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Уже в июле 70% взрослого населения ЕС будут вакцинированы от коронавируса, - фон дер Ляйен

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Уже в июле 70% взрослого населения ЕС будут вакцинированы от коронавируса, - фон дер Ляйен

Евросоюз планирует в июле 2021 года вакцинировать от коронавируса 70% взрослого населения Европы. Ожидается, что ЕС закупит необходимое для реализации данной цели количество доз COVID-вакцин.

Об этом говорится в заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По ее словам, каждую секунду на территории Евросоюза вакцинируют от коронавируса 30 европейцев. Она добавила, что Европа еще не видела такой масштабной кампании по вакцинации населения.

"И это происходит из-за того, что мобилизован весь континент... Сегодня мы вакцинируем более 3 миллионов европейцев в сутки и прогресс в Европе с каждым днем набирает обороты. Поэтому я уверена, что мы сможем достичь нашей цели - доставить достаточно доз, чтобы уже в июле было вакцинировано 70% взрослого населения Европы", - сказала фон дер Ляйен.

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Автор: Ірина Дашківська
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ну вот ! вот так и будет коллективный иммунитет...без зеленых соплей ))))
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06.05.2021 16:31 Ответить
В Украине тоже в июле...год не уточняется, известно только, что вакцинированы будут те, кто выживет к тому времени.
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06.05.2021 16:33 Ответить
і з планом вакцинації намухлювали: по ньому виходить. що вакциинація почаласчя лише у квітні. березня немає, зато його результати у травні.
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06.05.2021 16:56 Ответить
І це враховуючи, що країни так званого третього світу майже закінчили вакцінацію.
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06.05.2021 17:44 Ответить
це ганьба, зрада чи пропало всьо?
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06.05.2021 16:46 Ответить
Украине в июле месяце тоже будет 1% вакцинированных.
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06.05.2021 17:15 Ответить
В Украине к июлю тоже будет 70% вакцинированных среди зе-мародеров всех уровней, а также их семей. Ведь в августе у них отпуск. А лошары, сходившие на выборы по-приколу - обойдутся.
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06.05.2021 17:52 Ответить
 
 