ООН приветствует готовность США временно отказаться от патентов на вакцины от COVID-19

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что считает правильным решение США поддержать идею о временном отказе от патентов на вакцины от коронавируса COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Я приветствую беспрецедентное решение администрации США в случае с вакцинами от COVID-19 сделать исключение из правила о защите интеллектуальной собственности" - отметил он.

"Мы все согласны, что никто не будет защищен от вируса, пока защиту не получат все", - добавил Гутерриш.

Ранее в администрации США заявили, что поддерживают инициативу ВТО о временном отказе от патентов на вакцины от COVID-19. Предполагается, что такой шаг может позволить нарастить производство вакцин в мире. Однако, как отмечают западные СМИ, производители медицинских препаратов не исключают, что отказ от патентов не приведет к такому эффекту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уже в июле 70% взрослого населения ЕС будут вакцинированы от коронавируса, - фон дер Ляйен

Более того, противники инициативы администрации Джо Байдена подчеркивают, что его решение лишит доходов непосредственно разработчиков инновационных вакцин.

Торгпред США Кэтрин Тай, комментируя решения, отметила, что "чрезвычайные обстоятельства требуют принятия чрезвычайных мер".

Она пояснила, что теперь США приступят к переговорам в ВТО по этому вопросу. По словам Тай, на эту работу может потребоваться немало времени.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-паспорта могут запустить в Украине до 1 июля, - Степанов