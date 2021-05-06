Несмотря на нарушения перемирия, внеочередного заседания подгруппы по безопасности на переговорах по Донбассу не будет, - Гармаш
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Внеочередного заседания подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы не будет.
Об этом заявил представитель отдельных районов Донецкой области Украины в ТКГ журналист Сергей Гармаш в эфире канала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"К сожалению, почти каждый день погибают бойцы, и эта ситуация, к сожалению,"нормальная", когда режим тишины не соблюдается. Не знаю, рассматривается вариант созыва подгруппы по безопасности, но сомневаюсь, что российская сторона пойдет на такой шаг", - сказал он.
По словам Гармаша, на встрече не смог бы присутствовать и представитель ОБСЕ.
"Опять же, миссия ОБСЕ, которая организует эту работу, - посол Чевик, например, на последнем заседании ТКГ предупредил, что его не будет в Украине, он будет передвигаться в период до 18 мая, пока у нас будет очередная встреча ТКГ. Думаю, вряд ли будет созываться или высказываться Украиной предложение созвать внеочередную подгруппу по безопасности", - сказал он.
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Отвод войск? Выполнение Минских?-нет! А вот эскалация на фронте в ближайшее время будет и сильная. Ведь у «мирной России» на носу 9 мая и победизм, естественно они хотят украсить эти даты нашей кровью.
На фото номера машин закрашены краской. Так было и в 2014-м. Убийцы и маньяки прячут свои опознавательные знаки.
А лідер руху "просто перестать стрєлять" зайнятий: з "Нафтогазу" треба витиснути всі збереження, бо Ахмєтка з Бєнєю у скруті, а "велике крадівництво" вже ніц не додає (ні до їх кишені, ні до рейтингу найвеличнішого), крадуцький заздрить стєпашкіному пальту за 600тисяч, а домовленостей про поставку вакцини немає, МВФ показує дулі з двох рук і вимагає боротьби з "рукой кормящєй", ціни повзуть вгору (як на комуналку, так і на "борщовий набір" і решту), малювати рейтинги стає все дорожче, аплодисментів не чутно і вже ніхто не порівнює цього юрИста з Рейганом...
Залишилась лише харя, шо збільшилася майже вдвічі, дЄрмак, що до ломки не доведе і "авторський колектив
кварталуФСБ" але вже без манделі та "рука кормящая", яка ще не заявлена в міжнародний розшук від Делаверу
А як все добре починалось! "Зробимо їх разом", "кінець епохи бідності", "ми всі преЗЕденти", "Якщо я порушу закон, то сам піду", "Просто пєрєстать стрєлять"...
Дибілєти жіджиталізовані!