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Молдова (1682) похищение (1659) Чаус (338)

Похитители Чауса прокололись на том, что выслеживали его на арендованных машинах с GPS-маячками, - СМИ. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

С 15 марта по 3 апреля бывшего судью Николая Чауса выслеживала в Молдове группа из более чем 10 лиц. Часть из них перемещались на арендованных машинах с GPS-маячками.

Речь об этом идет в расследовании RISE Moldova и Слiдство.инфо, сообщает Цензор.НЕТ.

Похищением, по их данным, занималась группа украинских граждан, прибывших в Республику Молдова по-разному: кто-то на рейсовых автобусах, а кто-то перешел границу пешком. При этом как минимум пятеро из них предъявили на таможне паспорта с вымышленными фамилиями и датами рождения.

Похитители Чауса прокололись на том, что выслеживали его на арендованных машинах с GPS-маячками, - СМИ 01

Паспорта с вымышленными именами, которые похитители Чауса предъявили на таможне Молдовы

Один из них, Юрий Коваленко, 17 марта арендовал в кишиневском прокате автомобилей красный Hyundai Accent, оснащенный системой GPS, что позволило с точностью до минут отследить его маршруты передвижения.

Похитители Чауса прокололись на том, что выслеживали его на арендованных машинах с GPS-маячками, - СМИ 02

Документы на имя Юрия Коваленко

Читайте на Цензор.НЕТ: К похищению судьи Чауса причастны украинцы, их личности установлены, - глава ВСК парламента Молдовы Настасе

Последующие три дня он будет ездил на этом авто по Кишиневу по почти идентичному маршруту – к гостинице напарника и к дому, где проживал Чаус.

Похитители Чауса прокололись на том, что выслеживали его на арендованных машинах с GPS-маячками, - СМИ 03

Дом в Кишиневе, в котором жил судья Чаус

25 марта Коваленко отправился в ту же компанию аренды авто и взял на два дня Volkswagen Jetta и тоже с GPS.

30 марта этот Volkswagen арендовал украинец Алексей Нечаев. Он также приезжал к дому Чауса, и 31 марта парковался рядом с тремя машинами возле парка Сергея Лазо – Ford Transit, Mercedes Benz и Renault Scenic, две из которых были использованы для похищения судьи.

Также на Цензор.НЕТ: Чауса по указанию ОПУ в ближайшие дни с помпой задержат на границе, делая вид, что никакого вывоза в Украину не было, - Арьев

Группа украинцев покинула Молдову через несколько часов после похищения Чауса, отмечают расследователи. 10 мужчин в темной одежде, большинство из них в черных кепках, с рюкзаками или дорожными сумками, один за другим отбыли с территории Молдовы в Украину.

Похитители Чауса прокололись на том, что выслеживали его на арендованных машинах с GPS-маячками, - СМИ 04

Предполагаемые похитители Чауса покидают территорию Молдовы

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. Сразу после этого судья ушел в отпуск, где находился с 10 августа по 1 сентября 2016 года. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года он был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы, где находится до сих пор. В июле 2017 года в Высший совет правосудия поступила жалоба Нели Ластовки на систематическое отсутствие Чауса на работе, после чего 2 августа в отношении судьи было открыто дисциплинарное дело.

4 октября 2017 года Третья Дисциплинарная палата Совета правосудия отстранила Николая Чауса от осуществления правосудия и рекомендовала его уволить. 6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище. В настоящее время в Кишиневе рассматривается дело об экстрадиции судьи в Украину.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Подробнее о ситуации с судьей Чаусом читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова: "Похищение судьи Чауса сотрудниками ГУР МО: скандал в Молдове ради дискредитации Бурбы и Вагнергейта".

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+56
Не прокололись, а о б о с р а л и с ь.
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06.05.2021 18:55
+46
Та да, так обосраться и так опустить в мире Украину -- нужно еще суметь. Специалисты, твою зеленую дивизию....
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06.05.2021 19:03
+36
Деревянная Бкратина -- оно и есть буратина

Похитители прокололись на том, что выслеживали судью Чауса на арендованных машинах с GPS-маячками, - СМИ - Цензор.НЕТ 2011
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06.05.2021 19:01
Комментировать
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Страница 2 из 2
Це все ОБС (одна баба сказала) - немає ні Чауса, ні доказів. Одне очевидно - молдавани з цим Чаусом сильно обіс.ались і "переводять стрілки". Думаю, що молдаванам не сподобається, коли Чаус почне давати показання.
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07.05.2021 08:25 Ответить
У молдован, якраз, нема ніяких проблем... Чаус, незаконно пересікши кордон, вчинив лише адмінпорушення... Можливо, його за це оштрафували. Поки вирішувалось питання отримання політичного притулку, чи екстрадиції, йому, у відповідності з міжнародним законодавством, було надано тимчасовий притулок. І все... А от у нашої жОПи - великі проблеми...
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07.05.2021 08:37 Ответить
Які, проблеми, дозвольте спитати? Суддю Чауса впіймали на хабарі, він утік за кордон, молдавани дали йому прихисток, його оголосили в розшук, вимагали в Молдови видати. Молдавани не видавали,"жували соплі" (пардон - вирішували питання екстрадиції), поки Чаус невідомо куди зник. Де Чаус? Де докази, що його взагалі викрадали (фотки арендованих машин,ксерокопії липових паспортів, "Чаусова" морда з намальованим фінгалом і перев"язаною лапою, "вологі" фантазії молдавських правоохоронців ...? Перефразовуючи відомого персонажа - "наверное у вашей сигуранце целая канцелярия такие бумажки штампует..."Якщо завтра Чаус "випливе" і скличе прес-конференцію і заявить, що просто ... загуляв з курвами десь у Бєльцях (бабла - то "наколядував" достатньо...). І хто тоді обіср.вся? Куди тоді "великі юристи" і "фахівці" із щелепно-лицевої травми запхаєте свої карні справи, підозри і реєстри? Немає Чауса - немає проблеми. З"явится Чаус, відкриє ..альник -тоді послухаємо і поговоримо. Але щось так думається, що Чаус з"явиться ... не скоро.
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07.05.2021 17:28 Ответить
"Яремо", заспокойся... Ти й так "Намолов сім мішків гречаної вовни, і всі - неповні...". У тебе є докази, що була "морда з намальованим фінгалом", що він "з курвами у Бєльцях загуляв...", і так далі? "Жували соплі" молдовани, чи не жували - це не твоя справа... Ти можеш їм "кинуть пред"яву"? За що? Покажи мені законодавчий акт, згідно з яким молдовани повинні були вчинить по-іншому, а вони, не виконавши його вимог, порушили закон!...
Вибач, але дозволь людині, що вивчала міжнародне право, трошки розбирається у судовій медицині і у вигляді тілесних ушкоджень, мать свою думку з цього приводу... Навіть вища освіта по спеціальності філологія чи астрономія не допоможе у випадку оцінки питань правознавства...
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07.05.2021 17:48 Ответить
Не так давно весь мир ржал по поводу тупости любителей солсберийского шпиля Петрова и Баширова. Но от тупости наших шпионов уже просто плакать хочется из-за уровня деградации отечественных спецслужб.
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06.05.2021 19:48 Ответить
Школа КГБ.
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06.05.2021 20:08 Ответить
Вероятно заныкал заначку ... спецоперация по шаблону как у Х#йла.
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06.05.2021 20:20 Ответить
Напомню, что киднеппинг (похищение людей), одно из самых тяжких преступлений в мировой практике.

Так что ЗЕ очень интересные вещи светят, помимо госизмены и коррупции.
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06.05.2021 20:27 Ответить
Ще тупіші чим Пєтров і Баширов..
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06.05.2021 20:40 Ответить
Де Баканов таких чортів набрав? Викрадачі прокололися на тому, що вистежували суддю Чауса на орендованих машинах з GPS-маячками, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6678
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06.05.2021 20:50 Ответить
По телефонному дзвінку.
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06.05.2021 20:59 Ответить
А звінок від кого? Невже від піаніста? Викрадачі прокололися на тому, що вистежували суддю Чауса на орендованих машинах з GPS-маячками, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2028
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06.05.2021 22:25 Ответить
03, в психушку позвонил....
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07.05.2021 00:25 Ответить
А какой смысл похищать этого Чауса, когда уже рассматривался вопрос о его экстрадиции, пять лет ждали могли б с полгода подождать? Чего это так "пригорело"? Зачем ещё один "вагнергейт"? Не всё так однозначно с этим похищением.
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06.05.2021 20:58 Ответить
Нам треба перевірити усі наші бази. І якщо якесь рило вспливе негайно відкривати на нього справу, поки це не зробили за нас. А якщо це не наші клоуни то треба все валити на кацапів, мета яких зіпсувати репутацію України та зменьшити підтримку заходу.
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06.05.2021 21:00 Ответить
Черговий ЛЯП ЗЕ-команди . Підставили дружню Україні Санду і саму Україну.
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06.05.2021 21:01 Ответить
Викрадачі прокололися на тому, що вистежували суддю Чауса на орендованих машинах з GPS-маячками, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3979
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06.05.2021 21:09 Ответить
И кот же тогда опубликовал фото Чауса? Что-то не сходится.
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06.05.2021 21:14 Ответить
Перегляд чаусового шпіля на арендованих тачках з GPS маячками привыв выдчизняних петрова і баширова до повного провалу. Коли вони тягнули чауса до автівки, "шпіль" чауса встиг написати на асфальті слово "памагіте"))) Наглядний приклад того коли на службі лишились тупі свині.
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06.05.2021 21:35 Ответить
И фамилие этих идийотов - Петренко и Боширенко
Почему в разведки стран бывшего СССР набирают одинаковых кретинов?
Может, при четырежды немобилизованном гавнокомандующем это - норма?
Эх, правильно пел Семен Слепаков: "Мы не разведчики, мы ********..."
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06.05.2021 21:48 Ответить
Где-то на даче в Подмосковье угарают от смеха Мышкин с Чепигой 😁😁😁
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06.05.2021 21:50 Ответить
З такими профі і ворогів не треба..
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06.05.2021 21:56 Ответить
Им бы ловить мужичков что продают флаги с совковой символикой
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06.05.2021 22:15 Ответить
Вот на такие фокусы и тратятся государственные деньги. Государство-это "хотелки Зеленского". Вот что хочу, то и делаю- царь я, или не царь, в конце концов!
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06.05.2021 22:39 Ответить
Главное задачу выполнили.В наше время современных технологий не спалиться фактически не возможно.
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06.05.2021 22:48 Ответить
Мамкины "массадовцы"...
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07.05.2021 02:05 Ответить
Использовать "жигуль" без GPS маячка - это ниже достоинства Джеймсов Бондов.
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07.05.2021 02:36 Ответить
українські спец. служби настільки бідні, що не можуть дозволити собі купити машину і приходиться брати в оренду!
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07.05.2021 04:26 Ответить
Спецоперацію було схвалено ОПою "найвеличнішого геополітика **********". Викрадачі Чауса прокололися на тому, що вистежували його на орендованих машинах з GPS-маячками, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1117

Викрадачі Чауса прокололися на тому, що вистежували його на орендованих машинах з GPS-маячками, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2315
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07.05.2021 07:05 Ответить
Если это действительно люди из ГУР, то у нас появились свои Петров и Баширов. И вот что интересно: чтобы попасть в Молдову по короткому пути, из Одессы, надо ехать через Приднестровье, где стоит российская армия. Рисковали парни. Либо с Приднестровьем есть какой-то секретный договор о пропуске агентуры на молдавскую территорию.
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07.05.2021 07:11 Ответить
в Україні немає українських спец. служб - всі на короткому гачку у кацапів, тому всі претензії до сраних москалів!
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07.05.2021 08:07 Ответить
Або не створювати собі геморой, і заїхати (як і було) через перехід в Могилів-Подільському, Вінницької області.
Не створюйте додаткового «білого шуму».
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07.05.2021 10:55 Ответить
ось це і цікаво через який саме перехід вони виїхали!
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07.05.2021 14:56 Ответить
Зебуїнські виродки пішли по стопам своїх братів по неразуму із кацапстана і здійснили злочин на території іншої держави, підставивши Україну на міжнародному рівні.
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07.05.2021 07:52 Ответить
Неь пойму, ну зачем этим зебанутым идиотам надо было выкрадать Чауса, если через месяц его и так отдали-бы.
ЗЕбанутое быдло, ну как вам живется под властью зьобнутого шута?
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07.05.2021 08:27 Ответить
Люди делали свою работу. Кто им дал приказ?
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07.05.2021 08:28 Ответить
"Если Кирпич - вор, он должен сидеть в тюрьме.
И людей не беспокоит, каким способом я его туда упрячу!"

І кожна падлюка в мантії, яка за хабарі ламає долі людей, повинна бути впевнена на 100 відсотків що його знайдуть і приведуть до вироку в любій країні світу.
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07.05.2021 10:21 Ответить
Видать ,учились по одним и тоже учебникам с (Любителями шпилей🛕)
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07.05.2021 10:29 Ответить
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