суде.

Президент обращает внимание, что данные судебные решения могут привести к потере такого превентивного инструмента обеспечения национальной безопасности, как запрет въезда в Украину иностранцам и лицам без гражданства.

Это также может привести к созданию условий для беспрепятственного въезда в нашу страну и законного пребывания иностранцев, в отношении которых есть подозрения в причастности к:

  • иностранным специальным службам, прежде всего России,
  • международным террористическим, религиозно-экстремистским организациям,
  • транснациональным преступным группировкам,
  • к деятельности в ущерб Украине, в частности разведывательной, диверсионно-подрывной, информационно-пропагандистской, направленной на разжигание межрелигиозной и межэтнической розни, распространение сепаратизма.

Глава государства внес этот законопроект еще в конце апреля, но его текст отсутствовал на сайте Рады.
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Топ комментарии
+19
Он точно учился на юриста?
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06.05.2021 16:23
+17
запретить судам судить? оригинально )))))
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06.05.2021 16:30
+12
Вот это тот редкий случай, когда поддерживаю.
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06.05.2021 16:30
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Он точно учился на юриста?
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06.05.2021 16:23 Ответить
воно й не збагне, чого тут навергано...
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06.05.2021 16:26 Ответить
давно пора!..нехрен продажным мантиеносцам в дела защиты госбезопасности влазить! Зеленский просит Раду запретить судам отменять решения СБУ о запрете въезда иностранцам - Цензор.НЕТ 9104
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06.05.2021 16:24 Ответить
запретить судам судить? оригинально )))))
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06.05.2021 16:30 Ответить
Судить нельзя запретить.
А, вот, чтобы событие не попадало в юрисдикцию судов, то это можно так упорядочить.
В Европе тоже есть такая практика.
Например, при отказе на визу частному лицу решение принимает чиновник. И обжаловать в суде это нельзя - суд не уполномочен рассматривать жалобы на отказы по визам. Решил чиновник - и всё.
Но, если юридическое лицо пригласило гостя и был получен отказ, то суд готов рассмотреть обжалование. Тогда чиновник в суде должен предъявить основания. Суд может согласиться с чиновником, а может - нет.
Но в частном порядке - это игра в одни ворота.
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06.05.2021 16:59 Ответить
Вот это тот редкий случай, когда поддерживаю.
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06.05.2021 16:30 Ответить
Я тоже поддерживаю. Когда мусор выпишет тебе штраф за нарушение, которое ты не совершал
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07.05.2021 01:30 Ответить
Одноклеточное...
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06.05.2021 16:32 Ответить
Это про тебя и так все знают, мог бы и не писать
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06.05.2021 17:42 Ответить
Ну дебилам вроде тебя, доказывать их неполноценность дело неблагодарное.
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06.05.2021 18:02 Ответить
А як же "незалежність судової гілки влади"?
Чи може згадати про акторів "Сватів", яким чомусь дозволили в'їзд до України після приходу ЗЕ до влади? (Прізвищ не знаю - не дивився той серіал, але про цей факт були публікації в інтернеті)
Покищо від найвеличнвшого та його "маладьіх ліц" тільки брехня майже в кожному слові, а всі дії підпадають під формулу "друзям - все, ворогам - закон", але той закон "на 100% свій", як і прокурор.
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06.05.2021 16:33 Ответить
у нас нет судової гілки влади, у нас есть 5 колона в виде судов
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06.05.2021 21:23 Ответить
Ну це не новина, на жаль... Але ж на стадіоні навесні 2019 якийсь чорнявий чувачок невеликого зросту щось репетував про незалежність судів та перезавантаження всієї системи. Навіть "на 100% свій прокурор" каже, що вона не впливає на суди!
Ой! То ж Рябошапка був "на 100% свій", а ця, мабуть, на всі 200%!
Але це не заважає тролити свідків "кінця епохи бідності" з числа "ми всі презЕденти", що "зробили всіх разом"
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06.05.2021 21:49 Ответить
А про базові права людини той юрЬІст чув? А про те, що у цивілізованому світі кожна людина має право на справедливе рішення щодо себе органів влади, в тму числі і через суд йому відомо? Схоже, що ні. Його задовільняють будь-які, навіть найабсурдніші рішення судів, коли це - рішення в його інтересах і категорично не подобаються, коли не в його інтересах. Можна подумати, щ юо його бажання - то і є конституція країни.
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06.05.2021 16:33 Ответить
Потом не ори в истерике, почему винторогов пускают в Украину.
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06.05.2021 16:37 Ответить
Так їх і по команді Зєлєнского пускають. Наприклад такого собі Жобронравова зі "Сватів" і ще цілий жмут подібних. Просто у цій державі буде порядок лише тоді, коли перестанють діяти закони влади, а почне діяти влада закону. І ще я не люблю такого дешевого піару.
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06.05.2021 16:47 Ответить
Ты лично слышал или видел эту команду?
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06.05.2021 17:43 Ответить
Ти справді вважаєш мене людиною зі свити Зєлєнского? 😁 А ти особисто до речі бачиш суслка? 😊 Убогий, це не секрет, що Жобронравова пювпустили за командою Зєлєнского. Погугли, якщо знаєш, як це робиться. Заходи на пошукових гугл-хром і набираєш: "яких російських акторів, в'їзд яким був заборонений в Україну, впустили за сприянням Зєлєнского. І сам все почитаєш. Це для тебе не важко, надіюсь?
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06.05.2021 19:18 Ответить
Это леденцы, соси!Зеленський просить Раду заборонити судам скасовувати рішення СБУ про заборону в'їзду іноземцям - Цензор.НЕТ 5899
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06.05.2021 21:29 Ответить
😁 В принципі ти вгадав, я таки цукерки смокчу. А от ти напевне сосеш дещо інше? Від цукерок тебе рве? Хіба ні? 😵
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06.05.2021 21:45 Ответить
То може треба відповідний закон?
Голова політичної партії, що має монобільшість у ВРУ, Голова держави, якому, відповідно до Конституції, надано право законодавчої ініціативи, людина, яка призначає на посади Голову РНБО, СБУ та відповідає за безпеку, недоторканість кордонів та незалежність країни (знову ж таки, відповідно до Конституції), всенародно обраний... І це все - одна людина. Але ні від нього, ні від його партії, ні від монобільшості такого не чутно. Зате є законопроект про кримінальну відповідальність за антисемитизм...
Я ні на що не натякаю, але буду спостерігати за цим з пивом та попкорном
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06.05.2021 21:59 Ответить
Схоже що злітає з "котушок" в темі про суди.
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06.05.2021 16:45 Ответить
Если в консульстве США вам откажут в визе, то обжаловать в суде тоже не получится.
Эти отказы (в частном порядке) не попадают в юрисдикцию судов. Решил чиновник - поставлена точка.
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06.05.2021 17:02 Ответить
фундаментальный закон!
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06.05.2021 16:44 Ответить
може проще доказывать в судах вину таких иностранцев,как агрохимия и д"ермак?да и портнов тоже...тогда другие сами не поедут,и отменять ничего не потребуется...
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06.05.2021 16:44 Ответить
У Євросоюзі ситуація виглядає так:вам без якої не будь вагомої на те причини,забороняють в'їзд на свою територію на якийсь певний термін..Як ви можете туди потрапити для оскарження даного рішення.Їх це абсолютно не колише.Наймайте віддалено юриста і доказуйте.
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06.05.2021 17:13 Ответить
Адвокат з ЄС теж не допоможе, якщо мова йшла про приватне замовлення візи. Ці питання не підлягають оскарженню.
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06.05.2021 20:44 Ответить
Я так понял речь о жителях кацапстана, тут вопрос вообще легко решается, нужно просто ввести визы.
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06.05.2021 17:27 Ответить
подскажите, где он дурь берет. я тоже хочу
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06.05.2021 17:29 Ответить
Это наша корова и мы её доим Зеленський просить Раду заборонити судам скасовувати рішення СБУ про заборону в'їзду іноземцям - Цензор.НЕТ 511
https://apostrophe.ua/article/lime/scandal/2020-01-05/zvezda-80-h-dr-alban-ugodil-pod-zapret-v-ukraine-iz-za-kryima-no-zelenskiy-i-kvartal-vse-poreshali/30163

Зеленський просить Раду заборонити судам скасовувати рішення СБУ про заборону в'їзду іноземцям - Цензор.НЕТ 7221
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06.05.2021 17:30 Ответить
А можно просто запретить суды? Какая разница, есть они или нет?
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06.05.2021 17:54 Ответить
Давно потрібно вирвати жало шкідникам в мантіях . Вони себе повністю дискридетували .
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06.05.2021 23:19 Ответить
 
 