Блинкен пообещал, что США ни с кем не будут договариваться относительно Украины без Украины, - Кулеба
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен пообещал, что США ни с кем не будут договариваться относительно Украины без Украины.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.
"Блинкен сказал очень важную вещь, что Украина никогда не должна сомневаться в США, и что никогда Соединенные Штаты не будут договариваться ни с кем относительно Украины без Украины", - сказал Кулеба.
Министр подчеркнул, что данное обещание очень четко прозвучало от государственного секретаря.
По словам Кулебы, в свою очередь он сказал Блинкену, что российская агрессия против Украины потерпит крах и прекратится только после того, когда Москва четко осознает, что коллективный Запад воспринимает Украину как неотъемлемую часть себя.
"Не как баланс, не как что-то посредине между Западом и Россией, не как часть, которая оторвалась от "русского мира", или есть такие популярные концепции, как "мост между Россией и Западом", или, как говорят некоторые, как "буфер между Россией и Западом". Только четкий сигнал в сторону Москвы о том, что Украина является частью Запада, неотъемлемой частью демократического мира - это и будет начало конца российской агрессии против Украины", - подчеркнул Кулеба.
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уверен, амеры после своего рыжего хорошо понимают нас и просто ждут
точнее, непросто
не тока я етого не понимаю - нихто не в курсе, шо с украинцами случилось?
Олександр Бригинець
@bryhynets
·8 год
У Зеленського звичайно ж була істерика від того, що Блінкен зустрівся з Порошенком, що не передбачалося попереднім планом, та ще й до зустрічі з самим Зеленським, але як допомогти Україні не послухавши Порошенка?
куплет из интернационала
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Держава - гнёт, закон лишь маска,
Налоги душат невтерпёж.
Никто богатым не указка,
И прав у бедных не найдёшь.
Довольно государства, право,
Услышьте Равенства завет:
Отныне есть у нас лишь право,
Законов же у равных нет!
Herman Aksom
@eternalrailway
·7 год
"Я ваш вирок!" - Зеленський.
"Главное убрать Петю!" - Коломойський.
"После віборов будем садіть Парашенка!" - Дубінський.
Коломойського і Дубінського США визнали ворогами країни.
До Зеленського-Ермака відношення як до Януковича.
А з Порошенком першим зустрічається держсекретар.