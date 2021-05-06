На Львовщине при получении 3 тыс. долл. взятки задержан офицер полиции, - ГБР. ФОТО
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Правоохранители задержали при получении взятки старшего участкового офицера отдела полиции одного из районных управлений полиции ГУ Нацполиции во Львовской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По предварительной информации, полицейский заверил, что за 3 тыс. долл. может помочь обвиняемому переквалифицировать его дело на более "легкую" статью Уголовного кодекса и изменить меру пресечения без лишения свободы.
Для этого он обещал повлиять на:
• прокуроров, поддерживающих публичное обвинение в уголовном производстве по обвинению лица в совершении грабежа (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 186 УК Украины);
• судью Железнодорожного районного суда г. Львова, который осуществляет судебное разбирательство указанного уголовного производства.
Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 369 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.
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