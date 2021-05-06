Уже в июле 70% взрослого населения ЕС будут вакцинированы от коронавируса, - фон дер Ляйен

Евросоюз планирует в июле 2021 года вакцинировать от коронавируса 70% взрослого населения Европы. Ожидается, что ЕС закупит необходимое для реализации данной цели количество доз COVID-вакцин.

Об этом говорится в заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По ее словам, каждую секунду на территории Евросоюза вакцинируют от коронавируса 30 европейцев. Она добавила, что Европа еще не видела такой масштабной кампании по вакцинации населения.

"И это происходит из-за того, что мобилизован весь континент... Сегодня мы вакцинируем более 3 миллионов европейцев в сутки и прогресс в Европе с каждым днем набирает обороты. Поэтому я уверена, что мы сможем достичь нашей цели - доставить достаточно доз, чтобы уже в июле было вакцинировано 70% взрослого населения Европы", - сказала фон дер Ляйен.

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