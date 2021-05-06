Мужчины теперь могут идти в декрет наравне с женщинами: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, обеспечивающий равные возможности для мужчины и женщины в вопросе совмещения работы с семейными обязанностями.

Об этом сообщает пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

Соответствующий закон № 1401-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения равных возможностей матери и отца в уходе за ребенком", который Верховная Рада приняла 15 апреля 2021 года, опубликован на сайте главы государства.

Как сообщается, "этот закон позволит создать предпосылки для усиления роли отца в воспитании детей и развития ответственного отцовства в Украине".

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Документ устраняет законодательные пробелы, ограничивающие право отца на отпуск по уходу за ребенком.

Закон предусматривает введение нового одноразового вида отпуска при рождении ребенка продолжительностью до 14 календарных дней, который оплачивается за счет работодателя.

Такой отпуск будет предоставляться кому-то одному: мужчине, жена которого родила ребенка; отцу ребенка, если он не женат на матери ребенка, но проживает совместно; бабушке или деду, или другим совершеннолетним родственникам ребенка, которые фактически за ним ухаживают.

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Законом также определен отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста как равное право каждого родителя.

Также установлено право работников обоего пола, имеющих детей или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью с детства подгруппы "А" I группы, на дополнительный отпуск.