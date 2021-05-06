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Новости Происшествия
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Винница (702) пожар (5558) смерть (9034)

При пожаре в Виннице погибла 21-летняя девушка: она была заблокирована в офисе, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

При пожаре в Виннице погибла 21-летняя девушка: она была заблокирована в офисе, - СМИ

Еще одна девушка смогла выбраться из горящего здания через окно. Помещение, в котором обнаружили тело погибшей, было заблокировано.

Об этом рассказал пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Винницкой области Александр Кутовой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"На месте происшествия обнаружили тело молодой женщины, тот факт, что одна девушка смогла выбраться через окно, а помещение, в котором была погибшая, была заблокировано, и она оказалась в ловушке", - рассказал он.

Тело погибшей спасатели обнаружили только после того, как погасили огонь.

В момент возникновения пожара в офисном помещении находились несколько десятков человек. Очевидно, они не сразу поняли, что помещение горит. А потом начали в панике выбегать на улицу. "Здесь у всех была паника. Мы услышали: проводка воняет, и сразу выбежали, видим, "пожарки" едут и крыша горит", - рассказала работница офиса Ирина.

Смотрите на Цензор.НЕТ: В Виннице масштабный пожар: горит офисный центр, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сейчас на месте работает лаборатория, с ее помощью должны выяснить, где находился очаг возгорания и что именно стало причиной пожара. Спасатели предполагают, что первым загорелся кондиционер или вентилятор.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+13
бідна дитина...21 рочків (назавжди)... така страшна смерть...
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06.05.2021 20:39
+7
Жаль девочку.
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06.05.2021 20:53
+1
Проводка просто так не горить, або перевантажили, або коза і несправний автомат на щитку, а скоріш за все перевантажили і несправний автомат, підгорів.
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06.05.2021 20:33
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Проводка просто так не горить, або перевантажили, або коза і несправний автомат на щитку, а скоріш за все перевантажили і несправний автомат, підгорів.
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06.05.2021 20:33 Ответить
или проводке столько лет, сколько зданию. умник..
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06.05.2021 22:01 Ответить
частіше починає грітись в місці поганого контакту і там займається
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06.05.2021 22:51 Ответить
стара скрутка алюмінієвих дротів. Тут автомат не допоможе
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06.05.2021 22:52 Ответить
Згоден.
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07.05.2021 05:32 Ответить
бідна дитина...21 рочків (назавжди)... така страшна смерть...
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06.05.2021 20:39 Ответить
Жаль девочку.
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06.05.2021 20:53 Ответить
В новостях сказали, что она вышла из здания, а потом вернулась за ноутбуком...
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06.05.2021 21:09 Ответить
При пожаре в Виннице погибла 21-летняя девушка: она была заблокирована в офисе, - СМИ - Цензор.НЕТ 5193
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06.05.2021 21:18 Ответить
При пожаре в Виннице погибла 21-летняя девушка: она была заблокирована в офисе, - СМИ - Цензор.НЕТ 829При пожаре в Виннице погибла 21-летняя девушка: она была заблокирована в офисе, - СМИ - Цензор.НЕТ 2603

..Під час пожежі в офісній будівлі у Вінниці загинула 21-річна Анастасія Ріщук. Вона місцева, винаймала офіс - займалась виготовленням свічок ручної роботи...
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07.05.2021 10:50 Ответить
бедняжка
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07.05.2021 21:18 Ответить
 
 