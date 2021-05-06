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взятка (5956) Львовщина (2679) ГБР (2539)

На Львовщине при получении 3 тыс. долл. взятки задержан офицер полиции, - ГБР. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Правоохранители задержали при получении взятки старшего участкового офицера отдела полиции одного из районных управлений полиции ГУ Нацполиции во Львовской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

На Львовщине при получении 3 тыс. долл. взятки задержан офицер полиции, - ГБР 01

По предварительной информации, полицейский заверил, что за 3 тыс. долл. может помочь обвиняемому переквалифицировать его дело на более "легкую" статью Уголовного кодекса и изменить меру пресечения без лишения свободы.

Для этого он обещал повлиять на: 
• прокуроров, поддерживающих публичное обвинение в уголовном производстве по обвинению лица в совершении грабежа (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 186 УК Украины);
• судью Железнодорожного районного суда г. Львова, который осуществляет судебное разбирательство указанного уголовного производства.

На Львовщине при получении 3 тыс. долл. взятки задержан офицер полиции, - ГБР 02

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 369 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.

Автор: Володимир Янченко
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Какая ещё полиция? Как была мусарня так и осталась...
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06.05.2021 16:36 Ответить
За любую взятку любой чиновник должен отхватить минимум ДЕСЯТОЧКУ с КОНФИСКАЦИЕЙ а иначе так и будет ...
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06.05.2021 16:38 Ответить
участковый? ага, понятно. переквалифицируют на 190-ую, а потом закроют по срокам даавности
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06.05.2021 17:13 Ответить
 
 