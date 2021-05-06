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Возникла экстраординарная ситуация, при которой однозначного юридического выхода нет, - ЦИК о выборах на 87 округе

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Возникла экстраординарная ситуация, при которой однозначного юридического выхода нет, - ЦИК о выборах на 87 округе

Ситуацию с определением победителя на выборах в 87 округе в ЦИК назвали экстраординарной, при которой нет однозначного юридического выхода. В комиссии добавили, что ведут поиск оптимальных действий и решений для установления достоверных результатов голосования.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

В ЦИК прокомментировали решение Веховного Суда, которым его действия признаны неправомерными и ликвидировано решение комиссии про утверждение результатов выборов. 

В сообщении отмечается: "В мотивировочной части постановления Большой Палаты Верховного Суда изложен ряд выводов о возможных дальнейших действиях Центральной избирательной комиссии по установлению результатов выборов или принятия иного решения для обеспечения права на свободное волеизъявление граждан Украины".

"На сегодня возникла экстраординарная ситуация, при которой однозначного юридического выхода нет, поэтому Центральная избирательная комиссия осуществляет поиск оптимальных действий и решений, которые могут быть ей приняты с целью установления достоверных результатов выборов в пределах его полномочий, определенных Законом Украины "О Центральной избирательной комиссии" и законом Украины "О выборах народных депутатов Украины", с учетом судебных решений и пункта 20 части первой статьи 92 Конституции Украины", - резюмируется в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК отказалась регистрировать Вирастюка нардепом: Нет правовых оснований

Автор: Роман Свиридович
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Куди зелень запхнула своє рило, там і жопа.
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06.05.2021 18:53 Ответить
яка там жопа?!!! все набагато гірше: в те, що вілизло з цих жоп, кинули велику пачку дріжджів!!!
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06.05.2021 19:24 Ответить
Ліва кишеня бажає бути незалежною від правої, чи навпаки і догоридригом?... Прямо колізійна колізія😁
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06.05.2021 18:56 Ответить
Значит - Кошулинский ! КалоЗеленые , вы вне закона !
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06.05.2021 18:59 Ответить
Так че? Най найвеличніший юрИст, керуючись "доцільністю" (як то було влітку 2019 при роспуску ВРУ) призначить або перевибори, або переможця. ВСЕ! Конституційний суд затвердить і всі в шоколаді білі та пухнасті
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06.05.2021 19:11 Ответить
У вас остался звонок другу. Телефон бени вы знаете.
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06.05.2021 20:07 Ответить
А ніхто і не всподівався, що у Верховному Суді працюють генії!
Візміть у консультанти ЗЕ - він Вам скоро санкції РНБО призначить.
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06.05.2021 23:01 Ответить
 
 