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Шмыгаль просит Раду разрешить размещать министерства и центральные органы власти не только в Киеве

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Шмыгаль просит Раду разрешить размещать министерства и центральные органы власти не только в Киеве

Кабинет Министров внес в Верховную Раду законопроект, который позволит размещать министерства не только в Киеве. Он зарегистрирован под №5469.

Документ предлагает закрепить унифицированную структуру аппарата министерства: директораты, секретариат министерства, департаменты, управления и другие самостоятельные структурные подразделения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Кабинет Министров, согласно проекту, устанавливает требования к содержанию и структуре положения о министерстве и положения о другом центральном органе исполнительной власти.

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Функции по разработке проектов актов законодательства сосредотачиваются в министерствах, кроме случаев, когда центральные органы исполнительной власти наделены нормотворческими полномочиями в соответствии с законом.

Правительство получает полномочия определять другое (кроме Киева) местонахождение министерств и других центральных органов исполнительной власти.

Кабмин уполномочивают определять отдельным решением предельное количество заместителей руководителей центральных органов исполнительной власти.

Законопроект также предусматривает, что премьер-министр увольняется с должности так же как все члены правительства - с начала работы новосозданного Кабмина.

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Напомним, в конце апреля правительство поддержало соответствующий проект закона в ходе своего заседания. Министр Кабинета Министров Олег Немчинов рассказывал, что переносить в регионы уже существующие министерства не планируют. А речь идет о возможности размещения новосозданных органов центральной власти не в Киеве. По его словам, это может начаться после того, как максимальное число процессов переведут в онлайн.
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Топ комментарии
+14
О! Пошла рехформа от Осла! Тепереча будут министерства и в селах и райцентрах! Децентрализация!
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06.05.2021 16:54
+12
Это приказ Моксвы - гибридное разрушение вертикали власти.

А у быдла самой высокий рейтинг - зе-гниды... Шмыгаль просит Раду разрешить размещать министерства и центральные органы власти не только в Киеве - Цензор.НЕТ 5550
страна быдла.
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06.05.2021 17:07
+8
Дебилизм. "Реформа" в стиле наркомана. Теперь усложнится и удорожает логистика при решении вопросов и корреспонденции. Их наоборот нужно собирать как можно ближе друг к другу.
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06.05.2021 16:57
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О! Пошла рехформа от Осла! Тепереча будут министерства и в селах и райцентрах! Децентрализация!
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06.05.2021 16:54 Ответить
кровати в ЗЕборделе начали передвигать!!!
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06.05.2021 16:56 Ответить
Это он для Лугандона квоту предусматривает. Шмыгаль просит Раду разрешить размещать министерства и центральные органы власти не только в Киеве - Цензор.НЕТ 9866
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06.05.2021 17:00 Ответить
Дебилизм. "Реформа" в стиле наркомана. Теперь усложнится и удорожает логистика при решении вопросов и корреспонденции. Их наоборот нужно собирать как можно ближе друг к другу.
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06.05.2021 16:57 Ответить
А как же усе в смартфоне, или интернет уже отключили?
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06.05.2021 17:15 Ответить
Ну перенести ОПУ кудись не вийшло, а "бурну діяльність" показувати треба. До того ж, найвеличніше начеб-то тут ні до чого - то ж КМУ просить... І знову "цар - хороший, боярє - пагані". А потім рейтинг довіри в опитуваннях малюють...
При "клятому баризі" стільки рейтингів не було, зате навіть з прасок репетували про здорожчання борщового набору. Зате зараз - тільки рейтинги, а про борщовий набір - а ні пари з вуст, бо самі фанатичні "приколісти-виборці" почнуть нарешті думати... Хоча б шлунком, але почнуть...
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06.05.2021 17:56 Ответить
Я еще хорошо помню рейтинги Пальчевского и его "Перемоги". Или Грицацуева и Смешка. А Яныку перед самым майданом вообще рисовали около 40% рейтинга.
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06.05.2021 18:02 Ответить
у ********* світі усе через комп. швидко і без бумажок, але і як крякнуть систему,то усі яйця у кошику.
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06.05.2021 18:11 Ответить
А вы попробуйте пообщаться с нашими органами и министерствами. Когда ваши документы бесследно "исчезают" в различных базах и только наличие бумажной копии с печатью позволяет доказать, что ты не верблюд. Только недавно проходили еще раз такое с налоговой.
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06.05.2021 18:38 Ответить
Кстати, после французских крючкотворцев я с теплотой начал относится к украинским бюрократам. Шмыгаль просит Раду разрешить размещать министерства и центральные органы власти не только в Киеве - Цензор.НЕТ 3250 Все познаётся в сравнении
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06.05.2021 18:48 Ответить
Ага, немцам расскажи. Они же такие идиоты по сравнению с тобой и петром
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06.05.2021 18:14 Ответить
В отличие от тебя, идиот, и немцы и я хотя-бы получили нормальное образование и понимают разницу в устройстве унитарного и федеративного государства. Но идиоту вроде тебя этого понять не дано.
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06.05.2021 18:33 Ответить
Шмыгаль просит Раду разрешить размещать министерства и центральные органы власти не только в Киеве - Цензор.НЕТ 145
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06.05.2021 16:58 Ответить
На месте родителей этого мальчика, я бы подал на тебя в суд и ты бы стал бомжом Шмыгаль просит Раду разрешить размещать министерства и центральные органы власти не только в Киеве - Цензор.НЕТ 3805
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06.05.2021 17:21 Ответить
Родители этого мальчика тоже не нюхают такое забористое, как ты Шмыгаль просит Раду разрешить размещать министерства и центральные органы власти не только в Киеве - Цензор.НЕТ 5765
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06.05.2021 17:25 Ответить
Какого мальчика из этих двух?
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06.05.2021 17:26 Ответить
Родители того мальчика справа так и не смогли объяснить ему, что нюхать - это плохо. .
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06.05.2021 17:35 Ответить
Зато успели пояснить как хорошо было при совке....
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06.05.2021 17:36 Ответить
ну, не всім - тільки декому...

Шмыгаль просит Раду разрешить размещать министерства и центральные органы власти не только в Киеве - Цензор.НЕТ 6436
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06.05.2021 17:44 Ответить
Так они и есть плоть от плоти совки. Достаточно почитать их интервью. Особенно "прохфессора", зав кафедрой в области информационных технологий.
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06.05.2021 17:45 Ответить
Щоб не робили ці нові обличчя, вони все використають під себе. Нема віри цим зеленим гидотам. Мене нудить від них, а їм на мене насрати. Все взаємно...
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06.05.2021 17:01 Ответить
Зачем? Что это даст. И так в каждой области у министерств есть свои областный главные и просто управления. Кроме распила бабла никакой логики
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06.05.2021 17:02 Ответить
Это приказ Моксвы - гибридное разрушение вертикали власти.

А у быдла самой высокий рейтинг - зе-гниды... Шмыгаль просит Раду разрешить размещать министерства и центральные органы власти не только в Киеве - Цензор.НЕТ 5550
страна быдла.
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06.05.2021 17:07 Ответить
Как что даст? это еще один из способов созданий Хаоса для развала страны. Шмыгаль просит Раду разрешить размещать министерства и центральные органы власти не только в Киеве - Цензор.НЕТ 5239
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06.05.2021 17:11 Ответить
Зеленский продвигает кремлевский тезис о "расселении" Киева - https://youtu.be/bjlrOaNOL0E
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06.05.2021 17:04 Ответить
Ранее эти клоуны (венедиктова) уже заикались, что бы перенести в Харьков Конституционный Суд, представляеете министерство любое в Харькове возле страны агрессора где предателей просто куча.
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06.05.2021 17:05 Ответить
і через кордон слухати ближче.
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06.05.2021 18:12 Ответить
Клоун при чем тут агрессор? Путыннападе 5 лет слухали
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06.05.2021 18:13 Ответить
Будьмо уважні-ці тварюки закидають "хайповий" анонс аби прикрити якусь більшу мерзотність!
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06.05.2021 17:06 Ответить
Министерство экономики можно у меня в селе разместить...или министерство здравоохранения...у меня пару сарайчиков пустых есть...
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06.05.2021 17:10 Ответить
Российская агентура хочет украинские органы власти перенести поближе к российским границам? Большевики в Харькове Уже создавали фейковую УССР после чего якобы та победила УНР.
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06.05.2021 17:11 Ответить
А почему ты не вспоминаешь про ужгород и венгрию, про львов и поляков под боком? Или напомнить скока донбасян в киев заехало??? Давайте в винницу переносить, без проблем
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06.05.2021 18:22 Ответить
В Бразилиа ВСЕ министерства, кабмин и сенат расположены НА ОДНОЙ УЛИЦЕ!!! Чтобы оперативно решать все межведомственные вопросы. Шмыгалю нужно землю в центре Киева срочно продать под застройку, другой причины нет.
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06.05.2021 17:19 Ответить
минэнергоуголь - в Донецк, министерство металлургии - в Днепр. все как при совке.
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06.05.2021 17:19 Ответить
Столько хороших городов: данецк, Харьков, Кривой рог. Мечта любого сепара.
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06.05.2021 17:21 Ответить
Коли собаці нема чого робити, то вона яйця лиже.
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06.05.2021 17:33 Ответить
Наш собака лиже чужі і це проблема для України(
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06.05.2021 17:37 Ответить
Просто пипець... За право розміщення наприклад міністерства "АБИРВАЛГ" будуть "рвати дупу" і заносити золоті яйця "представники" таких міст як Одеса, Херсон, Бердянськ...
Про "МІНЛІСГОСП" я взагалі промовчу... там черга вистроїться зі всіх Карпат та Чернігівщини...
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06.05.2021 17:37 Ответить
на Мальдіви чи Сейшели?
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06.05.2021 17:38 Ответить
оце є зебільна потужна реформа, про яку клоун сьогодні втирав Блінкіну
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06.05.2021 17:52 Ответить
Правильное решерие,в Киеве уже не продохнуть не перднуть!
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06.05.2021 17:52 Ответить
Полоумным "все пропало" "петроспаси" обьясняю: если вы ратуете за оборону, стабильность и безопасность в условиях постоянной опасности возможной агрессии то перенос части исполнительной власти по стране как раз ето и делает: что бы не получилось теперь как в 2014 когда условная юля или боря колесников на деньги медведчука с шахтерами начнут штурм кабмина и вся страна парализована и велкам путлер в харькове и сумах. А так захватили киев/харьков или днепр, отрезали их от електричества или инета - а власть держит
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06.05.2021 18:19 Ответить
Ну и плюс конечно киев как то надо разгружать, другого выхода если мозг присутствует ну просто не придумано
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06.05.2021 18:20 Ответить
Твоя политику,под сюзереном Ахметом всем давно понятна.Она идёт вразрез с политикой Украины.А потому иди нах.й сегодня тихо и без кипиша.Тупо пошёл нах.й и своего шефа захвати олень тупой Шмыгаль просит Раду разрешить размещать министерства и центральные органы власти не только в Киеве - Цензор.НЕТ 5550
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06.05.2021 19:41 Ответить
Я и местечко им подобрал Шмыгаль просит Раду разрешить размещать министерства и центральные органы власти не только в Киеве - Цензор.НЕТ 8027
Шмыгаль просит Раду разрешить размещать министерства и центральные органы власти не только в Киеве - Цензор.НЕТ 7334
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06.05.2021 19:58 Ответить
Предлагаю ОП перевезти на Мальдивы. Чем меньше эта быдлота будет заниматься страной, тем лучше будет для страны.
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06.05.2021 20:09 Ответить
Все верно...Ху#ло открытым текстом говорило, что "любой президент Украины меня устроит, кроме Пороха"... Расшифровка для зебыдла: любой кандидат завалит Украину по всем направлениям, поэтому они меня устраивают... Вытянет из этого болота Украину только Порох... Но быдло побежало и проголосовало за "лыш бы не Порох"... Поэтому, придурки, сидите тихонько и жуйте эти зелёные ЩИ...
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06.05.2021 22:20 Ответить
А давайте попробуем на скаку поменять лошадок под задницей. Авось и получится порвать жопу об асфальт.
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07.05.2021 08:54 Ответить
 
 