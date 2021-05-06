Мы не раз говорили о недопустимости участия итальянцев в рядах донецких террористов, - Аваков поблагодарил Италию за арест наемника

Председатель украинской части Украино-итальянского совета по экономическому, промышленному и финансовому сотрудничеству, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков поблагодарил итальянских коллег за последовательную работу.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе МВД.

"Во время переговоров с итальянскими коллегами, мы неоднократно оговаривали недопустимости участия итальянских граждан на стороне пророссийских незаконных вооруженных формирований. Спасибо правоохранителям Италии за последовательную работу и дружескую позицию", - сказал он.

Стоит отметить, что карабинеры продолжают следственные действия в отношении организованной структуры, вербует и финансирует наемников из Италии с целью их дальнейшей террористической деятельности в рядах пророссийских сепаратистских ополчений на Донбассе.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее в Италии арестовали 28-летнего выходца из города Мессины (Сицилия), который на стороне наемников РФ воевал на Донбассе.