Защита ветерана Пекельного, которого подозревают в превышении самообороны, оспаривает домашний арест, - адвокат

Защита ветерана боевых действий Андрея Пекельного, которого подозревают в убийстве из-за превышения самообороны, подала апелляционную жалобу на его меру пресечения.

Об этом "Радио Свобода" рассказал его адвокат Виталий Коломиец, информирует Цензор.НЕТ.

Юрист считает меру пресечения - круглосуточный домашний арест - излишне строгой для статьи, по которой ветерану сообщили о подозрении.

"Преступление, которое сейчас по подозрению инкриминируется - небольшой тяжести, 118-я статья. Мера пресечения избрана для тяжкого преступления, то есть, лишение свободы. Ему не дали личное обязательство, залог, поручительство (взятие на поруки. - Ред.). Дали достаточно строгую меру - круглосуточный, не ночной, не какие-то другие варианты, просто достаточно строгую меру пресечения", - считает Коломиец.

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Он добавил, что защита рассчитывает на закрытие дела.

"Мы рассчитываем, что это следствие будет закончено постановлением о закрытии уголовного производства на основании части 5 статьи 36 Уголовного кодекса и не будет направлено в суд... Мы ходатайство о закрытии подадим как можно скорее в прокуратуру", - отметил адвокат.

Он также прокомментировал заявление министра внутренних дел Арсена Авакова, который назвал сообщение Пекельному о подозрении "преждевременным" и "необоснованным".

"Если такой политик выразил такое мнение, мы его поддерживаем, что подозрение необоснованно и преждевременно. Это хорошо. Если бы это сказал президент, тоже было бы хорошо, если бы это сказал министр энергетики или премьер-министр, мы бы тоже такое заявление поощряли. Но что касается процесса, то точно министр не имеет никакого отношения и что касается возможности как закрыть уголовное производство, так и изменить подследственность - следствие уже здесь не имеет своих полномочий, это делает прокуратура", - сказал он.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 24-летнего ветерана АТО Андрея Пекельного подозревают в умышленном убийстве при превышении пределов необходимой обороны. В его дом 2 мая ворвалась группа из 6 человек, которым он ранее сделал замечание на сельской дискотеке. Защищаясь, Пекельный смертельно ранил одного из нападавших. По мнению министра внутренних дел Арсена Авакова, подозрение Пекельному необоснованно, и дело передадут в Главное следственное управление полиции.