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импорт (544) электроэнергия (762)

Импортом электрического тока из России и Беларуси должен заняться СНБО, - нардеп Гриб

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Импортом электрического тока из России и Беларуси должен заняться СНБО, - нардеп Гриб

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) должен в кратчайшие строки разобраться с импортом электрической энергии из России и Беларуси, из-за которого экономика потеряла 1 млрд грн.

 Об этом заявила народный депутат Виктория Гриб в эфире телеканала "Украина24".

"Я бы на месте СНБО, наверное, в первую очередь посмотрела бы на импорт российской и белорусской электроэнергии, который у нас продолжается. Сегодня, кстати, опять возобновили. Потому что наша экономика теряет деньги. Мы отдаем деньги сейчас в Россию и Беларусь, вместо того чтобы эти деньги отдавать нашим шахтерам и теплоэнергетикам, и атомщикам в том числе", - заявила Гриб, комментируя информацию СМИ о намерении СНБО провести заседание по коммунальным тарифам. Она отметила, что 5 мая Украина вновь возобновила закупки российской электроэнергии транзитом через Беларусь.

Напомним, 15 апреля Верховная Рада приняла законопроект о запрете импорта электроэнергии из России и Беларуси. 26 апреля проект закона передан на подпись президенту Владимиру Зеленскому. Проект закона предоставляет НКРЭКУ полномочия аннулировать итоги аукционов по доступу к межгосударственным линиям электропередачи для импорта из России и Беларуси. Ранее импорт тока из России и Беларуси критиковал президента Владимир Зеленский, однако закупку российско-белоруской электроэнергии публично защищал глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк по время последнего выступления в парламенте в феврале 2021 года. 
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Топ комментарии
+6
Імпортом струму займеться РНБО. Напругою займеться СБУ. А хто візьме на себе косинус фі?
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06.05.2021 16:49
+3
Импорт убивает собственного производителя,которых у нас в достатке.Напомнить,що Ахметов гнал электрику в Приднестровье на завод,вместо того,щоб перенаправить её на внутренний рынок?Энергии в Украине хватает.Не хватает разумных патриотов Імпортом електричного струму з Росії та Білорусі має зайнятися РНБО, - нардеп Гриб - Цензор.НЕТ 911
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06.05.2021 19:34
+3
Імпорт електороенергії ворога, це звичайна державна зрада.
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06.05.2021 21:04
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Імпортом струму займеться РНБО. Напругою займеться СБУ. А хто візьме на себе косинус фі?
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06.05.2021 16:49 Ответить
А ведь еще и реле там с ячейкой шалят.
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06.05.2021 16:59 Ответить
Не экономика а Ахметка.
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06.05.2021 16:50 Ответить
Не. В данном случае Беневка-Пинчуковка.
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06.05.2021 17:02 Ответить
РНБО надо заняться Ахметовым серъезно. Это из-за него разрешили импорт электроэнергии, так как Ахметов хотел поднять цену на эл. энергию, а разрешение на импорт застопорило его планы. Было по сути два варианта решения: "административный" - установить максимальную цену эл. энергии для Ахметова или "рыночный" - дать доступ конкурентам.
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06.05.2021 17:09 Ответить
Лероса надо за яйца брать...а не ахметова...
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06.05.2021 17:14 Ответить
Та оставьте уже Ахметку в покое - он в этом деле пострадавший...
Он же в числе прочего производитель эл. энергии,
поэтому ему самому не выгодно что берут не у него...
Это все обиженные Коломойша с Пинчуком саботируют его
электростанции - за то что он отодвинул их от Янелоха...
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06.05.2021 17:27 Ответить
Был еще третий, очень правильный. ахметовых-пинчукучмовых-новинских закрыть к бененой маме, и тогда очень много проблем Украины решилось бы автоматически. Но украинцы голосуют на всех выборах за кукол этих карабасов. А потом стонут и едут на заработки.
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06.05.2021 19:14 Ответить
З цим верховним Дебілом, скоро в Україні буде свій "Воронеж", який буде зелена цвіль регулярно "бомбити" щоб задовільнити апетити спонсорів його препиз..ентства(
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06.05.2021 17:32 Ответить
Так шо там торговля на крови, питары зелено#опые?
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06.05.2021 18:23 Ответить
Гу, дык - уже как два года непрерывно занимаются!
Ночей не спят, налаживают порушеные "барыгами" коммерческие связи.
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06.05.2021 19:15 Ответить
Импорт убивает собственного производителя,которых у нас в достатке.Напомнить,що Ахметов гнал электрику в Приднестровье на завод,вместо того,щоб перенаправить её на внутренний рынок?Энергии в Украине хватает.Не хватает разумных патриотов Імпортом електричного струму з Росії та Білорусі має зайнятися РНБО, - нардеп Гриб - Цензор.НЕТ 911
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06.05.2021 19:34 Ответить
Імпорт електороенергії ворога, це звичайна державна зрада.
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06.05.2021 21:04 Ответить
Ну та бо це пряме фінансування війни і терору . Дивуюсь , що до нас досі не застосували санкції .
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06.05.2021 23:07 Ответить
 
 