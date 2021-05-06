На Львовщине при получении 3 тыс. долл. взятки задержан офицер полиции, - ГБР. ФОТО

Правоохранители задержали при получении взятки старшего участкового офицера отдела полиции одного из районных управлений полиции ГУ Нацполиции во Львовской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, полицейский заверил, что за 3 тыс. долл. может помочь обвиняемому переквалифицировать его дело на более "легкую" статью Уголовного кодекса и изменить меру пресечения без лишения свободы.

Для этого он обещал повлиять на:

• прокуроров, поддерживающих публичное обвинение в уголовном производстве по обвинению лица в совершении грабежа (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 186 УК Украины);

• судью Железнодорожного районного суда г. Львова, который осуществляет судебное разбирательство указанного уголовного производства.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 369 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.