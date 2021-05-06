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обстрел (20085) ранение (3237) Донбасс (26945) потери (3857)

1 воин погиб, 1 тяжело ранен, наемники РФ 6 раз открывали огонь по позициям ВСУ, - пресс-центр ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

1 воин погиб, 1 тяжело ранен, наемники РФ 6 раз открывали огонь по позициям ВСУ, - пресс-центр ОС

С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, один ранен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Вблизи населенного пункта Новгородское оккупанты совершили обстрелы из минометов 82-го калибра, а у Пивденного - еще и из станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Песков российские оккупанты открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении наших позиций, у населенного пункта Пищевик враг использовал крупнокалиберные пулеметы, а вблизи поселка Новотошковское - стрелковое оружие. Недалеко от поселка Новотроицкое противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один воин погиб, один госпитализирован в тяжелом состоянии из-за вражеского обстрела вблизи Новотроицкого, - ООС

В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное пулевое ранение. К сожалению, спасти жизнь воину не удалось.Еще один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Ему оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - тяжелое.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские подразделения открывали ответный огонь.

Также читайте: Потери террористов за апрель составили 69 человек: 31 - "двухсотый", 38 раненых

Автор: Володимир Янченко
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1 воин погиб, 1 тяжело ранен, наемники РФ 6 раз открывали огонь по позициям ВСУ, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 582
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06.05.2021 18:17 Ответить
Нема слів ,з цім грьобаним зеленим перемир"ям !!!))))
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06.05.2021 18:20 Ответить
1 воин погиб, 1 тяжело ранен, наемники РФ 6 раз открывали огонь по позициям ВСУ, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 6820

.
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06.05.2021 18:21 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ВБИТОМУ ВОЇНУ.
Боже, поможи нашому пораненому захиснику.
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06.05.2021 18:26 Ответить
Воно сьогодні хвастплось , що поменьшало снайперських вбивств , і це його заслуга !

Знову горе , бвль та сльози 😪😪😪
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06.05.2021 18:26 Ответить
ТАКОЕ У НЕГО АМПЛУА ВРАТЬ И ДЕЛАТЬ ВИД ЧТО ОН ПРЕЗИДЕНТ ХОТЯ ПРОСТО МАРИОНЕТКА ИЛИ ПРОСТО АРТИСТ НА РОЛИ ПРЕЗИДЕНТА КОТОРЫЙ ПРОСТО РАЗЖРПАЖАЕТ СВОЕЙ ПУСТОТОЙ
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06.05.2021 18:39 Ответить
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашому воїну-захиснику!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.
1 воїн загинув, 1 важко поранено, найманці РФ 6 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 4066
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06.05.2021 19:00 Ответить
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

1 воїн загинув, 1 важко поранено, найманці РФ 6 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 844
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06.05.2021 19:03 Ответить
 
 