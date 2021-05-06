Возникла экстраординарная ситуация, при которой однозначного юридического выхода нет, - ЦИК о выборах на 87 округе

Ситуацию с определением победителя на выборах в 87 округе в ЦИК назвали экстраординарной, при которой нет однозначного юридического выхода. В комиссии добавили, что ведут поиск оптимальных действий и решений для установления достоверных результатов голосования.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

В ЦИК прокомментировали решение Веховного Суда, которым его действия признаны неправомерными и ликвидировано решение комиссии про утверждение результатов выборов.

В сообщении отмечается: "В мотивировочной части постановления Большой Палаты Верховного Суда изложен ряд выводов о возможных дальнейших действиях Центральной избирательной комиссии по установлению результатов выборов или принятия иного решения для обеспечения права на свободное волеизъявление граждан Украины".

"На сегодня возникла экстраординарная ситуация, при которой однозначного юридического выхода нет, поэтому Центральная избирательная комиссия осуществляет поиск оптимальных действий и решений, которые могут быть ей приняты с целью установления достоверных результатов выборов в пределах его полномочий, определенных Законом Украины "О Центральной избирательной комиссии" и законом Украины "О выборах народных депутатов Украины", с учетом судебных решений и пункта 20 части первой статьи 92 Конституции Украины", - резюмируется в сообщении.

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