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Новости За рубежом
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Ветераны Второй мировой в Туркменистане сдают деньги на подарки, которые им "подарит" президент Бердымухамедов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Ветераны Второй мировой в Туркменистане сдают деньги на подарки, которые им

По традиции каждый год 9 мая ветеранов чествуют и вручают им подарки от имени президента Гурбангулы Бердымухамедова. Второй год подряд ветераны-тыловики сами платят за свои подарки.

Об этом сообщает "Радио Азатлык", информирует Цензор.НЕТ.

Практика сбора денег на "подарки" продолжается второй год подряд. По словам детей и внуков ветеранов, власти о сборе денег официальных разъяснений не дают.

Многие ветераны, которых обязали сдать деньги на "подарки", старше 90 лет.

В прошлом году ветеранам пришлось заплатить по 1000 манатов (285 долларов США) и побегать по инстанциям для оформления требуемых бумаг по социальному обеспечению. В 2020 году ветеранам была вручена юбилейная медаль в честь 75-летия победы. Деньги у десятков ветеранов были собраны в том числе за медаль.

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Анонимные источники утверждают, что подарки для вручения ветеранам не оправдывают размер собранных средств, так как половину взноса власти удерживают на другие нужды, которые не уточняются. При этом, по словам источников, местные власти готовятся к распоряжению президента, в зависимости от которого будет формироваться стоимость подарка, при необходимости предусмотрен дополнительный сбор средств у членов женсовета, профсоюзов и военнослужащих.

Размер денежных и ценных подарков, которые будут вручены ветеранам войны, не уточняется. В предыдущие годы ветеранам войны в Туркменистане выплатили к 9 мая по 200 манатов (57 долларов).

Данные о численности ветеранов в Туркменистане недоступны. По некоторым данным, до 2013 года в Туркменистане проживали около 1000 ветеранов Второй мировой войны.

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Практика вручения "подарков" от имени Бердымухамедова в Туркменистане носит характер пропаганды. Кроме ветеранов, от имени президента в стране регулярно вручаются "подарки" женщинам в честь 8 марта, многодетным матерям, сельхозтруженикам, коневодам, собаководам, спортсменам а также воспитанникам образцовых детдомов.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+43
Ветераны Второй мировой в Туркменистане сдают деньги на подарки, которые им "подарит" президент Бердымухамедов - Цензор.НЕТ 1374 Ветераны Второй мировой в Туркменистане сдают деньги на подарки, которые им "подарит" президент Бердымухамедов - Цензор.НЕТ 3919
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06.05.2021 18:12
+24
Говорят, что его родил дядя.
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06.05.2021 18:13
+22
Я вообще не знаю, как там у тараканов с отцовством...
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06.05.2021 18:16
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Ветераны Второй мировой в Туркменистане сдают деньги на подарки, которые им "подарит" президент Бердымухамедов - Цензор.НЕТ 1374 Ветераны Второй мировой в Туркменистане сдают деньги на подарки, которые им "подарит" президент Бердымухамедов - Цензор.НЕТ 3919
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06.05.2021 18:12 Ответить
Говорят, что его родил дядя.
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06.05.2021 18:13 Ответить
Темна вода во облацах) Там и с датой рождения проблемы, то-ли 30, то-ли 31... Короче, мамаша 9 лет вынашивала, 2 суток выроживала гэтага шпака, шоб ён сдох пачвара! Слава Украiне i Жыве Беларусь!!!
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06.05.2021 18:49 Ответить
Или два дяди...
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06.05.2021 19:47 Ответить
а зачали его и потом высрали два гомосека Ветераны Второй мировой в Туркменистане сдают деньги на подарки, которые им "подарит" президент Бердымухамедов - Цензор.НЕТ 3803
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06.05.2021 19:48 Ответить
Я вообще не знаю, как там у тараканов с отцовством...
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06.05.2021 18:16 Ответить
Зайдить в апартаменты бомжей, там вокруг яйцы прусакоу) так и с отцовством...
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06.05.2021 18:52 Ответить
... тоже учёный.. 4 класса образования.
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06.05.2021 18:41 Ответить
Колєнька теж так скаже. Це в них спадкове
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06.05.2021 18:53 Ответить
))))
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06.05.2021 19:29 Ответить
Долго же его вынашивали аж целых 9 лет, вместо 9 месяцев - ноухау по беларуски.
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07.05.2021 09:24 Ответить
Ветераны Второй мировой в Туркменистане сдают деньги на подарки, которые им "подарит" президент Бердымухамедов - Цензор.НЕТ 9038
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06.05.2021 18:12 Ответить
пиховшек? нет?
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06.05.2021 18:17 Ответить
Почему нет ? Таки да. Ветераны Второй мировой в Туркменистане сдают деньги на подарки, которые им "подарит" президент Бердымухамедов - Цензор.НЕТ 7072
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06.05.2021 18:42 Ответить
Во рожа! окупанты хорошо свинье насыпают!
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06.05.2021 18:48 Ответить
Ветераны Второй мировой в Туркменистане сдают деньги на подарки, которые им "подарит" президент Бердымухамедов - Цензор.НЕТ 9358
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06.05.2021 18:27 Ответить
А барыга юшинсе там каким боком? Он же самый патриотичный патриот! Властелин всех ясновидцев и пророков постсовета!
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06.05.2021 18:50 Ответить
Ооо, дмитрий гОндон, ахфицер сруССкага рейха!
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06.05.2021 18:56 Ответить
Гордон нам Смєшка просував в прези. Тепер Єрмака просуває. А ось воно що...
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06.05.2021 19:00 Ответить
Оно палке или на бутылке?
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06.05.2021 19:32 Ответить
Поки що на пляшці. 9 травня пересяде на палку Ветераны Второй мировой в Туркменистане сдают деньги на подарки, которые им "подарит" президент Бердымухамедов - Цензор.НЕТ 5005
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06.05.2021 19:42 Ответить
Я хочу щоб воно було в деревяном гробу он полезнее для здоровья
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07.05.2021 20:26 Ответить
палковнік...на палкє...
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06.05.2021 21:03 Ответить
сатрапська совокхірія...
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06.05.2021 18:15 Ответить
Слова падишаха закон...не лезьте туда и они не полезут со своими порядкам к нам...пока еще турмен я на улицах не видел )))) Узбеков видел, продают вкусные пряности и толкают тележки с выпечкой...
Выпечку не пробовал...пряности приятно покупать сами подбирают под блюдо, красиво ложат в коробочки...пока мелят слюнки текут....
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06.05.2021 18:17 Ответить
бывал та ...- Теджен - Мары....- двоякое впечатление..., но Люди с кем имел отношения очень адекватны....
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06.05.2021 18:27 Ответить
Странно что до этого не додумались первыми в РФ...
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06.05.2021 18:18 Ответить
А что, так можно было? )
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06.05.2021 18:20 Ответить
Удивило на фото , что у " ветеранов " - ладони на коленях . Это наверно , чтоб все видели , что неожиданностей никаких не будет . ))
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06.05.2021 18:21 Ответить
Это красиво ) Ну как говорится, внуки выбрали - деды получили )
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06.05.2021 18:25 Ответить
Это плата что бы их на палочке не носили.
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06.05.2021 18:31 Ответить
Ай, маладес, ****.
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06.05.2021 18:42 Ответить
Логічне продовження ланцюжка: вчителю на подарунок до дня народження чи дня вчителя за навчання дітей, лікарю за вдале лікування, чинуші за своєчасну довідку...
За разом на думку приходять заяви влади про "забезпечимо до дня Перемоги", "відновимо до Дня Незалежності", "нагороди до свята" чи "нагороди з нагоди свята"...
КУРВА! Коли вже цей совок вивітриться з мізкив???
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06.05.2021 18:48 Ответить
вот ***** лох, все же так просто было
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06.05.2021 20:13 Ответить
какие ветераны???? мой день умер 11 лет назад в возрасте 86 лет. он в 17 лет был на фронте командиром танка после ускоренных курсов.
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06.05.2021 20:44 Ответить
Моему тестю 92,его не призвали после отступления немцев, бо небыло 18. Фрицев кышнули с Вознесенска летом 1943. Настоящих Ветеранов нет. Люди так долго не живут.
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06.05.2021 21:12 Ответить
"Ветерани" 2ї Світової чим рік , тим молодшають . Одного разу познайомився з двома такими . Всі в медалях і орденах , від голови до п'ят . Казали , що всю Європу на пузі проповзли . Через рік , зустрів їх на будові в Польщі .
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06.05.2021 23:00 Ответить
 
 