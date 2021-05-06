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Мы не раз говорили о недопустимости участия итальянцев в рядах донецких террористов, - Аваков поблагодарил Италию за арест наемника

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Председатель украинской части Украино-итальянского совета по экономическому, промышленному и финансовому сотрудничеству, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков поблагодарил итальянских коллег за последовательную работу.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе МВД.

"Во время переговоров с итальянскими коллегами, мы неоднократно оговаривали недопустимости участия итальянских граждан на стороне пророссийских незаконных вооруженных формирований. Спасибо правоохранителям Италии за последовательную работу и дружескую позицию", - сказал он.

Стоит отметить, что карабинеры продолжают следственные действия в отношении организованной структуры, вербует и финансирует наемников из Италии с целью их дальнейшей террористической деятельности в рядах пророссийских сепаратистских ополчений на Донбассе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Италии задержан наемник, воевавший против Украины на Донбассе

Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее в  Италии арестовали 28-летнего выходца из города Мессины (Сицилия), который на стороне наемников РФ воевал на Донбассе.

Мы не раз говорили о недопустимости участия итальянцев в рядах донецких террористов, - Аваков поблагодарил Италию за арест наемника 01

Автор: Роман Свиридович
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Шось таки в лісі здохло ... . Італійці затримали справжнього російського терориста . Чі надовго така ретивість ? В будь якому разі дякуємо !
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06.05.2021 18:37 Ответить
немецкий государственный канал в Новостях называет российских солдат и наемников "ПРОРОССИЙСКИМИ РЕВОЛЮЦИОНЕРАМИ" и просто "РЕВОЛЮЦИОНЕРАМИ". От российской пропаганды почти ничем не отличается.

https://www.youtube.com/watch?v=4Kfluqb4xX4
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06.05.2021 18:39 Ответить
Может, немцы мазохисты и желают, чтобы "пророссийские революционеры" им "повторили"? Так пусть с нашей земли их призовут к себе! Мы всецело "за"!
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06.05.2021 19:05 Ответить
ну надо ж лизать зад кацапам за приостановку потока 2
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06.05.2021 19:06 Ответить
Недопустимо полиции устраивать побоище граждан УКРАИНЫ, насиловать в отделениях и убивать детей, грабить используя корумпированные суды и подельников в руководстве полиции, расскажи импотентные органам, Аваков
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07.05.2021 05:34 Ответить
 
 