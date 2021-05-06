За 9 месяцев перемирия на Донбассе погибли 34 и ранены более 100 украинских военных, - Украина в ОБСЕ

С начала действия 27 июля 2020 года обновленного режима прекращения огня на востоке Украины в результате обстрелов со стороны российских оккупационных сил погибли 34 украинских бойца, еще больше 100 воинов получили ранения.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 6 мая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С 27 июля 2020 года 34 украинских военнослужащих были убиты и больше ста получили ранения. Такова цена наших усилий, направленных на сохранение режима прекращения огня и обеспечения безопасности для гражданского населения", - заявил дипломат.

Представитель Украины поинформировал присутствующие иностранные делегации о том, что за 9 месяцев с июля 2020 года вооруженные формирования РФ совершили почти 1400 нарушений режима прекращения огня. По меньшей мере 246 этих нарушений были совершены с использованием запрещенного минскими договоренностями вооружения. В 16 случаях имели место обстрелы жилых кварталов, также были зафиксированы 34 случая дистанционного минирования со стороны российских оккупационных сил. Кроме того, были зарегистрированы 67 случаев использования российской стороной беспилотников, что также запрещено Дополнительными мерами по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года.

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По словам Цимбалюка, многие из этих данных были подтверждены Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ, "хотя способность миссии осуществлять мониторинг ситуации безопасности остается серьезно подорванной из-за введенных Россией ограничений".

Украинский посол также указал на то, что российская сторона связывает установление всестороннего и устойчивого режима прекращения огня на востоке Украины с выполнением необоснованных требований Кремля относительно прямой кооперации ВСУ с незаконными вооруженными формированиями. По его словам, Россия дает указания этим подконтрольным формированиям продолжать обстрелы, "пока шантаж Кремля не достигнет своей цели".

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