1 воин погиб, 1 тяжело ранен, наемники РФ 6 раз открывали огонь по позициям ВСУ, - пресс-центр ОС
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С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, один ранен.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Вблизи населенного пункта Новгородское оккупанты совершили обстрелы из минометов 82-го калибра, а у Пивденного - еще и из станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Песков российские оккупанты открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В направлении наших позиций, у населенного пункта Пищевик враг использовал крупнокалиберные пулеметы, а вблизи поселка Новотошковское - стрелковое оружие. Недалеко от поселка Новотроицкое противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное пулевое ранение. К сожалению, спасти жизнь воину не удалось.Еще один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Ему оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - тяжелое.
На обстрелы российско-оккупационных войск украинские подразделения открывали ответный огонь.
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Боже, поможи нашому пораненому захиснику.
Знову горе , бвль та сльози 😪😪😪
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.