Депутаты хотят перевести в электронный формат услуги по регистрации места жительства - из паспорта уберут штамп про регистрацию

В Верховной раде зарегистрировали законопроект о предоставлении электронных услуг по регистрации места жительства в Украине. Его принятие позволит получать прописку онлайн, а из паспортов украинцев исчезнет штамп о месте проживания.

Как передает Цензор.НЕТ, документ опубликован на сайте Верховной рады.

Появление законопроекта № 5463 под названием "Проект закона о реализации публичных электронных услуг по регистрации и декларирования места жительства в Украине" прокомментировал Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его словам, сейчас украинцам для регистрации места жительства в паспорте или получения справки к ID-карте необходимо посещать несколько учреждений и ожидать в очередях. Принятие закона избавит граждан от этого. "Достаточно авторизоваться в приложении "Дія" или на портале и сделать несколько кликов. Также мы отвяжем прописку от многих жизненных ситуаций, где она действительно не является необходимой", - отметил он.

Министр также уточнил, что сегодня каждый третий украинец прописан не по фактическому месту жительство, а около 1 миллиона человек вообще не имеют прописки. "Новый законопроект сделает изменение места регистрации проживания декларативным", - добавил Федоров.

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