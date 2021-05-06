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Новости Политика Украины
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Донбасс (26945) Трехсторонняя контактная группа (842) Гармаш (134)

Несмотря на нарушения перемирия, внеочередного заседания подгруппы по безопасности на переговорах по Донбассу не будет, - Гармаш

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Несмотря на нарушения перемирия, внеочередного заседания подгруппы по безопасности на переговорах по Донбассу не будет, - Гармаш

Внеочередного заседания подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы не будет.

Об этом заявил представитель отдельных районов Донецкой области Украины в ТКГ журналист Сергей Гармаш в эфире канала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"К сожалению, почти каждый день погибают бойцы, и эта ситуация, к сожалению,"нормальная", когда режим тишины не соблюдается. Не знаю, рассматривается вариант созыва подгруппы по безопасности, но сомневаюсь, что российская сторона пойдет на такой шаг", - сказал он.

По словам Гармаша, на встрече не смог бы присутствовать и представитель ОБСЕ.

"Опять же, миссия ОБСЕ, которая организует эту работу, - посол Чевик, например, на последнем заседании ТКГ предупредил, что его не будет в Украине, он будет передвигаться в период до 18 мая, пока у нас будет очередная встреча ТКГ. Думаю, вряд ли будет созываться или высказываться Украиной предложение созвать внеочередную подгруппу по безопасности", - сказал он.

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Автор: Роман Свиридович
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Потрібно скасовувати припинення вогню. Влада України не може далі тримати своїх військових в смертельній небезпеці під скупченням військової техніки та живої сили російських терористів. Потрібно відновити артилерійські обстріли та ракетні удари по всій довжині фронту.
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06.05.2021 20:08 Ответить
Ігорьоша, пиши не для порохоботів, які на Цензорі - в ОПу пиши тим, з ким "зробили це разом".
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06.05.2021 20:20 Ответить
Ті що з ОПи тут читають разом з порохоботами, можна сказати молочні брати.
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06.05.2021 20:23 Ответить
Та ти що! 😲 А як ти умудрився зробити разом" одних "молочних братів" з іншими? 😵 І чому ти вибрав саме тих братів, а не інших? 😰 Ігорьоша, у тебе з головою все в порядку?
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06.05.2021 21:16 Ответить
Эти заседания ни о чем, трус балбес и бывалый.
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06.05.2021 20:10 Ответить
Южная железная дорога парализована из-за десятков составов с военной техникой, движущейся в Ростов и в сторону ОРДЛО. Сегодня часть этих составов прошли КПП «Красная могила» (город Червонопартизанск, ОРЛО). Зафиксировало ли вход техники ОБСЕ, я не знаю. Местные жители Червонопартизанска - да, видели.
Отвод войск? Выполнение Минских?-нет! А вот эскалация на фронте в ближайшее время будет и сильная. Ведь у «мирной России» на носу 9 мая и победизм, естественно они хотят украсить эти даты нашей кровью.
На фото номера машин закрашены краской. Так было и в 2014-м. Убийцы и маньяки прячут свои опознавательные знаки.
Несмотря на нарушения перемирия, внеочередного заседания подгруппы по безопасности на переговорах по Донбассу не будет, - Гармаш - Цензор.НЕТ 3455
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06.05.2021 20:18 Ответить
Ну звісно! То ж "клятий барига", який "не закінчує війну" тому, що він "на ній наживається" на кожний чих московитів ініціював якісь міжнародні зустрічі...
А лідер руху "просто перестать стрєлять" зайнятий: з "Нафтогазу" треба витиснути всі збереження, бо Ахмєтка з Бєнєю у скруті, а "велике крадівництво" вже ніц не додає (ні до їх кишені, ні до рейтингу найвеличнішого), крадуцький заздрить стєпашкіному пальту за 600тисяч, а домовленостей про поставку вакцини немає, МВФ показує дулі з двох рук і вимагає боротьби з "рукой кормящєй", ціни повзуть вгору (як на комуналку, так і на "борщовий набір" і решту), малювати рейтинги стає все дорожче, аплодисментів не чутно і вже ніхто не порівнює цього юрИста з Рейганом...
Залишилась лише харя, шо збільшилася майже вдвічі, дЄрмак, що до ломки не доведе і "авторський колектив кварталу ФСБ" але вже без манделі та "рука кормящая", яка ще не заявлена в міжнародний розшук від Делаверу
А як все добре починалось! "Зробимо їх разом", "кінець епохи бідності", "ми всі преЗЕденти", "Якщо я порушу закон, то сам піду", "Просто пєрєстать стрєлять"...
Дибілєти жіджиталізовані!
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06.05.2021 20:50 Ответить
Да ваши все подгруппы хер ложили на жизнь украинских воинов и на их безопасность во время так называемых вами - уродами перемирий... открою страшную тайну - не было ни одного перемирия ... никогда с 2014 года, идите в любой день(вернее ночь) вашими подгруппами переночуйте на ноле))) дохрена чего узнаете...
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06.05.2021 21:04 Ответить
уже норма, а как дышали - всеобщее с ответственностью, ну вот пасхальное ещё...
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06.05.2021 21:21 Ответить
 
 