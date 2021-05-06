Освещает весь лиман: "Укравтодор" показал ночные фото Хаджибейского моста на Одесчине после реконструкции. ФОТО

Открытый в конце апреля после реконструкции в рамках программы "Большая стройка" мост через Хаджибейский лиман под Одессой, освещается с помощью 68 опор, установленных на обеих сторонах моста.

Как выглядит обновленный мост ночью, на своей официальной странице в Facebook показал Укравтодор, информирует Цензор.НЕТ.

"На мосту работает освещение, которое обеспечивают 68 опор: по 34 на каждой стороне моста. Комфортный проезд для автотранспорта обеспечен и днем, и ночью", - говорится в публикации.

В ходе реконструкции моста он был расширен до шести полос, что обеспечило беспрепятственное прохождение оживленных транспортных потоков. До реконструкции из-за ограниченной пропускной способности моста с обеих его сторон возникали заторы.

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Движение на мосту, который был одним из самых знаковых долгостроев, открылось 28 апреля. Теперь на нем функционируют 3 полосы в направлении Киева и 3 полосы - в направлении Одессы.

Напомним, ранее сообщалось, что темпы строительства мостов в Запорожье позволяют рассчитывать на открытие движения по ним ко Дню Независимости Украины.

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