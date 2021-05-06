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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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Центр противодействия коррупции (217) Каленюк (14) Блинкен (745)

Блинкен сказал, что уровень поддержки Украины от США зависит от реформ и борьбы с коррупцией, - юрист ЦПК Каленюк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Блинкен сказал, что уровень поддержки Украины от США зависит от реформ и борьбы с коррупцией, - юрист ЦПК Каленюк

Госсекретарь США Энтони Блинкен заверил представителей общественного сектора, что уровень и качество поддержки Украины от США зависит от уровня проведения реформ в области хорошего управления и антикоррупции.

Об этом пишет в Фейсбуке юрист, исполнительный директор и член правления Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Основной месседж Блинкена: уровень и качество поддержки Украины от США напрямую зависит от уровня проведения реформ в области хорошего управления и антикоррупции. И маркером уровня проведения реформ - является МВФ", - сообщила она.

Каленюк добавила, что госсекретарь не скрывает шока от разрушения корпоративного управления в "Нафтогазе".

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский заверил Блинкена в активном внедрении реформ в Украине: Не понимаю, что такое откат назад, обычно я иду только вперед

"Для него важны сильные антикоррупционные институты, в частности, прекращение атак на антикоррупционное бюро по стороны власти. Определяющей будет судебная реформа, успешность которой зависит от уровня привлечения независимых международных экспертов к очищению органов судейского самоуправления", - пояснила Каленюк.

По ее словам, Блинкен спросил, чем США могут помочь Украине еще кроме высказывания беспокойства откатом реформ в области антикоррупции и хорошего управления.

Также на Цензор.НЕТ: Россия и олигархи выступают против реформирования Украины. Важно продолжать борьбу с коррупцией, - Блинкен

"У США и у госсекретаря есть четкое понимание, что коррупция - это угроза нацбезопасности Украины, приравненная к военной угрозе со стороны России. И что Кремль использует коррупцию в Украине для гибридной войны против нас и вообще против идеи демократии", - резюмировала она.

Блинкен сказал, что уровень поддержки Украины от США зависит от реформ и борьбы с коррупцией, - юрист ЦПК Каленюк 01
Блинкен сказал, что уровень поддержки Украины от США зависит от реформ и борьбы с коррупцией, - юрист ЦПК Каленюк 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+9
Блинкен сказал, что уровень поддержки Украины от США зависит от реформ и борьбы с коррупцией, - юрист ЦПК Каленюк - Цензор.НЕТ 1950 Блинкен сказал, что уровень поддержки Украины от США зависит от реформ и борьбы с коррупцией, - юрист ЦПК Каленюк - Цензор.НЕТ 9998 Блинкен сказал, что уровень поддержки Украины от США зависит от реформ и борьбы с коррупцией, - юрист ЦПК Каленюк - Цензор.НЕТ 8749
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06.05.2021 19:23
+8
Блинкен сказал, что уровень поддержки Украины от США зависит от реформ и борьбы с коррупцией, - юрист ЦПК Каленюк - Цензор.НЕТ 38
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06.05.2021 19:20
+6
вова уже столько преуспел в направлении разрушенияя реформ, что ему легче упасть на колени к уХйлу пообещать не идти в НАТО и получить от него обещалку про мир дружбу жвачку...
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06.05.2021 19:24
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Блинкен сказал, что уровень поддержки Украины от США зависит от реформ и борьбы с коррупцией, - юрист ЦПК Каленюк - Цензор.НЕТ 38
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06.05.2021 19:20 Ответить
Тоді значить, не буде ніякого співробітництва. От якби він сказав, що якщо хєром на роялі "Во палє бірьозка стаяла" хтось збацає, і буде Україні підтримка, от тоді шанс би був величезний...
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06.05.2021 19:21 Ответить
а шо такое? г-ну Блинкену не похвастался найвеличайший, шо он коррупцию еще в прошлом году придушил... насовсем?...
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06.05.2021 19:21 Ответить
он раскрутил игру с олигархами совсем в другом направлении от реформ , разгоняет ОПЗЖ, делает с Ахметкой новую ПР и шурует с ними на второй срок ПРЕЗЕдентить (а луч ше бы на первый тюрьму)
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06.05.2021 19:27 Ответить
Может надушил парфюмом?
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06.05.2021 20:13 Ответить
надушил... и она ему понравилась )))) пришлось возглавить )))
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06.05.2021 20:21 Ответить
Т.е., это вполне реальный пидсрачник Нелоху и Дермакам со Шмыгалями.
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06.05.2021 19:22 Ответить
А номер хером по роялю что не проканал??😃
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06.05.2021 19:22 Ответить
Блинкен сказал, что уровень поддержки Украины от США зависит от реформ и борьбы с коррупцией, - юрист ЦПК Каленюк - Цензор.НЕТ 1950 Блинкен сказал, что уровень поддержки Украины от США зависит от реформ и борьбы с коррупцией, - юрист ЦПК Каленюк - Цензор.НЕТ 9998 Блинкен сказал, что уровень поддержки Украины от США зависит от реформ и борьбы с коррупцией, - юрист ЦПК Каленюк - Цензор.НЕТ 8749
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06.05.2021 19:23 Ответить
Блинкен сказал, что уровень поддержки Украины от США зависит от реформ и борьбы с коррупцией, - юрист ЦПК Каленюк - Цензор.НЕТ 3614 Интересно, от кого Нелох арахамию подцепил? И почему он ее не лечит?
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06.05.2021 19:26 Ответить
від ківи. Блинкен сказал, что уровень поддержки Украины от США зависит от реформ и борьбы с коррупцией, - юрист ЦПК Каленюк - Цензор.НЕТ 6516
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06.05.2021 19:31 Ответить
Блинкен сказал, что уровень поддержки Украины от США зависит от реформ и борьбы с коррупцией, - юрист ЦПК Каленюк - Цензор.НЕТ 2817
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06.05.2021 19:32 Ответить
Кива не мог. Он давно уже на самообслуживании.
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06.05.2021 20:13 Ответить
Доктора шаромеса кивы.
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06.05.2021 20:15 Ответить
...две версии - либо это генетическое, либо где-то в криворожском трамвае какой-то хам чихнул Блинкен сказал, что уровень поддержки Украины от США зависит от реформ и борьбы с коррупцией, - юрист ЦПК Каленюк - Цензор.НЕТ 5966 А таблетки от квартального триппера придуманы уже давно Блинкен сказал, что уровень поддержки Украины от США зависит от реформ и борьбы с коррупцией, - юрист ЦПК Каленюк - Цензор.НЕТ 8005
Блинкен сказал, что уровень поддержки Украины от США зависит от реформ и борьбы с коррупцией, - юрист ЦПК Каленюк - Цензор.НЕТ 3543
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06.05.2021 19:38 Ответить
вова уже столько преуспел в направлении разрушенияя реформ, что ему легче упасть на колени к уХйлу пообещать не идти в НАТО и получить от него обещалку про мир дружбу жвачку...
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06.05.2021 19:24 Ответить
Не подсказывайте,а то у него ума хватит...
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06.05.2021 19:27 Ответить
он уже к этому идет! два года! он ухала троллил, прося у Байдена дать список с чем идти в НАТО, все развалил что наработано было , теперь просится к уХйлу на договорняк...
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06.05.2021 19:31 Ответить
А на якому рівні підтримка України Америкою знаходиться зараз?
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06.05.2021 19:28 Ответить
Where in the States are you from?
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06.05.2021 19:32 Ответить
Расскажи подробнее, как Штаты воюют со страной-помойкой руками Украинцев. А то мне ********* с шапиро послушать некогда.
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06.05.2021 19:48 Ответить
https://www.facebook.com/igor.aizenberg.1

З 2014 року Сполучені Штати надали Україні загальну допомогу на суму понад $4,6 мільярда, включаючи допомогу в галузі безпеки та інших галузях. Крім того, ми надали три державні гарантії позик на $1 мільярд.

- США надали допомогу, пов'язану з COVID, на суму понад $49 мільйонів, включаючи фінансування на охорону здоров'я та гуманітарні потреби.

- З 2014 року Сполучені Штати внесли понад $306 мільйонів у гуманітарні організації на підтримку допомоги переміщеним особам, або тим, які іншим чином постраждалим від агресивних дій Росії на сході України та в Криму».
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07.05.2021 05:20 Ответить
барьба с карупцієй йде під прискіпливим керівництвом бандіта ахмєтова і афєріста каломойського. квартальне дурко по клічькє зєля-на підтанцьовках в різних позах. поддєржки не буде.
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06.05.2021 19:32 Ответить
Значит уровень будет не большой.
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06.05.2021 19:34 Ответить
юрист, исполнительный директор и член правления Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк --- кто это? Это там где Шабунин за главного? Новость ни о чём!
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06.05.2021 19:34 Ответить
Неужели кто-то еще не видит, что зеленая шобла специально все делает назло США, чтоб те отстали от Украины и не мешали обниматься с )(уйлом.
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06.05.2021 19:37 Ответить
То есть поддержка будет нулевой...
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06.05.2021 19:43 Ответить
https://www.facebook.com/igor.aizenberg.1

З 2014 року Сполучені Штати надали Україні загальну допомогу на суму понад $4,6 мільярда, включаючи допомогу в галузі безпеки та інших галузях. Крім того, ми надали три державні гарантії позик на $1 мільярд.

- США надали допомогу, пов'язану з COVID, на суму понад $49 мільйонів, включаючи фінансування на охорону здоров'я та гуманітарні потреби.

- З 2014 року Сполучені Штати внесли понад $306 мільйонів у гуманітарні організації на підтримку допомоги переміщеним особам, або тим, які іншим чином постраждалим від агресивних дій Росії на сході України та в Криму».
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07.05.2021 05:22 Ответить
Мне кажется что Вовочке зЕлохскому бросать борьбу с коррупцией и начинать бороться с народом Украины! Может и мы, разбогатеем?
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06.05.2021 19:57 Ответить
... а так как реформ нет, а коррупция растёт не по дням, а по часам, то уровень будет нулевой.
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06.05.2021 20:09 Ответить
Значит поддержки не будет. И правильно. Свяжись с дураками и сам дураком станешь.
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06.05.2021 20:09 Ответить
https://www.facebook.com/igor.aizenberg.1
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07.05.2021 05:23 Ответить
Короче, при Зеле поддержки нам не видать !
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06.05.2021 20:32 Ответить
Маркером является МВФ! Ржу , не могу! Да чхать им на коррупцию и реформы! Чхать на нищих украинцев! Главное , чтобы Нафтогаз был управляем типа наглядовой радой, а в реалии иностранными выгодополучателями! Чтобы земельки еще к 300000 га США могли подкупить! Чтобы лес не переставали гнать в ЕС! Чтобы УЗ не передумали прихватизировать. И т.д. Ничего личного -- просто бизнес!
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06.05.2021 20:39 Ответить
А потім Кулеба розказуватиме казки про те, що це - брехня, що американці ставлять умови.

Тут трохи кострубато викладено (як завжди), але:
https://censor.net/ru/news/3263357/kuleba_ob_otnosheniyah_s_ssha_amerikantsy_daje_sprashivali_mogut_li_pomoch_snyat_razgonyaemyyi_v_nashem

02.05.21 23:55 Кулеба об отношениях с США: Американцы даже спрашивали, могут ли помочь снять разгоняемый в нашем информпространстве бред о каких-то требованиях с их стороны

И несмотря на все те слухи, которые звучали в медиа, о том, что есть какие-то предпосылки для встречи, для разговоров, уверяю вас, что никаких таких предпосылок не было", - сказал Кулеба.
По его словам, на определенном этапе "американцы нам говорили: чем мы можем помочь, чтобы снять этот бред, который в вашем информационном пространстве идет о том, что мы выдвигаем к вам какие-то требования?".

=животворящий= так само умови ставив:
https://news.liga.net/politics/news/glavnoe-chtoby-zelenskiy-vypolnyal-obeschaniya-v-gosdepe-otvetili-pochemu-ne-zvonit-bayden

В Госдепе ответили, почему пока нет звонка Байден-Зеленский: Нужно подкрепить действиями

В ближайшее время между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Джо Байденом все-таки состоится телефонный разговор - в этом уверен зампомощника госсекретаря США Джордж Кент. Между тем, как он сказал Голосу Америки, "звонок должен быть подкреплен действиями".
Журналист спросила, почему американский лидер поговорил уже со многими мировыми лидерами, но не с Зеленским.

"Важно понимать: звонок, учитывая его символичность, должен быть подкреплен действиями. <...> Мы хотим, чтобы Украина достигла успеха. <...> Но для этого успеха должны быть правильные действия и правильные реформы", - сказал дипломат США.
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06.05.2021 20:45 Ответить
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06.05.2021 23:57 Ответить
 
 