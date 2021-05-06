Один из фигурантов дела о "покушении на Лукашенко" Макаренко попросил статус беженца в Украине
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество
Председатель Могилевской областной организации партии "Белорусский народный фронт" (БНФ) Виталий Макаренко, один из десяти обвиняемых по делу о покушении убийство Александра Лукашенко обратился в Государственную миграционную службу Украины с просьбой о предоставлении ему статуса беженца или дополнительной защиты от государства Украина.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода.
Макаренко имеет вид на жительство в Украине, где живет его семья.
"Вид на жительство позволяет мне находиться в Украине, а статус беженца защищает от выдачи власти Лукашенко, которая уже предоставила мне статус обвиняемого в так называемом перевороте и покушении на Лукашенко, и кроме того, уже заочно арестовали и сообщили, что будут просить об экстрадиции. Поэтому я решил обратиться за помощью к украинскому государству", - сказал Виталий Макаренко.
В то же время Макаренко сообщил, что с адвокатом планирует обратиться в Офис генпрокурора Украины, чтобы, с одной стороны, сообщить о политических мотивах уголовного дела против него в Беларуси и ходатайствовать о невыдаче, а с другой - получить информацию о запросе на экстрадицию.
"Дело явно политическое и сфальсифицирован. Даже не знаю, что белорусская сторона может написать в запросе. Мне было бы интересно его прочитать, потому что я не принимал никаких действий, которые можно квалифицировать как заговор или покушение", - сказал Макаренко.
Виталий Макаренко не исключает, что его включили в список фигурантов дела для продвижения "украинского следа".
"Сейчас такие конфронтационные отношения с Украиной ... И потому, что больший период времени я провел в Украине, моя семья живет здесь, видимо, хотели продвинуть украинский след. Иначе, я не понимаю, зачем я им нужен", - добавил Макаренко.
Кроме Виталия Макаранко, обвинения в заговоре или иных действиях, совершенных с целью захвата государственной власти выдвинуты в Беларуси еще восьми лицам.
Пожалуйста, подождите...
И цивилизованных людей!
Цензор, ви хоч перевіряйте шо пишуть ваші модератори. А то за кріпкеньке словце мене постійно банять, а те що самі роблять катастрофічні помилки не звертаєте уваги!
Макс всегда знал, что это случится. Хотя и не знал как именно. Поэтому предусмотрел все возможные варианты. От ядерной бомбардировки до зомби-апокалипсиса.
Купил участок земли и отстроил себе убежище в подмосковье. Все как положено, возле реки и леса, в стороне от основных транспортных артерий. Сделал все необходимые запасы. Даже спроектировал маленькую гидроэлектростанцию. Чтобы заряжать аккумуляторы. Оружие, транспорт, медикаменты, справочная литература. Максим по-настоящему ждал наступления апокалипсиса.
Поэтому когда появились первые сообщения о том, что странные люди кусают прохожих он был готов. Спокойно взял вещи первой необходимости и покинул город по реке, минуя многокилометровые пробки.
Все прошло как по маслу. Максим поселился в своем убежище. Днем работал по хозяйству, вечерами выпивал и слушал радио. Но удалось поймать только одну волну, да и на той передавали только урчание и вой зомби. Видимо ведущих сожрали в прямом эфире, а прервать его уже некому.
Цивилизация угасла мгновенно. Туда ей и дорога, думал Максим, сажая картошку, давно пора было.
Когда на грунтовке, ведущей к дому показалась машина Максим взялся за винтовку, поднялся на чердак и приготовился к бою. Вероятность того, что по округе будут шастать вооруженные банды мародеров он предусмотрел, конечно.
Старенькая нива остановилась недалеко от ворот. Из машины вышел немолодой мужичок в потертой куртке и кепке. Посмотрел на ворота и крикнул.
- Хозяева! Открывайте!
- Сделаешь еще шаг в сторону с дороги и окажешься на минном поле. - крикнул ему в ответ Максим.
И это была чистая правда. Мужичек замер, потом попятился, прижался к своей ниве.
- Ты чего мужик?! Я из сельсовета!
- Какого в жопу сельсовета? Я тебя пристрелю сейчас и все.
- Не стреляй! Я ничего не сделал, я уведомление привез!
- Какое в жопу уведомление?
Через десять минут и Максим и представившийся Пал Санычем мужичек сидели на кухне. Максим слушал, гость рассказывал.
- ...ну это сначала паника, да, даже пожрали кого-то. Ну дык не со зла, а только тех кто сопротивление оказывал. А потом все организовалось. Буквально через неделю что ли. Навели порядок, жизнь опять началась. Зомби они в сущности-то ничего, хоть и странноватые. Вот мужики говорят они у станка могут неделю стоять, веришь? Работящие они. А еще им спать не надо. И отдыхать. Представляешь какие перспективы в государственном плане. Ну вот. А ты. Тут кукуешь.
- То есть теперь страной упыри управляют?
- Зомби! - поправил его Пал Саныч, - А вообще правильно говорить немертвые, запомни. Зомби - это ненашенское слово. Да, управляют. Все по честному. Партию организовали, получили большинство голосов. Ладно у тебя телевизора нет, но по радио-то должен был слышать.
- Там только вой какой-то и урчание.
- Сам ты урчание! Это немертвый русский! Ну ничего, скоро и сам выучишь.
- Что выучу? - не понял Максим.
- Язык.
- Не нужен мне их упыриный язык!
- Ты не горячись. Я ж тебе как раз уведомление привез. На процедуру тебя вызывают.
- Какую процедуру?
- Неумерщвление. - как-то даже гордо пояснил Пал Саныч. - Не знаю уж за какие тебе заслуги.
Максим долго и удивленно смотрел на гостя.
- Да ты свихнулся! Это они из меня зомби хотят сделать?!
- Немертвого! - поправил Пал Саныч, - Да хотят и тебе повезло! Я вот в списке на неумерщвление где-то в конце, может и не доживу! Шестая очередь когда еще будет - неизвестно, а ты вон, в первых рядах.
- Ну вот и иди вместо меня! Не надо меня умерщвлять!
- А вот это не получится. По указу новому все должны пройти процедуру. Отказаться нельзя.
- Да пошли они в жопу! И ты иди в жопу! Еще и работаешь на этих монстров! Нормальный вообще?!
Пал Саныч покрутил в руках кружку и вздохнул.
- А что мне делать-то? Я человек маленький.
- Ну так делай что можешь, не сотрудничай с ними хотя бы!
- А жить на что?
- А надо было раньше думать! Я вон своим умом все это сделал! - Максим обвел руками дом, - Могу любой апокалипсис пережить!
- Любой, да не любой, - возразил Пал Саныч, - Вас таких умников знаешь сколько в подмосковье по хуторам сидит? Вот вас и давят по одному. Я таких выживальщиков насмотрелся уже. Никто не отбился от танка и бригады зомби. Ты мне лучше скажи, умник, когда все только началось и вы могли всех этих зомбей перестрелять, пока их мало, вы почему все сдрыснули кто куда? Вы почему свои мозги хваленые к тому приложили, чтобы скрыситься по норам? А?
Максим отвел глаза.
- Ну так есть же милиция, армия...
- Они и сейчас есть. - согласился Пал Саныч, - Вот они-то к тебе и приедут, когда ты процедуру неумерщвления проходить откажешься. И станешь ты еще одной строкой в газете. А главное все равно в итоге будешь за них, понимаешь?
- Понимаю...
- Ну вот и все. Бери бумагу и езжай на пункт неумерщвления. Выживальщик хренов.
©Рагим Джафаров
Бо тут видадуть, як видали Тумгоєва у 2018 р.