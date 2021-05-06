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Россиянин отсидел 11 месяцев в СИЗО за взрыв здания ФСБ в компьютерной игре Майнкрафт

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Россиянин отсидел 11 месяцев в СИЗО за взрыв здания ФСБ в компьютерной игре Майнкрафт

В городе Канск Красноярского края РФ выпустили из СИЗО 15-летнего Никиту Уварова, которого вместе с друзьями обвинили в намерении взорвать здание ФСБ в популярной компьютерной игре.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Дождь.

Об уголовном деле об изготовлении и хранении взрывчатки в Канске стало известно в середине марта, его завели на канских школьников Никиту Уварова, Дениса Михайленко и Богдана Андреева. По версии следствия, подростки "объединились в группу для последующего совместного осуществления террористической деятельности". Фигуранты хотели построить и взорвать здание ФСБ в Minecraft.

Мать Никиты, Анна Уварова рассказала, что точный статус ее сына в этом уголовном деле в настоящий момент неизвестен — ему изменили меру пресечения, но постановление суда семья сможет получить только после майских праздников.

"Конечно, огласка повлияла, я думаю, и помогла. Многие люди стали нас поддерживать, Никите много людей писали письма в СИЗО, посылки присылали, книги, и меня поддерживали. Все благодаря огласке, конечно. Надеемся также на исход дела, может, это повлияет", — сообщила Уварова.

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Она рассказала, что последние полтора месяца Никита сидел в камере один. Чаще в камере находились, помимо него, 1-2 человека. "Знаю, что мальчик, который с ним долго сидел, можно сказать, с самого начала, сидел за убийство человека, вот тоже его ровесник. Как кормили там — ему не нравилось, честно скажу, он там и не кушал. Все, что я приносила, все, что в магазине приобретала — этим питался. Знаю, что Денис маме говорил, что очень холодно спать ночью, одеялки там тоненькие", — добавила Уварова. Также она рассказала, что другому фигуранту этого дела, Денису Михайленко, меру пресечения не меняли, и он остался под стражей.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+31
скрєпи русскава міра...

Россиянин отсидел 11 месяцев в СИЗО за взрыв здания ФСБ в компьютерной игре Майнкрафт - Цензор.НЕТ 1587
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06.05.2021 19:00
+28
Легко отделася.
Могли и расстрелять за такое
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06.05.2021 18:48
+15
Тупая руская баба...
Она возмущена тем что одеялки тонкие...а не тем что ее сынулю посадили за игру..
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06.05.2021 19:10
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Легко отделася.
Могли и расстрелять за такое
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06.05.2021 18:48 Ответить
скоро кацапстан станет клоном северной кореи, вот тогда скрепцов будут стрелять без разбору ..
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06.05.2021 18:53 Ответить
Скрепно
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06.05.2021 18:48 Ответить
скрєпи русскава міра...

Россиянин отсидел 11 месяцев в СИЗО за взрыв здания ФСБ в компьютерной игре Майнкрафт - Цензор.НЕТ 1587
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06.05.2021 19:00 Ответить
Тюрма також у Майнкрафті?
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06.05.2021 18:48 Ответить
откинулся значить Росіянин відсидів 11 місяців у СІЗО за вибух будівлі ФСБ у комп'ютерній грі майнкрафт - Цензор.НЕТ 8688юзер
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06.05.2021 22:07 Ответить
вот теперь хакасский эрзянин уже готов к проведению акций возмездия.
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06.05.2021 18:49 Ответить
злонамеренное направление мыслей.
почему этот супчик не хотел взорвать ЦРУ

"патриот" рэфки из пацана выйдет зачетный Россиянин отсидел 11 месяцев в СИЗО за взрыв здания ФСБ в компьютерной игре Майнкрафт - Цензор.НЕТ 6259
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06.05.2021 18:50 Ответить
куда им валить ? эту чуму нельзя из этого гулага выпускать ! и так из за этих орков куча всего прокажённого !
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06.05.2021 18:56 Ответить
Что, Никита, проникся любовью к своей стране?
Голосуй за путена и в ней будут жить и твои дети тоже!
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06.05.2021 18:54 Ответить
А вот руским фсб - шникам и строить ничего не нужно было . Они взрывали реальные дома в реальном времени .. ((
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06.05.2021 18:55 Ответить
холопов кацапских можно взрывать и в реале ! а вот их господ нельзя и в вирте !
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06.05.2021 18:58 Ответить
лука нервно курит в сторонке...
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06.05.2021 18:56 Ответить
Россиянин отсидел 11 месяцев в СИЗО за взрыв здания ФСБ в компьютерной игре Майнкрафт - Цензор.НЕТ 9776 Россиянин отсидел 11 месяцев в СИЗО за взрыв здания ФСБ в компьютерной игре Майнкрафт - Цензор.НЕТ 5238
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06.05.2021 19:01 Ответить
Тупая руская баба...
Она возмущена тем что одеялки тонкие...а не тем что ее сынулю посадили за игру..
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06.05.2021 19:10 Ответить
Я себе представляю, что бы было если бы в "здании" пострадали "сотрудники" фсб. Пожизненное бы далиРоссиянин отсидел 11 месяцев в СИЗО за взрыв здания ФСБ в компьютерной игре Майнкрафт - Цензор.НЕТ 2469
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06.05.2021 19:20 Ответить
А если бі он направил в мордор армаду заразніх инопланетян?
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06.05.2021 19:29 Ответить
Блин это сколько мне тогда светит за Блицкриг?! Россиянин отсидел 11 месяцев в СИЗО за взрыв здания ФСБ в компьютерной игре Майнкрафт - Цензор.НЕТ 8848
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06.05.2021 19:24 Ответить
Нюрнберг и намыленная петля в руках американского сержанта за развязывание Второй мировой. Россиянин отсидел 11 месяцев в СИЗО за взрыв здания ФСБ в компьютерной игре Майнкрафт - Цензор.НЕТ 1879

Шютка ! Россиянин отсидел 11 месяцев в СИЗО за взрыв здания ФСБ в компьютерной игре Майнкрафт - Цензор.НЕТ 9855
в стиле игры
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06.05.2021 19:56 Ответить
Будет мгновенный разрыв ватных пуканов) Салют будет виден, даже с МКС Росіянин відсидів 11 місяців у СІЗО за вибух будівлі ФСБ у комп'ютерній грі майнкрафт - Цензор.НЕТ 6235
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06.05.2021 21:04 Ответить
За "хотелки" в России уже год тюрьмы дают.. Кто еще хочет в Россию?
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06.05.2021 19:30 Ответить
Совсем немного до мыслепреступления осталось. Надеюсь, у кацапского фюрера, помимо "Майн кампф", на столе лежит и "1984".
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06.05.2021 19:34 Ответить
А есть такая цяцька повесить пуйло?
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06.05.2021 19:35 Ответить
Капец... у раходэбилов полностью кукуха поехала...
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06.05.2021 19:59 Ответить
Дуже легко бути вільним в Україні. В Московії люди, які йдуть проти режиму, потребують підтримки всього Світу.
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06.05.2021 21:53 Ответить
А спитайте в них - чому їхні співгромадяни довели до такого на росії?
В нас навіть Єрмак боїться витворяти відверто проросійські штучки, бо народ може і на Майдан вийти, а на росії влада нічого не боїться, бо Громадян з великої літери там років так із 300 нема!
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06.05.2021 22:57 Ответить
я дуже добре пам"ятаю, як під час московського путчу 30 років тому, наші львівські "патріоти" притихли, а багато хто пішов партквитки з заначок витягувати. Тоді все вирішила Москва. а не вишли би там, то далі був би ссср.
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09.05.2021 21:06 Ответить
Повна маячня, навіть обговорювати нічого.
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10.05.2021 03:16 Ответить
убивать русских в компьютерных играх - значит тренироваться освобождать оккупированные территории
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07.05.2021 00:02 Ответить
Теперь он максимум в зарницу будет играть. А перед этим отправит письменный запрос на разрешение товарищу майору.
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07.05.2021 00:05 Ответить
Чему удивляться? Репррессионная машина времен СССР. У меня тесть получил срок в 15 лет за то,что пел "Не картопли не свині , один Сталін на стіні! "
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07.05.2021 00:07 Ответить
Это ж ещё кто-то настукал на него в сети.Рашка-страна стукачей и дебилов.
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07.05.2021 00:57 Ответить
 
 