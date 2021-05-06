РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14348 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Коронавирус и карантин
2 275 2
карантин (16730) Полтавщина (905) Запорожская область (2239) COVID-19 (18599) Немчинов Олег (169) коронавирус (17041)

Запорожская и Полтавская области с завтрашнего дня переходят из "красной" в "желтую" зону карантина, - Немчинов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Запорожская и Полтавская области с завтрашнего дня переходят из

"Красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 отменяется на территории Запорожской и Полтавской областей в ночь на 7 мая.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов со ссылкой на результаты внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в четверг, передает Цензор.НЕТ.

"Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 7 мая 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Запорожской и Полтавской областей", - рассказал Немчинов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уже в июле 70% взрослого населения ЕС будут вакцинированы от коронавируса, - фон дер Ляйен

Он отметил, что на территории указанных регионов будут введены ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности.

Запорожская и Полтавская области с завтрашнего дня переходят из красной в желтую зону карантина, - Немчинов 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А где "оранжевую" потеряли. Как регион может за сутки из КРАСНОЙ оказаться в ЖЕЛТОЙ.
показать весь комментарий
06.05.2021 17:07 Ответить
17:19Власти разъяснили права россиян на грибы и лесные ягоды

А украинские права на карантин Два сапога -и пара
показать весь комментарий
06.05.2021 17:57 Ответить
 
 