Шмыгаль просит Раду разрешить размещать министерства и центральные органы власти не только в Киеве

Кабинет Министров внес в Верховную Раду законопроект, который позволит размещать министерства не только в Киеве. Он зарегистрирован под №5469.

Документ предлагает закрепить унифицированную структуру аппарата министерства: директораты, секретариат министерства, департаменты, управления и другие самостоятельные структурные подразделения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Кабинет Министров, согласно проекту, устанавливает требования к содержанию и структуре положения о министерстве и положения о другом центральном органе исполнительной власти.

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Функции по разработке проектов актов законодательства сосредотачиваются в министерствах, кроме случаев, когда центральные органы исполнительной власти наделены нормотворческими полномочиями в соответствии с законом.

Правительство получает полномочия определять другое (кроме Киева) местонахождение министерств и других центральных органов исполнительной власти.

Кабмин уполномочивают определять отдельным решением предельное количество заместителей руководителей центральных органов исполнительной власти.

Законопроект также предусматривает, что премьер-министр увольняется с должности так же как все члены правительства - с начала работы новосозданного Кабмина.

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Напомним, в конце апреля правительство поддержало соответствующий проект закона в ходе своего заседания. Министр Кабинета Министров Олег Немчинов рассказывал, что переносить в регионы уже существующие министерства не планируют. А речь идет о возможности размещения новосозданных органов центральной власти не в Киеве. По его словам, это может начаться после того, как максимальное число процессов переведут в онлайн.