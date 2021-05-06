Несмотря на нарушения перемирия, внеочередного заседания подгруппы по безопасности на переговорах по Донбассу не будет, - Гармаш

Внеочередного заседания подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы не будет.

Об этом заявил представитель отдельных районов Донецкой области Украины в ТКГ журналист Сергей Гармаш в эфире канала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"К сожалению, почти каждый день погибают бойцы, и эта ситуация, к сожалению,"нормальная", когда режим тишины не соблюдается. Не знаю, рассматривается вариант созыва подгруппы по безопасности, но сомневаюсь, что российская сторона пойдет на такой шаг", - сказал он.

По словам Гармаша, на встрече не смог бы присутствовать и представитель ОБСЕ.

"Опять же, миссия ОБСЕ, которая организует эту работу, - посол Чевик, например, на последнем заседании ТКГ предупредил, что его не будет в Украине, он будет передвигаться в период до 18 мая, пока у нас будет очередная встреча ТКГ. Думаю, вряд ли будет созываться или высказываться Украиной предложение созвать внеочередную подгруппу по безопасности", - сказал он.

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