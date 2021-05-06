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Депутаты хотят перевести в электронный формат услуги по регистрации места жительства - из паспорта уберут штамп про регистрацию

Новости Цензор.НЕТ Общество

Депутаты хотят перевести в электронный формат услуги по регистрации места жительства - из паспорта уберут штамп про регистрацию

В Верховной раде зарегистрировали законопроект о предоставлении электронных услуг по регистрации места жительства в Украине. Его принятие позволит получать прописку онлайн, а из паспортов украинцев исчезнет штамп о месте проживания.

Как передает Цензор.НЕТ, документ опубликован на сайте Верховной рады.

Появление законопроекта № 5463 под названием "Проект закона о реализации публичных электронных услуг по регистрации и декларирования места жительства в Украине" прокомментировал Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его словам, сейчас украинцам для регистрации места жительства в паспорте или получения справки к ID-карте необходимо посещать несколько учреждений и ожидать в очередях. Принятие закона избавит граждан от этого. "Достаточно авторизоваться в приложении "Дія" или на портале и сделать несколько кликов. Также мы отвяжем прописку от многих жизненных ситуаций, где она действительно не является необходимой", - отметил он.

Министр также уточнил, что сегодня каждый третий украинец прописан не по фактическому месту жительство, а около 1 миллиона человек вообще не имеют прописки. "Новый законопроект сделает изменение места регистрации проживания декларативным", - добавил Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Раде хотят упростить оформление паспортов для жителей оккупированных территорий Украины

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+6
Лучше постоять в очереди. Смена регистрации происходит несколько раз в жизни. А дія(фсб) останется с вами даже на ночном столике возле кровати. Это, наверное, добавляет острых ощущений, но все-же не всем такое нравится, чтобы при всех...
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06.05.2021 20:44
+4
Во теперь мошенникам раздолье будет… При правильных связях и смотрящих квартиры можно будет как семки у лохов отбирать.
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06.05.2021 20:47
+3
Чорні ріелтори лобіюють цей закон?
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06.05.2021 20:46
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Тобто з id-карткою не треба буде таскати довідку про реєстрацію?
Нарешті! Депутаты хотят перевести в электронный формат услуги по регистрации места жительства - из паспорта уберут штамп про регистрацию - Цензор.НЕТ 9650
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06.05.2021 20:39 Ответить
а она тебе нужна 365 дней в году? Вот жить без нее не можешь?
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06.05.2021 20:42 Ответить
Теперь баба Вера для голосования на выборах будет предьявлять какие документы?
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06.05.2021 20:45 Ответить
Теперь баба Вера при голосовании будет предъявлять паспорт. Впрочем, как и раньше.
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06.05.2021 20:45 Ответить
А прописку?
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06.05.2021 20:47 Ответить
Старые паспорта не отменяют. Потому и печать с регистрацией никуда не девается. Речь идет о будущих регистрациях и для тех ,у кого будет установлена дія. Остальное останется прежним. Это просто альтернатива текущему положению вещей.
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06.05.2021 20:50 Ответить
Вот к примеру, баба Вера продала свою хату и переехала в соседнее село к деду Петру. Шо ей делать? Как голосовать за Осла?
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06.05.2021 21:33 Ответить
Если у бабы Веры хватило мозгов все бросить и переехать неизвестно к кому, значит у нее должно хватить мозгов, как голосовать за осла.
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06.05.2021 21:55 Ответить
Не. Ну конкретно. Шо ей делать? Покупать Айфон 12 и загружать дию или ей Бубочка айфон купит?
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06.05.2021 22:19 Ответить
да ничего не делать. при продаже ее выпишут и зарегистрируют там, где она скажет. И печать поставят в паспорт. В соответствии с новой регистрацией ее добавят в список избирателей, из старого уберут. В чем, собственно, проблема?
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06.05.2021 22:23 Ответить
Тебя смущает отсутствие паспорте печати с регистрацией? Списки избирателей обновляются автоматически без участия владельца паспорта. Другой вопрос, что будут ошибки. Для того и нужно сходить заранее проверить себя в списках. И захватить с собой и паспорт и документы о новой регистрации. Электронная форма -это альтернатива, бумажки о регистрации все-равно останутся в том или ином виде.
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06.05.2021 22:30 Ответить
Для голосования за Осла...пропустил...пардоньте.
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06.05.2021 20:46 Ответить
довидка нужна, где нет сканеров...
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06.05.2021 20:45 Ответить
А їх, окрім банків, майже ніде немає. От і схожий той папірець у мене вже на чорт зна шо. Одна радість: з id-карткою не треба таскати код.
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06.05.2021 20:48 Ответить
самый прикол в том, что ты мог 250 раз перерегистрироваться в другим местах, а таскаешь старую справку)))
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06.05.2021 20:55 Ответить
теперь понаехавшим будет все проще - больницы, кладбища, пенсии....
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06.05.2021 22:10 Ответить
Лучше постоять в очереди. Смена регистрации происходит несколько раз в жизни. А дія(фсб) останется с вами даже на ночном столике возле кровати. Это, наверное, добавляет острых ощущений, но все-же не всем такое нравится, чтобы при всех...
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06.05.2021 20:44 Ответить
Чорні ріелтори лобіюють цей закон?
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06.05.2021 20:46 Ответить
И фальсификаторы выборов. Сколько бригад вояжеров можно будет организовать!
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06.05.2021 21:40 Ответить
так формується єдина база, а те, про ти, можливе, коли усе на бумашках у паспортних столах на поличках лежить.
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07.05.2021 08:30 Ответить
Эти сказки ты расскажешь членам УИКов, пусть вдоволь посмеются. А база у нас и так есть, что никак сейчас не мешает голосовать несколько раз.
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07.05.2021 09:24 Ответить
то, что голосовать можно не раз, єто уже следующий вопрос, на которьій прописка вообще не вляет.
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07.05.2021 10:08 Ответить
Только вот процесс этого теперь будет абсолютно упрощен. И единая база здесь будет совсем до одного места.
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07.05.2021 10:38 Ответить
я не бачу, що були ускладнення і до цієї відміни. як голосували ті, кого привозили на автобусах? так і далі голосуватимуть. будуть якісь пристрої для перевірки, і то хнайдуть, як проголосувати не один раз за день.
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07.05.2021 10:41 Ответить
Тогда для чего было еще сильнее упрощать им жизнь?
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07.05.2021 10:44 Ответить
а чого не внести адресу у пластиковий паспорт, як то цивілізація робе?
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07.05.2021 10:55 Ответить
Все вопросы к зеленым дебилам и лицам, их избравшим. "Выборы" Вирастюка и десант Коли Облоноского наочно показали зачем.
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07.05.2021 11:02 Ответить
ну ось ти сам собі аргументи наводиш, що і до нововведення проблем немає, так у чому тоді спір?
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07.05.2021 11:39 Ответить
Аргументы выше. Не дошло с первого раза - твои собственные проблемы. Повторять не буду.
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07.05.2021 11:45 Ответить
це тобі не дійшло, але мені не важко повторити - мухлювали до цього, будуть і наступного разу, бо знайдуть інші ходи.
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07.05.2021 11:51 Ответить
Еще раз, если не дошло -- зачем им значительно облегчили процесс мошенничества на выборах? Причину выдашь, или будешь и дальше петлять по тупому?
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07.05.2021 12:36 Ответить
ось Кременчук відірвався, на аусвайсі приклад зробив. https://kremen.gov.ua/index.php?view=single-news&news-id=1905
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07.05.2021 11:01 Ответить
Это все вранье. Есть единый стандарт на всю страну.
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07.05.2021 11:04 Ответить
тут просто приклад, що є на картках інших країн. чого Кременчук його собі притіг у приклад, питати треба Кременчук.
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07.05.2021 11:40 Ответить
Это совсем не о чем. В Африке еще и слоны есть. Ну и что?
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07.05.2021 11:46 Ответить
ну так значить логіка кременчуга слонів притягне колись.
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07.05.2021 11:52 Ответить
нє а чом саме тьі. тобі показано, що у цивілізації є "штамп" на пластику - там записана адреса. значит внести і в український пластик.
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07.05.2021 12:15 Ответить
Покажете украинский ID паспорт, где уже внесли? Или будешь продолжать просто воздух портить?
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07.05.2021 12:34 Ответить
при чом тут покажеш? те, що висить у кременчуга, то не до мене. я тобі показую, як у цивілізації, ну так вийшло, що придурки Крименчуга то теж демонструють. 2. Ти плачеш за те, що буде гірше. Укр-пластик і так без прописки, так що змінює ця відміна? Списки і так роздруковують із системи, ти приходиш із пластиком і там немає штампа. 3. усім цим я хочу тобі показати, що треба прописувать адресу у пластику, бо паперові і так скоро іздохнуть. ти згоден, що треба у пластику писать?
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07.05.2021 12:42 Ответить
Ты вообще 5овость читал? И еще раз -- покажи мне украинский ID паспорт, где уже внесли.
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07.05.2021 12:52 Ответить
а я не кажу за внєслі, я кажу за ТРЕБА значить вносити. ти з цим згоден?
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07.05.2021 12:58 Ответить
Если так, как у вменяемых -- то да, а если так, как всегда делает зелень -- то нет. И что такое "декларативная прописка"? Я теперь могу декларативно прописаться, например, у Зели на даче в Конче-Заспе? И что тогда делать миллионам "счастливых" обладателей текущих ИД карт, которые уже выданы?
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07.05.2021 13:32 Ответить
будуть ходити із бумашками прописки. ти ж не думаеш, що якщо воно по закону усе в електронці, то тобі не дадуть роздруківку з тої електронки.
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07.05.2021 13:53 Ответить
Я не фантазирую. Я хорошо вижу вокруг уровень "зеленой компетентности". Только на это неделе у бухгалтеров сплошные истерики из-за зеленых "покращень" и "спрощень".
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07.05.2021 14:08 Ответить
Во теперь мошенникам раздолье будет… При правильных связях и смотрящих квартиры можно будет как семки у лохов отбирать.
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06.05.2021 20:47 Ответить
а сколько людей еще живет в квартирах по праву прописки, а не по приватизации.
Вот их на улицу и выкинут мошенники и приближенные чиновники, особенно в столице и миллиониках.
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06.05.2021 20:53 Ответить
и где ты такой умный научился гонивом заниматься
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06.05.2021 21:12 Ответить
хм, твої фантазі реалізувати можна, коли немає єдиної бази. а вони її як раз формують: тобто кожен паспортний стіл заходе у прогу і дивиться на дані людини, і не важливо, у якому паспортному, усі бачать одну і ту ж картку громадянина із занесеними даними. і там же робляться зміни даних.
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07.05.2021 08:35 Ответить
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!! ЗРада вирішує найнагальніші потреби вибоців,тобто лохтората ,чергова порція локшини !!!)))
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06.05.2021 20:51 Ответить
Держава в смартфоні - профанація, ФОП кожний квартал платить ЄСВ, і кожний квартал заповнює декларацію по сплаті ЄСВ. Податкова на своїх рахунків його грошей не бачить. Муйня якась...
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06.05.2021 20:54 Ответить
Це продовження повного узалежнення громадян ,накидання ,на всіх і кожного,ошийника з повідком-щось не "так" і клерк,по команді,видалить свідчення твого існування,впроживання,володіння! Цифровий "концтабір" "Дія"!
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06.05.2021 20:57 Ответить
Шо там э військоматом,щось чи не всю Мішкину мислю надрукували,чи це вже весь план.
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06.05.2021 21:21 Ответить
Эти ничтожества не могут обеспечить считывающими устройствами с id паспортов много лет
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06.05.2021 21:45 Ответить
 
 