РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13501 посетитель онлайн
Новости Общество
3 122 70
дети (6020) закон (3088) Зеленский (16498) декрет (27)

Мужчины теперь могут идти в декрет наравне с женщинами: Зеленский подписал закон

Новости Цензор.НЕТ Общество

Мужчины теперь могут идти в декрет наравне с женщинами: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, обеспечивающий равные возможности для мужчины и женщины в вопросе совмещения работы с семейными обязанностями.

Об этом сообщает пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

Соответствующий закон № 1401-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения равных возможностей матери и отца в уходе за ребенком", который Верховная Рада приняла 15 апреля 2021 года, опубликован на сайте главы государства.

Как сообщается, "этот закон позволит создать предпосылки для усиления роли отца в воспитании детей и развития ответственного отцовства в Украине".

Читайте на Цензор.НЕТ: Глава Нацагентства по госслужбе Ващенко о выходе мужчин в декрет: Это единичные случаи, преимущественно они стесняются

Документ устраняет законодательные пробелы, ограничивающие право отца на отпуск по уходу за ребенком.

Закон предусматривает введение нового одноразового вида отпуска при рождении ребенка продолжительностью до 14 календарных дней, который оплачивается за счет работодателя.

Такой отпуск будет предоставляться кому-то одному: мужчине, жена которого родила ребенка; отцу ребенка, если он не женат на матери ребенка, но проживает совместно; бабушке или деду, или другим совершеннолетним родственникам ребенка, которые фактически за ним ухаживают.

Также на Цензор.НЕТ: Во время пандемии каждый пятый ребенок в Украине не получил необходимых прививок, - ВОЗ

Законом также определен отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста как равное право каждого родителя.

Также установлено право работников обоего пола, имеющих детей или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью с детства подгруппы "А" I группы, на дополнительный отпуск.

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+9
Собрался в декрет?
показать весь комментарий
06.05.2021 17:57
+6
оцє так рєформа - всех папiрєднiков уделал. вот теперь "зекономика" вперед скакнет..
показать весь комментарий
06.05.2021 18:00
+6
ну вот! достойный ответ Блинкену на отсутствие реформ ))))
показать весь комментарий
06.05.2021 18:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Собрался в декрет?
показать весь комментарий
06.05.2021 17:57 Ответить
пипец, шо они творят... Мужчины теперь могут идти в декрет наравне с женщинами: Зеленский подписал закон - Цензор.НЕТ 2299
показать весь комментарий
06.05.2021 18:00 Ответить
нормальный закон, позволит немного правится
показать весь комментарий
06.05.2021 18:03 Ответить
тепер, навіть, хомчак може піти...і нехай все почекає...
як чернігівська область без п.хомчакової
показать весь комментарий
06.05.2021 18:08 Ответить
оцє так рєформа - всех папiрєднiков уделал. вот теперь "зекономика" вперед скакнет..
показать весь комментарий
06.05.2021 18:00 Ответить
подожди скоро распродадут землю, успеешь ишаком поработать
показать весь комментарий
06.05.2021 18:04 Ответить
еще немного и мужикам замуж выходить разрешат...
показать весь комментарий
06.05.2021 18:00 Ответить
ну кому нравится тот и без высочайшего разрешения всегда все делал - в кацапской армии например все на бутылках сидят-кацапию защищают с глазами на выкате... Мужчины теперь могут идти в декрет наравне с женщинами: Зеленский подписал закон - Цензор.НЕТ 5289
показать весь комментарий
06.05.2021 18:05 Ответить
ты еще и близоруковец?
перевоткни скрепу и перезаряди хромосому
показать весь комментарий
06.05.2021 18:12 Ответить
мне как то один из ваших - из ваших мытищенских, как то сказал - "много нас идиотов"...
я согласился и тут же подтвердил - "та все"...
он кивнул... Мужчины теперь могут идти в декрет наравне с женщинами: Зеленский подписал закон - Цензор.НЕТ 3798
показать весь комментарий
06.05.2021 18:17 Ответить
он скрывает свое местоположение, сидит где то в Киеве
показать весь комментарий
06.05.2021 18:05 Ответить
каперерлы - вам никто не мешает на етом форруме?
могли бы и чeрез перегородку перегавкнуться - не клаву мучают...
показать весь комментарий
06.05.2021 18:10 Ответить
а отличному бойцу интернетовского фронта - из под шампуни бутылка - награда...))))
показать весь комментарий
06.05.2021 18:07 Ответить
Може, о, Найвеличніший і ти відпочив би, а то зовсім себе не бережеш...😁
показать весь комментарий
06.05.2021 18:02 Ответить
Якщо мужик піде в дектер,то от мені просто цікаво- а що він буде жрать?
показать весь комментарий
06.05.2021 18:03 Ответить
а маля? якщо воно не на штучному годуванні ? ))))
показать весь комментарий
06.05.2021 18:05 Ответить
Крім сісекв у ссавців є ще піські !!!))))
показать весь комментарий
06.05.2021 18:09 Ответить
Присосеться до другои титьки.
показать весь комментарий
06.05.2021 18:05 Ответить
успокойся кому надо у того деньги есть
показать весь комментарий
06.05.2021 18:07 Ответить
ну вот и договорились, вполне нормальный закон на этот раз
показать весь комментарий
06.05.2021 18:16 Ответить
Ну так а я за шо...
показать весь комментарий
06.05.2021 18:20 Ответить
ну вот! достойный ответ Блинкену на отсутствие реформ ))))
показать весь комментарий
06.05.2021 18:04 Ответить
Імітація бурхливої рехворматорської діяльності триває !! Найвеличніше зрушення в економіці України !!!))))
показать весь комментарий
06.05.2021 18:07 Ответить
интересно ты за экономику своей семьи или экономику страны?
показать весь комментарий
06.05.2021 18:09 Ответить
України!! Економіка родини мене геть не цікавить !!!)))
показать весь комментарий
06.05.2021 18:16 Ответить
не гони ерунды
показать весь комментарий
07.05.2021 08:24 Ответить
Хто б цього Дебіла відравив в декрет)
показать весь комментарий
06.05.2021 18:07 Ответить
а что в этом законе плохого? что ты бурный бес повода? А как про землю закон принимали, то ты даже не чухался
показать весь комментарий
06.05.2021 18:11 Ответить
Равноправие - оно такое. А вообще декрет - это 3 года общего стажа. И соцвыплаты.
показать весь комментарий
06.05.2021 18:10 Ответить
Замість Мендель піде Мужчины теперь могут идти в декрет наравне с женщинами: Зеленский подписал закон - Цензор.НЕТ 331
показать весь комментарий
06.05.2021 18:11 Ответить
Мужчины теперь могут идти в декрет наравне с женщинами: Зеленский подписал закон - Цензор.НЕТ 4556

...
показать весь комментарий
06.05.2021 18:18 Ответить
а рожать тоже смогут по указу?
показать весь комментарий
06.05.2021 18:12 Ответить
что ты возмущаешься? Бывает разные ситуации как бы так, закон то в себе не несет ни чего плохого, в отличии от закона про землю, а да, я забыл, ты тогда молчал
показать весь комментарий
06.05.2021 18:14 Ответить
Блин, опередили!
показать весь комментарий
06.05.2021 18:15 Ответить
Мужчины теперь могут идти в декрет наравне с женщинами: Зеленский подписал закон - Цензор.НЕТ 7462
показать весь комментарий
06.05.2021 18:23 Ответить
А если отец- одиночка. Или дедушка с внуком.
показать весь комментарий
06.05.2021 19:18 Ответить
Два пальца вверх, это победа....
показать весь комментарий
06.05.2021 18:15 Ответить
В эпоху иудолиберастического постмодерна, шо вверх, шо об асфальт - никакой разницы.
показать весь комментарий
06.05.2021 18:24 Ответить
Го*вно в ступе толчет указатель, это и раньше было
показать весь комментарий
06.05.2021 18:16 Ответить
Мужчины теперь могут идти в декрет наравне с женщинами: Зеленский подписал закон - Цензор.НЕТ 3784

...
показать весь комментарий
06.05.2021 18:17 Ответить
А что, декретный отпуск и отпуск по уходу за ребёнком - это одно и то же?
Цензор, так только расеяне заголовки пишут!
показать весь комментарий
06.05.2021 18:45 Ответить
Потужнатреформа. Приехавшим западным друзьям зе уже похвастался? Почему умолчал,что следующий свой отпуск планируется на девять месяцев(пока что нибудь выносит) +послеродовое восстановление до конца каденции. Мягкое море и жаркое солнце обязательны.
показать весь комментарий
06.05.2021 18:57 Ответить
А то эти десятки отпусков ща два года очень раздражают перерывами между ними--эти уроды ,,нарид,, постояянно что то хотят от уставшего. Сволочи бездушные
показать весь комментарий
06.05.2021 19:01 Ответить
Постоянно требуют решить проблемы,которых нет у зеленского. Не,ну не глупость?
показать весь комментарий
06.05.2021 19:29 Ответить
Жду мема на беременную зелю...
показать весь комментарий
06.05.2021 19:01 Ответить
Хотіли потужних реформ після приїзду Блінкена? - Майте!
показать весь комментарий
06.05.2021 19:33 Ответить
Так, чоловіки тут беруть відпустку (здається, 5 тижнів) одразу після народження дитини.
Оплачувану. Щоб у перші дні бути з немовлям, допомогти жінці відійти від пологів.
Тоді вертається на роботу, а мати залишається далі на рік чи півтора.
показать весь комментарий
06.05.2021 20:25 Ответить
Ну, а шо ? Мендель родила, а Нелох сразу в декрет !
показать весь комментарий
06.05.2021 20:34 Ответить
Черговий велосипед винайдений "слугами". Вже понад 25 років чоловіки, за бажання йдуть у відпустку по догляду за дитиною. Тільки до цього часу ніхто не заявляв про це, як заслугу ВаЗЕліна.
показать весь комментарий
06.05.2021 20:43 Ответить
Хрінь якась... Раніше в декрет так само міг піти будь-хто з родини, хоч дідусь...
показать весь комментарий
06.05.2021 21:06 Ответить
Правильный закон, равноправие должно быть во всем. То, что уравняли пенсионный возраст мужчин и женщин - тоже правильно. Если бы, еще суды не отбирали детей у отцов при разводах, а 50% времени ребенок живет с отцом, 50% с матерью. И, тем самым, ребенок выигрывает, получая и отцовское и материнское воспитание, вырастет полноценной и гармонично развитой личностью.
показать весь комментарий
06.05.2021 22:07 Ответить
Любые законы кроме тех которые ущемляют права коррупционеров,воров и олигархов-на это Зеленые способны. Иммитация бурной деятельности на фоне падающей экономики и растущих долгов!
показать весь комментарий
06.05.2021 23:08 Ответить
Я не удивлюсь если скоро рожать заставят всех подряд. Исследование в этой области уже давно ведутся, к сожалению результат пока удрючающий (мужики упорно не хотят рожать, а переходят в лигу пидоров). Может нашим кормчим включить мозги и побольше ДАТЬ льгот и возможностей для рождения и воспитания детей. Как то проценты от использования недр и ресурсов страны. И разобраться наконец то с олигархами типа "успешных менеджеров" петь вадиков ринатов и прочей шелупони с липкими руками.
показать весь комментарий
07.05.2021 08:51 Ответить
Я требую права обследоваться у гинеколога и мамолога!
показать весь комментарий
16.10.2021 18:18 Ответить
 
 