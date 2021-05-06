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мост (1002) Одесская область (3103) Укравтодор (661) Большая стройка (722)

Освещает весь лиман: "Укравтодор" показал ночные фото Хаджибейского моста на Одесчине после реконструкции. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Открытый в конце апреля после реконструкции в рамках программы "Большая стройка" мост через Хаджибейский лиман под Одессой, освещается с помощью 68 опор, установленных на обеих сторонах моста.

Как выглядит обновленный мост ночью, на своей официальной странице в Facebook показал Укравтодор, информирует Цензор.НЕТ.

Освещает весь лиман: Укравтодор показал ночные фото Хаджибейского моста на Одесчине после реконструкции 01

"На мосту работает освещение, которое обеспечивают 68 опор: по 34 на каждой стороне моста. Комфортный проезд для автотранспорта обеспечен и днем, и ночью", - говорится в публикации.

В ходе реконструкции моста он был расширен до шести полос, что обеспечило беспрепятственное прохождение оживленных транспортных потоков. До реконструкции из-за ограниченной пропускной способности моста с обеих его сторон возникали заторы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На мосту через Хаджибейский лиман сегодня было открыто полноценное движение. ФОТО

Освещает весь лиман: Укравтодор показал ночные фото Хаджибейского моста на Одесчине после реконструкции 02

Движение на мосту, который был одним из самых знаковых долгостроев, открылось 28 апреля. Теперь на нем функционируют 3 полосы в направлении Киева и 3 полосы - в направлении Одессы.

Напомним, ранее сообщалось, что темпы строительства мостов в Запорожье позволяют рассчитывать на открытие движения по ним ко Дню Независимости Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Запорожье успешно установили 720-тонную секцию вантового моста, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+12
25 мільонів доларів на 330 метров ділимо.... виходить 75757.5 долара за метр. Якщо рахувати за кілометр це 80 000 000 доларів.... Це на 70 відсотків дорожче ніж коштував кілометр трансокеанського Дунханьского моста, який ширше рівно в два рази ніж цей. Тепер це можно підсвітити фоткати і радіти як приклад дебільного казнокрадства) Освітлює весь лиман: "Укравтодор" показав нічні фото Хаджибейського моста на Одещині після реконструкції - Цензор.НЕТ 8111
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06.05.2021 17:47
+6
Это освещение это за вот те 79 грн что зеленое стадо украло у каждого домохозяйства?
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06.05.2021 17:17
+6
пустить бы тебя пешком пройтись по тем 13 км моста москалей...не дошел бы до бберега...
а тут 500м и ты уже на другом берегу...замечательный мост
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06.05.2021 18:00
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Это освещение это за вот те 79 грн что зеленое стадо украло у каждого домохозяйства?
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06.05.2021 17:17 Ответить
Додайте ще 21% на підвищення тарифу за транспортування ЕЕ...
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06.05.2021 17:24 Ответить
Ідіоти з Укравтодору забули освітити головні аварійні ділянки на під'їзді до цієї дамби з обох сторін. Там на фото видно що там де починається темень, стоять споруди, ходять люди, а світла немає! І на іншій дамбі черех цей лиман, по якій проходить одеська об'їзна дорога, темень страшна, хоча там примикає селище Усатово та НАТІ, але світла там немає вже півроку. Опори стоять, світильники є, а світла немає!
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06.05.2021 19:02 Ответить
Давай Вова ещё дешёвые автомобили и может хвалить тебя начнут.
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06.05.2021 17:20 Ответить
який гарний цей нічний міст....
і скорочує шлях і красивіший за довжелезний кримський міст окупанта
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06.05.2021 17:57 Ответить
лет 20 носятся с этим участком дороги длинной 3 км . и дальше "будуваты " будут. золотое дно для дерибана
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06.05.2021 17:28 Ответить
ну може уже где то в другое место пойдут, это вроде как добудувалы
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06.05.2021 18:04 Ответить
УКРАВ ТОДОР
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06.05.2021 17:39 Ответить
25 мільонів доларів на 330 метров ділимо.... виходить 75757.5 долара за метр. Якщо рахувати за кілометр це 80 000 000 доларів.... Це на 70 відсотків дорожче ніж коштував кілометр трансокеанського Дунханьского моста, який ширше рівно в два рази ніж цей. Тепер це можно підсвітити фоткати і радіти як приклад дебільного казнокрадства) Освітлює весь лиман: "Укравтодор" показав нічні фото Хаджибейського моста на Одещині після реконструкції - Цензор.НЕТ 8111
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06.05.2021 17:47 Ответить
пустить бы тебя пешком пройтись по тем 13 км моста москалей...не дошел бы до бберега...
а тут 500м и ты уже на другом берегу...замечательный мост
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06.05.2021 18:00 Ответить
Це пам'ятник тим, хто помер від жадібності Зе і його команди, так і не дочекавшись вакцини. Ну, не менору ж їм ставити в Бабиному яру...
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06.05.2021 17:48 Ответить
Вот если бы его при Порошенко построили - тогда бы это была великая перемога. А так фуууу. Освітлює весь лиман: "Укравтодор" показав нічні фото Хаджибейського моста на Одещині після реконструкції - Цензор.НЕТ 5130
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06.05.2021 18:23 Ответить
Открою тебе секрет. Мост реставрировали много лет, при Порошенко тоже. Завершили при клоуне, раздерибанив ковидный фонд на "стройку века". Ну и что, что из-за этого моста тысячи ковидников не хватило кислорода и нормального лечения. Ведь "какая разница, сколько на улице осталось жителей, если она хорошо освещена" (с).
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06.05.2021 18:47 Ответить
И сколько на этот мост потратили при клоуне?
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06.05.2021 20:07 Ответить
Капитальный ремонт моста начался ещё в 2016 году, и тогда работы планировали завершить к 2017 году. Освітлює весь лиман: "Укравтодор" показав нічні фото Хаджибейського моста на Одещині після реконструкції - Цензор.НЕТ 7156
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06.05.2021 20:17 Ответить
О чем Вы говорите? Этот мост расширяли еще до 2008 года. Я с 2007 года езжу кажный год на том участке.
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06.05.2021 20:36 Ответить
https://timer-odessa.net/news/mashini_pustyat_po_mostu_dolgostroyu_na_hadjibeyskom_limane_uje_v_sredu_566.html
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06.05.2021 20:37 Ответить
Уберите старый мост!!!!!! не могу пройти на лодке...
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06.05.2021 18:25 Ответить
Є таке поняття "світлове забруднення"
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06.05.2021 19:54 Ответить
І раніше було шість полос! Так а що зробила там зелена пліснява? Окрім того, що розікрала кошти бюджету?
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06.05.2021 20:16 Ответить
4 было. Когда-то давно...
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06.05.2021 20:37 Ответить
Это прямо какая-то Калифорния .... Освітлює весь лиман: "Укравтодор" показав нічні фото Хаджибейського моста на Одещині після реконструкції - Цензор.НЕТ 1559
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06.05.2021 22:24 Ответить
 
 