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Новости Происшествия
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ветераны (1010) самооборона (26) мера пресечения (354) Виталий Коломиец (4) Пекельный (9)

Защита ветерана Пекельного, которого подозревают в превышении самообороны, оспаривает домашний арест, - адвокат

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Защита ветерана Пекельного, которого подозревают в превышении самообороны, оспаривает домашний арест, - адвокат

Защита ветерана боевых действий Андрея Пекельного, которого подозревают в убийстве из-за превышения самообороны, подала апелляционную жалобу на его меру пресечения.

Об этом "Радио Свобода" рассказал его адвокат Виталий Коломиец, информирует Цензор.НЕТ.

Юрист считает меру пресечения - круглосуточный домашний арест - излишне строгой для статьи, по которой ветерану сообщили о подозрении.

"Преступление, которое сейчас по подозрению инкриминируется - небольшой тяжести, 118-я статья. Мера пресечения избрана для тяжкого преступления, то есть, лишение свободы. Ему не дали личное обязательство, залог, поручительство (взятие на поруки. - Ред.). Дали достаточно строгую меру - круглосуточный, не ночной, не какие-то другие варианты, просто достаточно строгую меру пресечения", - считает Коломиец.

Читайте на Цензор.НЕТ: Воин АТО смертельно ранил одного из шести напавших на его дом в Тернопольской области, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Он добавил, что защита рассчитывает на закрытие дела.

"Мы рассчитываем, что это следствие будет закончено постановлением о закрытии уголовного производства на основании части 5 статьи 36 Уголовного кодекса и не будет направлено в суд... Мы ходатайство о закрытии подадим как можно скорее в прокуратуру", - отметил адвокат.

Он также прокомментировал заявление министра внутренних дел Арсена Авакова, который назвал сообщение Пекельному о подозрении "преждевременным" и "необоснованным".

"Если такой политик выразил такое мнение, мы его поддерживаем, что подозрение необоснованно и преждевременно. Это хорошо. Если бы это сказал президент, тоже было бы хорошо, если бы это сказал министр энергетики или премьер-министр, мы бы тоже такое заявление поощряли. Но что касается процесса, то точно министр не имеет никакого отношения и что касается возможности как закрыть уголовное производство, так и изменить подследственность - следствие уже здесь не имеет своих полномочий, это делает прокуратура", - сказал он.

Также на Цензор.НЕТ: Аваков о нападении на дом ветерана АТО: Подозрение необоснованно. Дело будет передано в ГСУ Нацполиции

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 24-летнего ветерана АТО Андрея Пекельного подозревают в умышленном убийстве при превышении пределов необходимой обороны. В его дом 2 мая ворвалась группа из 6 человек, которым он ранее сделал замечание на сельской дискотеке. Защищаясь, Пекельный смертельно ранил одного из нападавших. По мнению министра внутренних дел Арсена Авакова, подозрение Пекельному необоснованно, и дело передадут в Главное следственное управление полиции.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+25
пля - почему не садят гнид судей и прокуроров? Пока этих клопов не начнут садить - всё остальное - херня.
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06.05.2021 17:05
+15
Перевищення межі необхідної оборони - тупе поняття, яке могли тільки в совку придумати. Оборона або є, або її нема і якщо оборона є, то її межі міряти не потрібно! Захотіли гопніки віджати телефон, їх застрелили - це не має бути перевищенням оборони...
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06.05.2021 17:09
+15
с каким интузиазмом эта зэ-мразь взялась за патриотов-ветеранов воевавших за Украину -как их ненавидит эта зэ-быдлячья прокацапская свора недобитков клоунско-рыгоанальных
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06.05.2021 17:17
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пля - почему не садят гнид судей и прокуроров? Пока этих клопов не начнут садить - всё остальное - херня.
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06.05.2021 17:05 Ответить
Так садить, или сажать??? Хотя, в данном случае-все польза! (садить-это на кол).
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06.05.2021 17:11 Ответить
с каким интузиазмом эта зэ-мразь взялась за патриотов-ветеранов воевавших за Украину -как их ненавидит эта зэ-быдлячья прокацапская свора недобитков клоунско-рыгоанальных
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06.05.2021 17:17 Ответить
Віталій Коломієць розвалив справу проти Ріфмастера, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь (звичайно, вони були ні в чому не винні). То ж ця справа саме для Віталія - досить саджати невинних людей за грати!
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07.05.2021 00:10 Ответить
Про шо ти?..
Розвалити справу можна якщо вона є. Справи немає - є тупе виконання наказу путєна відданого агенту зе-шмарклі при зустрічі в Парижі.
А пом'якшення - наказ зе-шмарклі - бо воно всралось від приїзду посланців Байдена.
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07.05.2021 06:43 Ответить
Допомагаємо, а не балакаємо.

ВАЖЛИВЕ ОНОВЛЕННЯ:

4149439020456319

Пекельний Андрій
Герой ситуаціі.
Поможіть копієчкою, витрат буде мати багато.
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06.05.2021 17:09 Ответить
+ 100
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06.05.2021 17:27 Ответить
100перекинул
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06.05.2021 17:39 Ответить
Перевищення межі необхідної оборони - тупе поняття, яке могли тільки в совку придумати. Оборона або є, або її нема і якщо оборона є, то її межі міряти не потрібно! Захотіли гопніки віджати телефон, їх застрелили - це не має бути перевищенням оборони...
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06.05.2021 17:09 Ответить
Главное чтобы гопник не пристрелил и не сказал что у него хотели мобилу отжать...
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06.05.2021 17:12 Ответить
Африкан, Лозинского тоже хотели сначала орденом наградить - рассказывал про самооборону от пьяного браконьера.
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06.05.2021 17:52 Ответить
Я не про це... Ясно, що у випадку з Лозинським оборони не було. Але якщо є дії, які дійсно підпадають під самооборону, то не має бути такого поняття, як перевищення цієї оборони.
От або оборонявся, або нападав - і все!
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06.05.2021 21:03 Ответить
Для початку треба з'ясувати всі обставини справи і почути свідчення обох сторін стосовно неї. А вже потім робити якісь висновки про наявність чи відсутність самооборони.
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06.05.2021 17:22 Ответить
ще в піндоса забули поспитати що нам робити.
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06.05.2021 17:28 Ответить
а я всіх росіских тролів під штатським прапором піндосами кличу.
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06.05.2021 18:49 Ответить
А рагулі в нас хто ?
Правильно ! Вата під українськими прапорами Захист ветерана Пекельного, якого підозрюють у перевищенні самозахисту, оскаржує домашній арешт, - адвокат - Цензор.НЕТ 1722
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06.05.2021 19:59 Ответить
Самокритично.
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06.05.2021 20:03 Ответить
So, where in the States are you from?
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06.05.2021 17:29 Ответить
А скажи, будь добр Махіm, как с этим делом обстоит в Штатах? А то тут многие договариваются до того, что можно убить любого в своем доме, даже если тебе не угрожает опасность.
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06.05.2021 18:12 Ответить
Ты должен воспринимать угрозу тебе и своим близким как реальную, и(если вопрос спорный) будешь это доказывать в суде. Т.е., если на твой участок забрел обдолбанный безоружный бомж и ты его положил - будешь сидеть. Если этот обдолбаный безоружный бомж выломал твою дверь и вломился в твой дом, то будешь прав. Если у этого бомжа на твоем участке в руке "предмет, похожий на огнестрельное оружие" - спорный вопрос, но, скорее всего, тоже будешь прав( это к вопросу о том, как случаются случаи, когда людей стреляют потому шо у них в руке пластиковый "пистолет", который на расстоянии от настоящего отличить невозможно). И, в любом случае, лучше сначала позвонить 911...если успеваешь.
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06.05.2021 18:21 Ответить
Спасибо. Но в любом случае расследование будет?
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06.05.2021 18:41 Ответить
Будь ласка. Конечно. Другое дело, шо если копы на месте убедились, шо ты прав, то не будет ареста. Следователь определит, или там таки была самооборона ,и все....или нет.
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06.05.2021 19:03 Ответить
вони то з"ясують, але не факт, що смертним через цензор розкажуть.
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06.05.2021 18:09 Ответить
шестеро на одного - це норм для вас, я так розумію? А що ж ви тоді скажете про српаву Звіробій і Федини?
Там тільки одне спільне: Звіробій, Федина та Пекельний пройшли через АТО
Хоча про що тут можна казати, якщо "вбивці Шеремета", бездоказово (!!!) сиділи у в'язниці, а Цемах та беркутівці поїхали на вільні хліби до московії...
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06.05.2021 18:12 Ответить
Державі простіше засадити в тюрмузаконослухняного громадянина, який зумів на щастя захиститися підручними засобами, ніж дозволити озброїтися всім адекватним українцям і мати можливість давати відпір злочинцям. А не дай Бог завтра свідомі громадяни спробують оборонятися легальними короткостволами від ментів, СБУшників, рейдерів... Буде не по аваківське(
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06.05.2021 17:26 Ответить
Интересная постановка вопроса - законопослушные граждане обороняются от ментов. Как по мне это или не менты или это не законопослушные граждане.
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06.05.2021 17:49 Ответить
Случаются ситуации, когда менты ведут себя похлеще гопников. И законопослушный гражданин оказывается в патовом положении.
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06.05.2021 17:56 Ответить
Бывает. Но многие понимают так, что если не понравилось, когда патрульная полиция остановила твоё авто, есть право применить оружие.
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06.05.2021 18:07 Ответить
Такое, конечно, тоже бывает. Но не соглашусь, что большинство понимают это именно так. Это скорее нечастые случаи, и в большинстве своём совершаются либо личностями, находящимся в состоянии эйфории от употребления "допинга", либо власть предержащими и их отпрысками-мажорами.
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06.05.2021 18:54 Ответить
Про яку вину хлопця може взагалі йти мова? Шестеро!,шестеро мерзотників вдерлися на обійстя чоловіка (скоріш за все, у не адекватному стані і явно не з наміром дружньо порозмовляти). То й що йому було робити: утікати у лозовиння залишивши напризволяще свою сім"ю, чи дати гідну українського воїна відсіч мерзоті?! Він обрав друге,за що йому немає чого стидатись,а те,що прибив одного із нападників на смерть-так ото ,як кажуть в Україні: катюзі- по заслузі. Хочеться сподіватись, що хлопчина буде виправданий,а отая розбійницька шалупонь сяде за грати.
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06.05.2021 17:52 Ответить
Мусарня подсознательно боится человека, способного на поступок, на самооборону. Таких решительных людей мусарня считает врагами. Это еще с совка
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06.05.2021 18:20 Ответить
До людини вломились у домівку, виломав двері, шестеро на одного, а тепер ще під домашнім арештом тримають - чистий ментовський совок...
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06.05.2021 20:30 Ответить
я б написав заяву в дбр на перевищення повноважень прокурором та мєнтами
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06.05.2021 22:42 Ответить
Весь український народ говорить : Нагородіть хлопця бойовим револьвером і грошовою винагородою . Особисто з рук міністра МВС . Ну це ж логічно . Чому укр.закон весь час на боці різної наволочі , мародерів , гвалтівників , хабарників , покидьків і колаборантів ? Закон повинен захищати ЛЮДЕЙ .
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06.05.2021 23:15 Ответить
Разве не видно, что идёт охота на участников АТО, ООС и волонтёров и их дискредитация? Скорее всего это нападение на ветерана было подстроено. Слишком много идентичных случаев было раньше.
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07.05.2021 00:48 Ответить
 
 