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Блинкен пообещал, что США ни с кем не будут договариваться относительно Украины без Украины, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Блинкен пообещал, что США ни с кем не будут договариваться относительно Украины без Украины, - Кулеба

Государственный секретарь США Энтони Блинкен пообещал, что США ни с кем не будут договариваться относительно Украины без Украины.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Блинкен сказал очень важную вещь, что Украина никогда не должна сомневаться в США, и что никогда Соединенные Штаты не будут договариваться ни с кем относительно Украины без Украины", - сказал Кулеба.

Министр подчеркнул, что данное обещание очень четко прозвучало от государственного секретаря.

По словам Кулебы, в свою очередь он сказал Блинкену, что российская агрессия против Украины потерпит крах и прекратится только после того, когда Москва четко осознает, что коллективный Запад воспринимает Украину как неотъемлемую часть себя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США преданны работе с Украиной, пока вы укрепляете демократию и боретесь с коррупцией, - Блинкен на встрече с Кулебой

"Не как баланс, не как что-то посредине между Западом и Россией, не как часть, которая оторвалась от "русского мира", или есть такие популярные концепции, как "мост между Россией и Западом", или, как говорят некоторые, как "буфер между Россией и Западом". Только четкий сигнал в сторону Москвы о том, что Украина является частью Запада, неотъемлемой частью демократического мира - это и будет начало конца российской агрессии против Украины", - подчеркнул Кулеба.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+3
Гидрант сегодня нажрется с перепугу...
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06.05.2021 19:02
+2
Кремлевская крыса Ермак уже доложила в ботоксный бункер?
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06.05.2021 19:04
+2



Олександр Бригинець

@bryhynets

·8 год

У Зеленського звичайно ж була істерика від того, що Блінкен зустрівся з Порошенком, що не передбачалося попереднім планом, та ще й до зустрічі з самим Зеленським, але як допомогти Україні не послухавши Порошенка?
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06.05.2021 19:12
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Гидрант сегодня нажрется с перепугу...
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06.05.2021 19:02 Ответить
вот только нашим кацапо-сепорским властям ничего доверять нельзя ..
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06.05.2021 19:02 Ответить
Отак@EFpxLTdBNLC4ht3 2 ч

уверен, амеры после своего рыжего хорошо понимают нас и просто ждут
точнее, непросто
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06.05.2021 19:02 Ответить
tak
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06.05.2021 19:02 Ответить
Кремлевская крыса Ермак уже доложила в ботоксный бункер?
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06.05.2021 19:04 Ответить
клован прикацапленый, 4 раза отказавшийся защищать родину, в то время когда ето было особенно нужно - сегодня президент страны и головной камандир - не смешно ли?
не тока я етого не понимаю - нихто не в курсе, шо с украинцами случилось?
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06.05.2021 19:08 Ответить



Олександр Бригинець

@bryhynets

·8 год

У Зеленського звичайно ж була істерика від того, що Блінкен зустрівся з Порошенком, що не передбачалося попереднім планом, та ще й до зустрічі з самим Зеленським, але як допомогти Україні не послухавши Порошенка?
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06.05.2021 19:12 Ответить
Подивимось на підсумки . Вони не забаряться .
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06.05.2021 19:22 Ответить
Зеленський був дуже знервований. Аж язик заплітався.
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06.05.2021 19:24 Ответить
Скоро подивимось незалежні відео .
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06.05.2021 19:30 Ответить
У Порошенка язик був завжди поставлений , бо окрім свого бізнесу нізащо не переживав . )
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06.05.2021 19:33 Ответить
Переживав. Але як в дипломату найвищого рангу, по досвіду і просто по розуму в нього значно більше переваг порівняно з зеленським.
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06.05.2021 19:36 Ответить
Так , переживав . Що за останній рік просів в рейтингу міліардерів до рівня 1, 2 лярда ... . А попереднього року , був у трійці найбагатших в Україні . )) .
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06.05.2021 19:47 Ответить
статки виросли завдяки капіталізації підприємств. В т.ч. завдяки "сліпому трасту" Ротшильдів, який умовив відкрити офшори; - нехай не для транзакцій, але для "най буде".
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06.05.2021 21:21 Ответить
це тільки дебіли вважають, що той мільярд - це під подушкою (чи в банках). А насправді - це оцінка того, за скільки можна продати всі його підприємства.
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06.05.2021 21:23 Ответить
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куплет из интернационала
-----------------------
Держава - гнёт, закон лишь маска,
Налоги душат невтерпёж.
Никто богатым не указка,
И прав у бедных не найдёшь.
Довольно государства, право,
Услышьте Равенства завет:
Отныне есть у нас лишь право,
Законов же у равных нет!
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06.05.2021 19:24 Ответить
в качестве напоминалова с какими зверями имеем дело...
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06.05.2021 19:36 Ответить



Herman Aksom

@eternalrailway

·7 год

"Я ваш вирок!" - Зеленський.
"Главное убрать Петю!" - Коломойський.
"После віборов будем садіть Парашенка!" - Дубінський.
Коломойського і Дубінського США визнали ворогами країни.
До Зеленського-Ермака відношення як до Януковича.
А з Порошенком першим зустрічається держсекретар.
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06.05.2021 19:26 Ответить
 
 