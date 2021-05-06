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Один воин погиб, один госпитализирован в тяжелом состоянии из-за вражеского обстрела вблизи Новотроицкого, - ООС

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия Война в Украине

Один воин погиб, один госпитализирован в тяжелом состоянии из-за вражеского обстрела вблизи Новотроицкого, - ООС

Сегодня, 6 мая, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Новотроицкое, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное пулевое ранение. К сожалению, не удалось спасти жизнь воину.

Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника.

Подчеркивается также, что еще один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - тяжелое.

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На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации уведомлены представители ОБСЕ через украинскую сторону Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - отметили в штабе.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+24
Зато снайперский огонь уменьшился. Да, Владимир Владимирович?
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06.05.2021 16:40
+22
Я хотел написать Владимир Александрович. Но оговорка вышла почти по Фрейду.
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06.05.2021 16:41
+17
Один воин погиб, один госпитализирован в тяжелом состоянии из-за вражеского обстрела вблизи Новотроицкого, - ООС - Цензор.НЕТ 4100
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06.05.2021 16:54
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Зато снайперский огонь уменьшился. Да, Владимир Владимирович?
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06.05.2021 16:40 Ответить
Я хотел написать Владимир Александрович. Но оговорка вышла почти по Фрейду.
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06.05.2021 16:41 Ответить
Земля пухом павшему и полного выздоровления раненому!(((
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06.05.2021 16:42 Ответить
Это кровавый месседж к приезду Блинкена от пуйла.
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06.05.2021 16:47 Ответить
Зеленый бедоносец накаркал
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06.05.2021 16:50 Ответить
Один воин погиб, один госпитализирован в тяжелом состоянии из-за вражеского обстрела вблизи Новотроицкого, - ООС - Цензор.НЕТ 4100
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06.05.2021 16:54 Ответить
Як заявив сьогодні Зжлжнскій:"Головне, що не від снайпера".
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06.05.2021 17:02 Ответить
Пока цього квартального скота гнати до всенародного суду.
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06.05.2021 17:06 Ответить
Главное никаких контрснайперских групп и минометного огня в ответку. А то ить таварищ Путен может рассерчать
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06.05.2021 18:21 Ответить
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашому воїну-захиснику!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.Один воїн загинув, одного госпіталізовано у важкому стані через ворожий обстріл поблизу Новотроїцького, - ООС - Цензор.НЕТ 1255
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06.05.2021 19:00 Ответить
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

Один воїн загинув, одного госпіталізовано у важкому стані через ворожий обстріл поблизу Новотроїцького, - ООС - Цензор.НЕТ 2741
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06.05.2021 19:04 Ответить
Двоє загиблих за сьогодні....
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06.05.2021 20:32 Ответить
Герої не вмирають. Низький уклін воїнові.
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07.05.2021 20:58 Ответить
 
 