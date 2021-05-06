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ООН приветствует готовность США временно отказаться от патентов на вакцины от COVID-19

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

ООН приветствует готовность США временно отказаться от патентов на вакцины от COVID-19

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что считает правильным решение США поддержать идею о временном отказе от патентов на вакцины от коронавируса COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина. 

"Я приветствую беспрецедентное решение администрации США в случае с вакцинами от COVID-19 сделать исключение из правила о защите интеллектуальной собственности" - отметил он.

"Мы все согласны, что никто не будет защищен от вируса, пока защиту не получат все", - добавил Гутерриш.

Ранее в администрации США заявили, что поддерживают инициативу ВТО о временном отказе от патентов на вакцины от COVID-19. Предполагается, что такой шаг может позволить нарастить производство вакцин в мире. Однако, как отмечают западные СМИ, производители медицинских препаратов не исключают, что отказ от патентов не приведет к такому эффекту.

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Более того, противники инициативы администрации Джо Байдена подчеркивают, что его решение лишит доходов непосредственно разработчиков инновационных вакцин.

Торгпред США Кэтрин Тай, комментируя решения, отметила, что "чрезвычайные обстоятельства требуют принятия чрезвычайных мер".

Она пояснила, что теперь США приступят к переговорам в ВТО по этому вопросу. По словам Тай, на эту работу может потребоваться немало времени.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+1
Хороший шаг на пути глобализации, правильный.
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06.05.2021 20:59
+1
Глобалізація+вакцинація=рабство
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06.05.2021 21:21
+1
Короче американцы отдали свою вакцину,копируйте и выпускайте кто хочет. Интересно кто первым скопирует и выдаст за свою? Китай или Россия?
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06.05.2021 21:29
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Правила форума Совет форумчан
Хороший шаг на пути глобализации, правильный.
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06.05.2021 20:59 Ответить
Ааааа! Караул! Крадуцький і стєпашка б'ються в конвульсіях від такої новини, як чорт від ладана та святої води!
Ось тепер і стєпашці, і ЗЕ (та й решті), що волали про виробництво власної вакцини, просто удар під дих та по мудям!
Потужності є, фахівці є, розробка не потрібна, купівля ліцензії не потрібна... І?
Чекаю завтра (на крайній випадок у понеділок) заяви влади (від ЗЕ і нижче) про підготовку, переобладнання, запрошення фахівців (при необхідності) для організації випуску вакцини в Україні.
А чом би й ні? Ріфа бездоказово вони звинуватили у вбивстві? РНБО терміново зібрали щоб надати перевагу "правильним" контрабандистам? ВРУ позачергово збирали (і не раз) щоб призначити потрібних людей на посади?
Очікую такої ж бурної реакції і на цю заяву. Хоча... Ну кого я дурю? З цього ж не вийде "прібарахліться, чтоб і внукам хватіло"...
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06.05.2021 21:21 Ответить
Глобалізація+вакцинація=рабство
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06.05.2021 21:21 Ответить
Тільки незрозуміло, яка роль щеплення.
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06.05.2021 21:34 Ответить
А паспорти вакцинації?
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06.05.2021 21:35 Ответить
Під кожний штам свій паспорт, світ без кордонів огороджується новими, спочатку вакцинація безкоштовно, потім тільки слухняним і т.п.
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06.05.2021 21:44 Ответить
Дякую.
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06.05.2021 22:18 Ответить
Шо в вакцині?
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06.05.2021 22:19 Ответить
Короче американцы отдали свою вакцину,копируйте и выпускайте кто хочет. Интересно кто первым скопирует и выдаст за свою? Китай или Россия?
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06.05.2021 21:29 Ответить
Технологія без патенту дорожче коштує
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06.05.2021 21:46 Ответить
 
 