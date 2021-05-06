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Новости Политика УкраиныФоторепортажВойна в Украине Агрессия России против Украины
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Бельгия (329) Боднар Василий (137) Нидерланды (1383) Донбасс (26945) Люксембург (96) Блок Стеф (21) Ассельборн Жан (8) КПВВ (330)

Главы МИД Бельгии, Нидерландов и Люксембурга посетили КПВВ "Счастье" в зоне ООС. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж Война в Украине

Министры иностранных дел Бельгии, Нидерландов и Люксембурга Софи Вильмес, Стеф Блок и Жан Ассельборн посетили контрольный пункт въезда-выезда "Счастье" на линии разграничения в Луганской области.

Об этом в Твиттере сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, информирует Цензор.НЕТ.

Главы МИД Бельгии, Нидерландов и Люксембурга посетили КПВВ Счастье в зоне ООС 01

"Министры иностранных дел Бельгии, Люксембурга и Нидерландов на КПВВ "Счастье", - написал дипломат, разместив соответсвующие фотографии.

Главы МИД Бельгии, Нидерландов и Люксембурга посетили КПВВ Счастье в зоне ООС 02
Главы МИД Бельгии, Нидерландов и Люксембурга посетили КПВВ Счастье в зоне ООС 03

Также смотрите: Посол Швеции Тиберг посетил КПВВ "Новотроицкое" в зоне ООС: "Поддерживаем Украину в этой нелегкой войне". ФОТОрепортаж


Главы МИД Бельгии, Нидерландов и Люксембурга посетили КПВВ Счастье в зоне ООС 04

Напоминаем, 6-7 мая главы бельгийской, нидерландской и люксембургской дипломатии находятся с общим рабочим визитом в Украине.

7 мая глава МИД Дмитрий Кулеба проведет переговоры с коллегами из Бельгии, Нидерландов и Люксембурга, на которых стороны обсудят консолидацию международной поддержки Украины для сдерживания России от дальнейшей агрессии, укрепление региональной безопасности, поддержку европейской и евроатлантической интеграции Украины, продвижение внутренних трансформаций в государстве.

Также смотрите: Главы МИД Бельгии, Нидерландов и Люксембурга прибыли с визитом на Донбасс. ФОТОрепортаж

Автор: Володимир Янченко
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Не захотіли щоб їх везли аваківськими французькими гелікоптерами в яких гвинти в польоті відвалюються, пересіли на надійний Мі-8
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06.05.2021 19:37 Ответить
Дик сів вже в Жулянах їх літак.
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06.05.2021 20:30 Ответить
вот что любопытно: перед каждым заездом европейских или американских шишек, Украина направляет план их передвижения/маршрут, в МИД России.

И что выдумаете? даже листик не шелохнётся, на пути следования европейских бонз. Это ни хорошо, ни плохо, просто таким образом, Россия дает понять/палится, что все бибизяны на Донбассе - это абсолютно подконтрольное ей стадо
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06.05.2021 23:40 Ответить
А что тут непонятного,они бы ещё с чемоданами прилетели бы... Конечно подконтрольное стадо.... особенно после случая с бамбуковым факапом там прошла дрессировка...
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07.05.2021 00:09 Ответить
Так можна і Добас звільнити.
Надіслати план пересування у районі Горлівки і пересунути війська в саму Горлівку )))
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07.05.2021 14:45 Ответить
 
 