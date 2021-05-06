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За 9 месяцев перемирия на Донбассе погибли 34 и ранены более 100 украинских военных, - Украина в ОБСЕ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия Война в Украине

За 9 месяцев перемирия на Донбассе погибли 34 и ранены более 100 украинских военных, - Украина в ОБСЕ

С начала действия 27 июля 2020 года обновленного режима прекращения огня на востоке Украины в результате обстрелов со стороны российских оккупационных сил погибли 34 украинских бойца, еще больше 100 воинов получили ранения.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 6 мая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С 27 июля 2020 года 34 украинских военнослужащих были убиты и больше ста получили ранения. Такова цена наших усилий, направленных на сохранение режима прекращения огня и обеспечения безопасности для гражданского населения", - заявил дипломат.

Представитель Украины поинформировал присутствующие иностранные делегации о том, что за 9 месяцев с июля 2020 года вооруженные формирования РФ совершили почти 1400 нарушений режима прекращения огня. По меньшей мере 246 этих нарушений были совершены с использованием запрещенного минскими договоренностями вооружения. В 16 случаях имели место обстрелы жилых кварталов, также были зафиксированы 34 случая дистанционного минирования со стороны российских оккупационных сил. Кроме того, были зарегистрированы 67 случаев использования российской стороной беспилотников, что также запрещено Дополнительными мерами по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года.

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По словам Цимбалюка, многие из этих данных были подтверждены Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ, "хотя способность миссии осуществлять мониторинг ситуации безопасности остается серьезно подорванной из-за введенных Россией ограничений".

Украинский посол также указал на то, что российская сторона связывает установление всестороннего и устойчивого режима прекращения огня на востоке Украины с выполнением необоснованных требований Кремля относительно прямой кооперации ВСУ с незаконными вооруженными формированиями. По его словам, Россия дает указания этим подконтрольным формированиям продолжать обстрелы, "пока шантаж Кремля не достигнет своей цели".

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+11
Називати це "перемир'ям"- цинізм.
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06.05.2021 20:45
+9
вчитайтесь - за 9 месяцев ПЕРЕМИРИЯ погибли 34 воина и более 100 ранены...
за время перемирия... какое к херам перемирие????? перемирие в башке закончившего войну клована ??? или таки параллельная реальность???
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06.05.2021 20:57
+7
Вічна пам"ять Героям! Пораненим найшвидшого одужання!
А від слова "перемирення" у мене дуже нехороші відчуття і асоціації. (((
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06.05.2021 20:47
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Це фактично злочин влади проти української армії. Якби ЗСУ активно застосовували артилерію та танки, цих втрат можна було б уникнути! Коли ворог безкарно стріляє по нашим військам, ми несемо необгрунтовані втрати, за які буде кримінальна відповідальність для тих хто не вводить воєнний стан і не дає дозвіл на абсолютно законне знищення терористів!
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06.05.2021 20:44 Ответить
Ігорьонь, на хвилинку! Це не та влада. Зараз президент не барига-офшорний-вальцман-мальдівсько-липецький.
Це та влада, за яку ти тут зі штанів вискакував і рекламував після першого туру в 2019 .
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07.05.2021 00:08 Ответить
Називати це "перемир'ям"- цинізм.
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06.05.2021 20:45 Ответить
Наведи кількість втрат за 9 місяців до перемир'я. А потім будемо судити.
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06.05.2021 21:17 Ответить
"У безхатьків слуг немає." З'ясуйте самостійно скільки було вбито українських воїнів за час правління вашого миролюбного лідера.
Ян Осока (1244). *****.Те
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06.05.2021 21:34 Ответить
А вам - аби поговорити? Ви маєте альтернативні пропозиції, які дозволили б не мати втрат на війні? Тоді поділіться. Може ви такий вумний?
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06.05.2021 21:41 Ответить
Війни без втрат не буває, на мій превеликий жаль. Та є різниця між воєнними втратами і розстрілом.
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06.05.2021 22:03 Ответить
Тобто, у вас пропозицій по зменшенню втрат на війні не має. Є тільки "конструктивна" критика тих, хто щось робить, щоби мінімізувати втрати.
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06.05.2021 23:06 Ответить
Тобто, ви продовжуєте ОДНОСТОРОННЄ замороження бойових дій та РОЗСТРІЛ український військових називати "режимом тиші" і МІНІМІЗАЦІЄЮ втрат? Ви при здоровому глузді?
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07.05.2021 11:03 Ответить
Ви інколи читаєте "Цензор.нет"? Тут маса інформації про те, які втрати понесли "ди-ни-ри" за час " одностороннього замороження бойовий дій"? За цими матеріалами-вони не співставні з нашими втратами. Чи втрати тільки з нашого боку? Отже, ваші слова про безкарний розстріл наших бійців- це не що інше, як ворожий закид, який ви так смачно повторюєте.
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07.05.2021 12:28 Ответить
Вічна пам"ять Героям! Пораненим найшвидшого одужання!
А від слова "перемирення" у мене дуже нехороші відчуття і асоціації. (((
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06.05.2021 20:47 Ответить
вчитайтесь - за 9 месяцев ПЕРЕМИРИЯ погибли 34 воина и более 100 ранены...
за время перемирия... какое к херам перемирие????? перемирие в башке закончившего войну клована ??? или таки параллельная реальность???
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06.05.2021 20:57 Ответить
Не истери и почитай про потери при перемириях при миротворце.
Количество перемирий тоже посчитай.
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06.05.2021 21:22 Ответить
При якому "миротворці"? ВАЗеленському?
Запам'ятували? Порошенко і "ЄС" ви оголосили "партією війни".
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06.05.2021 21:37 Ответить
горите в аду, с.уки кацапские

погиб целый школьный класс, лучшие люди со всей страны...
из-за гнид, которые пришли хозяйничать на нашей земле
не пора ли всем собраться и уничтожить их всех разом
пока он не выстреляли нас по одному !
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06.05.2021 21:14 Ответить
Так может это не перемирие? Сколько должно погибнуть, что бы это перестали называть перемирием? 100 ? 1000? 10000?
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06.05.2021 23:42 Ответить
 
 