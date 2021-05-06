Блинкен сказал, что уровень поддержки Украины от США зависит от реформ и борьбы с коррупцией, - юрист ЦПК Каленюк
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Госсекретарь США Энтони Блинкен заверил представителей общественного сектора, что уровень и качество поддержки Украины от США зависит от уровня проведения реформ в области хорошего управления и антикоррупции.
Об этом пишет в Фейсбуке юрист, исполнительный директор и член правления Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк, информирует Цензор.НЕТ.
"Основной месседж Блинкена: уровень и качество поддержки Украины от США напрямую зависит от уровня проведения реформ в области хорошего управления и антикоррупции. И маркером уровня проведения реформ - является МВФ", - сообщила она.
Каленюк добавила, что госсекретарь не скрывает шока от разрушения корпоративного управления в "Нафтогазе".
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"Для него важны сильные антикоррупционные институты, в частности, прекращение атак на антикоррупционное бюро по стороны власти. Определяющей будет судебная реформа, успешность которой зависит от уровня привлечения независимых международных экспертов к очищению органов судейского самоуправления", - пояснила Каленюк.
По ее словам, Блинкен спросил, чем США могут помочь Украине еще кроме высказывания беспокойства откатом реформ в области антикоррупции и хорошего управления.
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"У США и у госсекретаря есть четкое понимание, что коррупция - это угроза нацбезопасности Украины, приравненная к военной угрозе со стороны России. И что Кремль использует коррупцию в Украине для гибридной войны против нас и вообще против идеи демократии", - резюмировала она.
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З 2014 року Сполучені Штати надали Україні загальну допомогу на суму понад $4,6 мільярда, включаючи допомогу в галузі безпеки та інших галузях. Крім того, ми надали три державні гарантії позик на $1 мільярд.
- США надали допомогу, пов'язану з COVID, на суму понад $49 мільйонів, включаючи фінансування на охорону здоров'я та гуманітарні потреби.
- З 2014 року Сполучені Штати внесли понад $306 мільйонів у гуманітарні організації на підтримку допомоги переміщеним особам, або тим, які іншим чином постраждалим від агресивних дій Росії на сході України та в Криму».
З 2014 року Сполучені Штати надали Україні загальну допомогу на суму понад $4,6 мільярда, включаючи допомогу в галузі безпеки та інших галузях. Крім того, ми надали три державні гарантії позик на $1 мільярд.
- США надали допомогу, пов'язану з COVID, на суму понад $49 мільйонів, включаючи фінансування на охорону здоров'я та гуманітарні потреби.
- З 2014 року Сполучені Штати внесли понад $306 мільйонів у гуманітарні організації на підтримку допомоги переміщеним особам, або тим, які іншим чином постраждалим від агресивних дій Росії на сході України та в Криму».
Тут трохи кострубато викладено (як завжди), але:
https://censor.net/ru/news/3263357/kuleba_ob_otnosheniyah_s_ssha_amerikantsy_daje_sprashivali_mogut_li_pomoch_snyat_razgonyaemyyi_v_nashem
02.05.21 23:55 Кулеба об отношениях с США: Американцы даже спрашивали, могут ли помочь снять разгоняемый в нашем информпространстве бред о каких-то требованиях с их стороны
И несмотря на все те слухи, которые звучали в медиа, о том, что есть какие-то предпосылки для встречи, для разговоров, уверяю вас, что никаких таких предпосылок не было", - сказал Кулеба.
По его словам, на определенном этапе "американцы нам говорили: чем мы можем помочь, чтобы снять этот бред, который в вашем информационном пространстве идет о том, что мы выдвигаем к вам какие-то требования?".
=животворящий= так само умови ставив:
https://news.liga.net/politics/news/glavnoe-chtoby-zelenskiy-vypolnyal-obeschaniya-v-gosdepe-otvetili-pochemu-ne-zvonit-bayden
В Госдепе ответили, почему пока нет звонка Байден-Зеленский: Нужно подкрепить действиями
В ближайшее время между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Джо Байденом все-таки состоится телефонный разговор - в этом уверен зампомощника госсекретаря США Джордж Кент. Между тем, как он сказал Голосу Америки, "звонок должен быть подкреплен действиями".
Журналист спросила, почему американский лидер поговорил уже со многими мировыми лидерами, но не с Зеленским.
"Важно понимать: звонок, учитывая его символичность, должен быть подкреплен действиями. <...> Мы хотим, чтобы Украина достигла успеха. <...> Но для этого успеха должны быть правильные действия и правильные реформы", - сказал дипломат США.